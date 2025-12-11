قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كأس القارات للأندية.. لاعبو بيراميدز في جسلة تصوير قبل لقاء فلامنجو
10 مخالفات مرورية يمكن التصالح عليها بـ25 جنيهًا فقط.. تعرف عليها
أشرف عبد العزيز يدافع عن محمد صبحي: حد عارف كان حاسس بإيه أو إيه واجعه؟!
عاجل | إحالة مسئول أمن بمترو الأنفاق للجنايات هتك عرض طالبتين.. خاص
30 دقيقة.. سيطرة وتهديد للمغرب أمام سوريا في ربع نهائي كأس العرب
تحديث جوي.. الأقمار الصناعية ترصد سحب منخفضة تغطي هذه المحافظات
استقالة رئيس بي إم دبليو أوليفر زيبس لهذا السبب؟
مشهد مضيء.. سيدة أسوانية يتجاوز عمرها المائة عام تُدلي بصوتها في انتخابات النواب
رئيس الوزراء يناقش مشروع التتبع الدوائي الوطني: يستهدف بناء منظومة وطنية
أوضاع مأساوية.. أونروا تحذر من انتشار الأمراض داخل قطاع غزة
سفيرة رومانيا: نستهدف رفع حجم التبادل التجاري مع مصر إلى ملياري دولار
فضل من توضأ على طهر.. سُنة مهجورة و3 أذكار تجلب الحسنات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحديث جوي.. الأقمار الصناعية ترصد سحب منخفضة تغطي هذه المحافظات

نورهان خفاجي

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تحديث جديد لخرائط الطقس وصور الأقمار الصناعية، حول الطقس اليوم، تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة خلال الساعات القادمة على مناطق متفرقة من شمال سيناء، خاصة مناطق (العريش – رفح).

تكاثر سحب منخفضة على مناطق بسيناء

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى وجود فرص لسقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا، مع احتمالية وصولها إلى حد السيول على بعض المناطق.

وحذّرت الهيئة من أن هذه السحب قد يصاحبها عدد من الظواهر الجوية، من بينها، تساقط لحبات البَرَد على بعض المناطق، يصاحبها نشاط للرياح القوية الناتجة من الهواء الهابط المصاحب للسحب الرعدية، مع ضربات رعدية قوية قد تؤثر على بعض المناطق، يصاحبها تقلبات جوية سريعة تستدعي الحذر.

وأكدت هيئة الأرصاد، أنها تواصل متابعة حالة الطقس أولًا بأول، مشددة على أهمية اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الآثار السلبية المحتملة، مع تمنياتها بالسلامة للجميع.

حالة الطقس الأيام القادمة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس الأيام القادمة، حيث تشير إلى استمرار الأجواء الباردة خلال فترات الليل والساعات الأولى من الصباح على أغلب أنحاء البلاد، مع طقس معتدل الحرارة نهارًا.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تتأثر خلال اليومين القادمين، بطقس بارد في الصباح الباكر، يميل للاعتدال نهارًا، وبارد ليلًا على معظم المناطق.

يظل نشاط الشبورة المائية من التاسعة مساءً وحتى الثالثة صباحًا، هو العامل المؤثر خلال الطقس الأيام القادمة، على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية، خاصة على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تكون كثيفة أحيانًا.

مناطق الأمطار الأيام القادمة

تشير توقعات هيئة الأرصاد الجوية، إلى وجود فرص أمطار خلال الطقس الأيام القادمة، حيث تكون هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة غدا، الجمعة، على بعض المناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وذلك بشكل متقطع.

كما تتجدد فرص الأمطار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مع بداية الأسبوع خلال الفترة من الأحد 14 ديسمبر وحتى الثلاثاء 16 ديسمبر على فترات متفرقة.

ويشهد الطقس الأيام القادمة، أحيانًا حركة نشاط للرياح خلال الفترة من بداية الأسبوع القادم أيضًا، ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

درجات الحرارة الأيام القادمة

ونشرت هيئة الأرصاد الجوية بيانًا تفصيليًا لدرجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة على مختلف المناطق، والتي تتراوح بين:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 21 والصغرى 14 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 13 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 21 والصغرى 9 درجات.

جنوب الصعيد: العظمى 26 والصغرى 12 درجة.

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

