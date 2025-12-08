قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خاص.. الأهلي يقترب من مهاجم على طريقة وسام أبو علي| تفاصيل
صون أهل بيتك.. عبد الله رشدي: ترك الاحتشام ليس دليلا على التطور والتمدن
مصر وإيران يرفضان بقوة .. مونديال أمريكا يشعل الجدل بفاعلية مباراة الفخر
3 أسابيع.. خريطة إجازات 2026 للموظفين والطلاب
تصدير شحنة غاز مسال جديدة تبلغ 150 ألف متر مكعب من مجمع إدكو إلى تركيا
رئيس الوزراء: التكامل الإقليمي هو السبيل الأمثل لمواجهة تحديات الأمن الغذائي
الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا من تحول مفاجئ في حالة الطقس| تفاصيل
فتح باب التقدم للدفعة الثالثة من مبادرة 1000 مدير مدرسة|ننشر الشروط والتفاصيل
من مطروح للصعيد.. 7 محافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة يصاحبها البرق والرعد
محمد صلاح وجهاً لوجه مع أرني سلوت في تدريب ليفربول| فيديو
تحرك عاجل من وزير التعليم استجابةً لمطالب معلمي الحصة
أسرة العندليب تدشّن موقعًا إلكترونيًا لمشاهدة منزل عبد الحليم حافظ ومقتنياته
لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية
رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية
ساندي رضا

أجرى الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، جولة تفقدية بكلية التربية للاطمئنان على سير العملية التعليمية، واستعدادات الكلية للامتحانات الشفهية و التحريرية، رافقه خلال الجولة الدكتور عبد العزيز سليم، عميد الكلية، ووكلاء الكلية، في إطار حرص جامعة دمنهور المستمر على دعم مختلف الكليات ومتابعة احتياجاتها لضمان جودة الأداء الأكاديمي وتقديم خدمة تعليمية متميزة لطلابها، 

خلال جولته، تفقد رئيس جامعة دمنهور مختلف المرافق الحيوية بالكلية، كما استمع إلى آراء وملاحظات السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب، مشددا على حرص جامعة دمنهور على توفير بيئة تعليمية محفزة وداعمة للعملية التعليمية وللبحث العلمي.

كما أشاد "ترابيس" بالدور الحيوي لكلية التربية في إعداد كوادر تربوية مؤهلة تسهم في بناء المجتمع، مشيرًا إلى حرص الجامعة على المتابعة المستمرة وتوفير الدعم اللازم لضمان تقديم خدمة تعليمية متميزة.

خلال جولته، تفقد "ترابيس" تجهيزات المدرجات والقاعات الدراسية الفنية وبنيتها التكنولوجية، لضمان توافر بيئة تعليمية مناسبة، و مكتبة الكلية     و الخدمات المتاحة بها وسبل تطويرها بما يتوافق مع التحول الرقمي، مشيدًا بدورها في دعم الإبداع الأكاديمي، موجهًا بالتوسع في قواعد البيانات الحديثة وتعزيز استفادة الطلاب منها، كما تفقد معامل الحاسب الآلي.

وحرص "ترابيس"  خلال جولته على التواصل المباشر مع عدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لمناقشة سير العملية التعليمية والوقوف على التحديات القائمة وسبل تطوير الأداء، كما تابع الأنشطة الطلابية والمرافق الخدمية مؤكدًا أهمية دعم البرامج والأنشطة التي تسهم في بناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته.

وفي ختام جولته أكد "ترابيس" أن جامعة دمنهور تضع في أولوياتها تذليل العقبات التي قد تواجه الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس والعاملين، ولن تدخر جهدًا في دعم الكليات وتطوير إمكانياتها.


من جانبه أعرب الدكتور عبد العزيز سليم، عميد الكلية، عن بالغ سعادته بتلك الزيارة، موجها جزيل الشكر والتقدير   لرئيس الجامعة لاهتمامه ودعمه الدائم لمختلف كليات الجامعة، مؤكدًا أن الزيارة تمثل دافعًا قويًا لمواصلة العمل والإنجاز وفق خطط تطوير طموحة.

جدير بالذكر .. أن تلك الزيارة تأتي ضمن سلسلة الزيارات الدورية التي يجريها رئيس الجامعة لمختلف الكليات، تعزيزًا لمبادئ المتابعة والتطوير المستمر، وضمانًا لتحقيق رسالة الجامعة في التعليم والبحث وخدمة المجتمع بأعلى مستوى من الكفاءة والفاعلية.

جامعة دمنهور كلية التربية رئيس جامعة دمنهور

