من طب الأسنان للرقص الشرقي.. الحقيقة الكاملة في أزمة شروق القاسم

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مثير لفتاة ترقص بشكل لافت اثناء في حفل عيد ميلاد ما اثار موجة من الانتقادات اللاذعة التي طالتها

وحسب المعلومات المتداولة، تبين ان الفتاة التي ظهرت في الفيديو تدعي شروق قاسم تخرجت من كلية طب الأسنان وعملت في عيادات متخصصة لفترة، قبل أن تعود إلى شغفها القديم بالرقص الشرقي.

بدأت شروق مسيرتها في حفلات صغيرة وأفراح محلية، ثم تلقت عروضًا للعمل في الملاهي الليلية، لتنتقل تدريجيًا إلى مرحلة جديدة جذبت أنظار الجمهور ووسائل الإعلام، ودفعت البعض لإطلاق وصف "طبيبة صباحًا… راقصة ليلًا" للتعبير عن مسارها المهني غير التقليدي.

