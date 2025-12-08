قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

لغذاء سريع.. طريقة طاجن المكرونة بالفراخ

طريقة طاجن المكرونة بالفراخ.
طريقة طاجن المكرونة بالفراخ.
رنا عصمت

قدم الشيف محمد جمال عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، طريقة طاجن المكرونة بالفراخ.

 

 

طاجن مكرونة بالفراخ :

 

المقادير:

• 500 جرام مكرونة (أي نوع تحبيه)

• 2 صدر فراخ مقطع مكعبات

• 1 بصلة كبيرة مفرومة

• 2 فص ثوم مفروم

• 2 ملعقة كبيرة زيت أو سمنة

• 1 كوب صلصة طماطم

• 1 كوب شوربة دجاج أو ماء

• 1 ملعقة صغيرة بابريكا

• 1 ملعقة صغيرة كاري أو بهارات مشكلة

• ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

• 100 جرام جبنة موزاريلا مبشورة أو أي جبنة تحبيها

• نصف كوب كريمة (اختياري)

طريقة التحضير لعمل طاجن مكرونة بالفراخ:

1. سخني الزيت في طاسة وحمري البصل والثوم لحد ما يبقى لونه دهبي.

2. ضيفي قطع الفراخ وقلبيها مع البصل لحد ما تتغير لونها.

3. ضيفي البابريكا والكاري والملح والفلفل وقلبي كويس.

4. ضيفي صلصة الطماطم والشوربة وسيبيها تغلي 5 دقائق.

5. في نفس الوقت، سلق المكرونة نص سلق (مش كامل) وصفيها من المياه.

6. في طاجن، ضعي نصف كمية المكرونة، ضيفي خليط الفراخ، وبعدين باقي المكرونة فوقه.

7. صبي الكريمة لو حابة، وغطي الوجه بالجبنة المبشورة.

8. سخني الفرن على 180° درجة، وحطي الطاجن حوالي 20-25 دقيقة لحد ما الجبنة تسيح ويبقى الوجه دهبي

