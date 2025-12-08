لبلبة: عمري ما تكبرت على الجمهور .. وبشترى طلباتي من المحلات بنفسي عادي

قالت الفنانة لبلبة إن ما قدمته للفن حتى الآن أقل من نصف قدراتها التمثيلية.

وأضافت لبلبة في جلسة حوارية ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي: "عمري ما تكبرت على جمهوري لأني منهم وحبهم هو المحرك الأول ليا ورصيدي الحقيقي ولغاية اليوم بنزل أشتري طلباتي من المحلات بنفسي عادي".

يعد مهرجان البحر الاحمر السينمائي الدولي واحدا من ابرز المنصات السينمائية في المنطقة، وقد انطلق لأول مرة في العام 2021 ليشكل حاضنة رائدة لصناع السينما العرب والعالميين. يقام المهرجان سنويا في مدينة جدة، وتحديدا في قلب منطقة جدة التاريخية، حيث يعكس الموقع روح التراث العمراني العريق ويمنح الزوار تجربة ثقافية متكاملة تجمع بين الفن والابداع والاصالة.