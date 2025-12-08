أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس

نشر موقع “صدى البلد”، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الاثنين، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، وحالة الطقس اليوم.

استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الأثنين.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب اختلاف الأسعار الكبير التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

سجل سعر الذهب اليوم



سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 6411 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 5610 جنيهات.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4808 جنيهات للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 44880 جنيها.



استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" ، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الاثنين.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الاثنين

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 47.55 جنيه للبيع و 47.45 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 55.36 جنيه للبيع، و 55.24 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 63.39 جنيه للبيع، 63.24 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 12.67 جنيه للبيع، 12.64 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الاماراتي

درهم اماراتي 12.95 جنيه للبيع، و 12.92 جنيه للشراء.



وأكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تتأثر بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، وأن هذا يعمل على تشكل السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق بشمال الجمهورية.

وأضاف عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، أن الأمطار اليوم ستكون من خفيفة لـ متوسطة على محافظات الوجه البحري، ومحافظات ومناطق الساحل الشمالي.

أمطار غزيرة



ولفت إلى أن الأمطار ترتفع مع دخول ساعات المساء، وقد تصل لـ أمطار غزيرة على بعض مناطق الساحل الشمالي، وأن الأمطار تصل لـ المدن الداخلية والقاهرة الكبرى، وأن الشبورة المائية تكون على المناطق الشمالية، لكن الكثافة الخاصة بها ليست كبيرة كما كان يحدث في الأيام الماضية.

وأوضح أن درجات الحرارة خلال هذا الأسبوع تشهد انخفاضات، وأن العظمى تسجل بين الـ 19 لـ 20 درجة، أن البلاد خلال فترة الليل تشهد أيضًا انخفاضات كبيرة، على المحافظات، وأن هناك بعض نسمات الرياح التي تجعل المواطنين تشعر بأن هناك انخفاضات كبيرة في حالة الجو.

ولفت إلى أن نشاط الرياح سيكون على الكثير من محافظات الجمهورية، وأن هذه الرياح قد تكون مثيرة لبعض الرمال والأتربة، ويكون معها ارتفاع في الأمواج وتحديا شواطئ الإسكندرية، ومطروح.