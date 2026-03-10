بعد زلزال الأهلي.. كهربا يتوعد والشريعي يناور والزمالك ينافس علي الدوري

ساعات تفصلنا عن ختام المرحلة الأولى من بطولة الدوري المصري، وتعد مباراة الزمالك وإنبي مفصلية في تحديد هوية البطل للنسخة الجارية.

ويسعى الزمالك لاستغلال هدية الأهلي بالسقوط أمام طلائع الجيش أمس بنتيجة هدفين مقابل هدف ليوسع فارق النقاط.

ويأمل الزمالك مواصلة صدارة جدول الترتيب وسط ملاحقة ضارية من بيراميدز صاحب المركز الثاني الذي انفرد به مستغلا هدية خسارة الأهلي.

على الجانب الأخر يظهر طموح مختلف لفريق إنبي، حيث يعتبر الفوز فرصة للدخول لمجموعة المنافسه على اللقب بينما الخسارة تعنى المنافسة على النجاة من الهبوط.

طموح كهربا

وأكد محمود عبد المنعم كهربا لاعب فريق إنبى، ان الفريق جاهز بكل قوة لمباراة الزمالك من أجل الدخول في السبعة الكبار في المرحلة الثانية.

وقال كهربا فى تصريحات تلفزيونية: "جاهزون لمواجهة الزمالك وأنا لسه عند وعدي هنبقى من ضمن الـ 7 الكبار وهنلعب دورة التتويج إن شاء الله.

تصريحات جدلية من الشريعي

وأكد أيمن الشريعي رئيس إنبي ، خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة ON Sport أن إدارة النادي لم ترصد أي مكافآت خاصة للاعبي إنبي في حال الفوز على الزمالك.

وأوضح أن لاعبي الفريق يتعاملون مع جميع المباريات بنفس الجدية والتركيز، خاصة عند مواجهة الفرق الكبرى مثل الأهلي والزمالك، حيث يحرص اللاعبون دائمًا على تقديم أفضل ما لديهم داخل الملعب دون الحاجة إلى حوافز إضافية.

وأشار رئيس إنبي، إلى أن ناديه نجح بالفعل في تحقيق الهدف الذي تم وضعه قبل بداية الموسم.

وأوضح أن طموحه كان يتمثل في التواجد ضمن المراكز المتقدمة، وتحديدًا احتلال المركز الثامن في جدول الترتيب، مع تصدر المجموعة الثانية، وهو ما يعتبره مؤشرًا إيجابيًا على استقرار الفريق وتطور مستواه خلال الموسم الحالي.

وأضاف الشريعي، أن أحد أهم أهداف نادي إنبي هو تطوير اللاعبين ومنحهم الفرصة للمشاركة بشكل مستمر. وأكد أن الجهاز الفني يعمل على إشراك أكبر عدد ممكن من اللاعبين للحصول على دقائق لعب أكثر، وهو ما يساعد على اكتساب الخبرات وصناعة جيل جديد قادر على تمثيل النادي بشكل مميز في المستقبل.

مناورة من الشريعي

بعد التصريحات القوية التي أطلقها أيمن الشريعي رئيس انبي قبل المواجهة المرتقبة أمام الزمالك، بدأت حالة من الغضب لدى الجماهير حول تركه للمباراة دون تنافسية حقيقية

ويؤكد الإعلامي سيف زاهر، أن ما قاله الشريعي عكس الواقع تماما وأن المنافسه قوية ورغبته في التواجد وسط كبار الدوري موجوده وتصريحاته ما هي إلا مناورة فقط.