بالصور

الغريبة الدايبة في الفم.. طريقة عمل الغريبة للعيد مثل المحلات بخطوات سهلة
الغريبة الدايبة في الفم.. طريقة عمل الغريبة للعيد مثل المحلات بخطوات سهلة
أسماء عبد الحفيظ

تعد الغريبة من أشهر حلويات العيد في مصر والعالم العربي، فهي من الحلويات التقليدية التي لا تخلو منها صينية كعك العيد. 

وتمتاز الغريبة بقوامها الناعم وطعمها المميز الذي يذوب في الفم، كما أن مكوناتها بسيطة ومتوفرة في كل منزل.

طريقة عمل الغريبة للعيد مثل المحلات بخطوات سهلة 

وتحرص كثير من الأسر على تحضير الغريبة في البيت لأنها لا تحتاج إلى مجهود كبير، كما يمكن إعدادها بسرعة وبمكونات قليلة، لتكون إضافة مميزة على مائدة العيد بجانب الكعك والبسكويت.

في هذا التقرير نقدم طريقة عمل الغريبة للعيد مثل المحلات بخطوات سهلة ونتيجة مضمونة، للشيف سلمى الحافظ.

مكونات الغريبة

الغريبة الدايبة في الفم.. طريقة عمل الغريبة للعيد مثل المحلات بخطوات سهلة 
  • لتحضير الغريبة تحتاجين إلى المكونات التالية:
  • 2 كوب سمن بدرجة حرارة الغرفة
  • 1 كوب سكر بودرة
  • 3 أكواب دقيق أبيض منخول
  • رشة ملح
  • فستق أو لوز أو كرز للتزيين (اختياري)

طريقة عمل الغريبة للعيد مثل المحلات بخطوات سهلة 

  • في البداية يوضع السمن في وعاء عميق ثم يضاف إليه السكر البودرة، ويتم خفقهما جيدًا باستخدام المضرب الكهربائي أو اليدوي حتى يصبح الخليط كريميًا فاتح اللون وناعم القوام.
  • بعد ذلك يضاف الدقيق المنخول تدريجيًا مع رشة الملح، ويتم التقليب بلطف حتى تتكون عجينة ناعمة ومتماسكة يسهل تشكيلها. ويجب عدم العجن بقوة حتى لا تصبح الغريبة قاسية بعد الخبز.
  • يتم تشكيل العجينة على شكل كرات صغيرة بحجم الجوز تقريبًا، ثم توضع في صينية فرن مبطنة بورق الزبدة مع ترك مسافة بسيطة بين كل قطعة.
  • بعد ذلك يتم الضغط بخفة على كل كرة من الأعلى، ويمكن تزيينها بحبة فستق أو نصف لوز أو قطعة كرز حسب الرغبة.
  • طريقة خبز الغريبة
  • يسخن الفرن مسبقًا على درجة حرارة 160 إلى 170 درجة مئوية، ثم توضع صينية الغريبة في الرف الأوسط من الفرن.
  • تترك الغريبة في الفرن لمدة تتراوح بين 15 و20 دقيقة تقريبًا، حتى ينضج قاعها ويصبح لونه ذهبيًا فاتحًا، مع الحرص على أن يظل وجهها فاتح اللون.
  • بعد إخراجها من الفرن تترك الغريبة في الصينية حتى تبرد تمامًا، لأن نقلها وهي ساخنة قد يؤدي إلى تفتتها.

أسرار نجاح الغريبة

الغريبة الدايبة في الفم.. طريقة عمل الغريبة للعيد مثل المحلات بخطوات سهلة 

للحصول على غريبة ناجحة مثل الجاهزة، هناك بعض النصائح المهمة:

  • استخدام سمن جيد الجودة للحصول على طعم مميز
  • نخل الدقيق جيدًا قبل إضافته للعجين
  • عدم العجن لفترة طويلة
  • الالتزام بدرجة حرارة فرن هادئة
  • ترك الغريبة تبرد تمامًا قبل نقلها

طرق مختلفة لتزيين الغريبة

  • يمكن تقديم الغريبة بأكثر من شكل حسب الرغبة، فالبعض يفضل تزيينها بالفستق المطحون أو اللوز، بينما يفضل آخرون وضع قطعة كرز في المنتصف.
  • كما يمكن تشكيلها بشكل دائري أو بيضاوي أو عمل نقوش خفيفة عليها بالشوكة للحصول على شكل جميل يناسب أجواء العيد.
