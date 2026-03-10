قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كأس العالم 2026 في موعده.. فيفا تحسم الجدل
لاريجاني مهددا ترمب: احذر أن تكون أنت من يختفي
مدبولي: حريصون على توافر مخزون من الطاقة يلبي احتياجات توليد الكهرباء
وزير الخارجية: توجيهات رئاسية لتقديم كل الدعم للمصريين في دول الصراع
التمسوا لنا العذر.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة للمواطنين| تفاصيل
بدر عبد العاطي: مصر حذرت مسبقًا من تمدد الصراع وتؤكد تضامنها مع الدول العربية
بعد زيادة الوقود.. أحمد موسى يطالب برقابة صارمة على الأسواق ومحاسبة المحتكرين
وزير السياحة: استقرار مصر وأمنها يأتي نتيجة للجهود الكبيرة للقيادة السياسية وحكمة إدارتها
مدبولي: زيادة أسعار الوقود استثنائية والحكومة تتحمل جزءا من التكلفة
الإمارات: حريق بمجمع الرويس الصناعي بعد استهداف بطائرة مسيرة
مدبولي: لدينا احتياطي أجنبي جيد لمواجهة الضغوط الاقتصادية
مدبولي يطالب المواطنين بالتماس العذر للحكومة: الفترة الحالية استثنائية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرة التنمية المحلية تتابع الإجراءات الخاصة بتحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة

وزيرة التنمية المحلية والبيئة
وزيرة التنمية المحلية والبيئة
ايمان البكش

تابعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مع  المحافظين ونواب المحافظين وسكرتيري عموم المحافظات، اليوم الثلاثاء، الإجراءات التي تم اتخاذها لتحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة لجميع المواصلات العامة الخطوط الداخلية والخارجية (سيارات الميكروباص والسرفيس والنقل الجماعي)، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بزيادة أسعار البنزين والسولار اعتباراً من اليوم 10 – 3 – 2026.

تحريك أسعار الركوب

وأجرت الدكتورة منال عوض عدداً من الاتصالات الهاتفية مع  المحافظين لمتابعة تطورات الوضع في جميع المحافظات فيما يخص محطات الوقود والمواقف.

كما تواصلت وزيرة التنمية المحلية والبيئة عبر الفيديو كونفرانس من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وغرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة مع عدد من المحافظين والنواب وسكرتيري العموم.

 

اجتماعات موسعة للمحافظين والأجهزة التنفيذية

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن المحافظات شهدت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم عقد اجتماعات موسعة للمحافظين والأجهزة التنفيذية بحضور مديري إدارات المواقف و المرور والأزمات والتموين ومباحث المرور، وتشكيل لجان لتعديل التعريفة واعتماد تعريفة الركوب الجديدة للسيارات على مستوي كل محافظة والمحافظات المجاورة.

وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أن تكون تعريفة المواصلات العامة لنقل الركاب للخطوط الداخلية والخارجية بالمحافظات بما يتلاءم مع الزيادة التي شهدتها أسعار المواد البترولية الجديدة والإعلان عنها عبر جميع الوسائل المتاحة بالمحافظة من وسائل التواصل الاجتماعى والمنصات الإعلامية لكل محافظة، مع تكثيف الحملات الرقابية على مواقف السرفيس للتصدي لأي محاولات من السائقين لاستغلال المواطنين وتحديد أسعار السرفيس طبقاً للزيادة الجديدة، مع وضع التسعيرة داخل المواقف وعلى الزجاج الأمامي والخلفي للسيارات، وعمل بانرات ولوحات إرشادية بالتعريفة الجديدة في أماكن واضحة بالمواقف.

كما وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، القيادات التنفيذية بالمحافظات بالتنسيق والتعاون مع مديري إدارات المرور والمواقف للمتابعة الميدانية على مدار اليوم لمواقف السرفيس للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة التي تم إقرارها من المحافظين، وعدم مخالفة خطوط السير واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، وتكليف رؤساء المدن والمراكز والأحياء بالاشتراك مع مديريات التموين بتكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود والتأكد من وصول الحصص كاملة وعدم الاتجار بها في السوق السوداء، والتصدي لأى محاولة لاحتكار المواد البترولية، وإجراء المعايرة لطرمبات السولار والبنزين بالمحطات للتأكد من عملها بصورة سليمة، وعدم وجود غش في الكميات المنصرفة مع اتخاذ الإجراءات القانونية على المخالفين.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة وغرفة العمليات وإدارة الأزمات، سيقومان بمتابعة جميع التطورات بالمحافظات على مدار اليوم بالتنسيق مع غرف العمليات والأزمات ومراكز سيطرة الشبكة الوطنية بالمحافظات، والتأكد من انتظام العمل في جميع مواقف السيارات ومحطات الوقود.

وطالبت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، المواطنين في مختلف المحافظات بالتواصل مع أرقام الطوارئ والخطوط الساخنة وغرف العمليات وإدارة الأزمات المعلنة رسمياً من الأجهزة التنفيذية بجميع محافظات الجمهورية، وكذا مبادرة "صوتك مسموع" بالوزارة لتقديم أي شكوى على رقم الواتساب (01200353111 ) وعلى موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" ورقم الخط الساخن: "15330".

وخلال تواصل الدكتورة منال عوض مع سكرتيري العموم بالمحافظات، تمت الإشارة إلى هدوء واستقرار في مختلف المواقف ومحطات الوقود بالمحافظات، كما تم التنسيق بين جميع المحافظات المجاورة لضبط تعريفة الركوب الجديدة، مع رفع درجة الاستعداد والتواجد الميداني لرؤساء المدن والأحياء، والقيام بجولات ميدانية للمحافظين على المواقف والأسواق ومحطات الوقود.

وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على ضرورة استمرار المتابعة من جميع الأجهزة التنفيذية والقيادات المعنية والتصدي لأي مخالفات طبقاً لما تم إعلانه من المحافظات، مع التأكد من تطابق قيمة تعريفة الركوب بين المحافظات ذهاباً وعودة، وعدم وجود أي اختلاف أو زيادة من جانب السائقين.

التنمية المحلية منال عوض زيادة أسعار المنتجات البترولية ارتفاع أسعار البنزين تحريك تعريفة المواصلات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

الحكومة تقرر مد زيادة الدعم النقدي على بطاقات التموين

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

أسطوانة البوتاجاز

بعد الزيادة الجديدة.. سعر اسطوانة البوتاجاز المنزلي يرتفع 50 جنيها

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 10-3-2026

البنزين

زيادة 3 جنيهات.. رسميا| البترول تعلن رفع أسعار البنزين والغاز والسولار

اسعار الدواجن اليوم

بعد زيادة البنزين.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء

أسطوانة البوتاجاز

زيادة 100 جنيه.. تعرف على سعر اسطوانة البوتاجاز التجاري الآن

أسعار البنزين الجديدة

بعد زيادة أسعار البنزين .. الحبس والغرامة 100 ألف جنيه لمن يقوم بهذا الفعل

ترشيحاتنا

تصاعد المواجهة بين واشنطن وطهران.. هل تدخل المنطقة مرحلة صراع طويلة؟ محلل يجيب

تصاعد المواجهة بين واشنطن وطهران.. هل تدخل المنطقة مرحلة صراع طويلة؟ محلل يجيب

مكروباص

بعد ارتفاع أسعار البنزين.. تعرف على التعريفة الجديدة بالمحافظات

مجتبي خامنئي

مستقبل القيادة في إيران.. هل يقود صعود مجتبى خامنئي إلى مرحلة تصعيد إقليمي جديد؟

بالصور

يظهر في صمت.. 6 علامات قد تكشف ارتفاع الكوليسترول في الجسم

6 علامات قد تكشف ارتفاع الكوليسترول في الجسم
6 علامات قد تكشف ارتفاع الكوليسترول في الجسم
6 علامات قد تكشف ارتفاع الكوليسترول في الجسم

فاكهة رخيصة في الأسواق تحمي القلب وتنظم ضغط الدم.. تناولها يوميًا تفيد صحتك

فاكهة رخيصة في الأسواق تحمي القلب وتنظم ضغط الدم
فاكهة رخيصة في الأسواق تحمي القلب وتنظم ضغط الدم
فاكهة رخيصة في الأسواق تحمي القلب وتنظم ضغط الدم

بشرى تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية أبيض x أسود

\ بشرى تخطف الانظار بإطلالة رمضانية بـ الابيض x الاسود
\ بشرى تخطف الانظار بإطلالة رمضانية بـ الابيض x الاسود
\ بشرى تخطف الانظار بإطلالة رمضانية بـ الابيض x الاسود

طريقة عمل الغريبة للعيد مثل المحلات بخطوات سهلة

الغريبة الدايبة في الفم.. طريقة عمل الغريبة للعيد مثل المحلات بخطوات سهلة
الغريبة الدايبة في الفم.. طريقة عمل الغريبة للعيد مثل المحلات بخطوات سهلة
الغريبة الدايبة في الفم.. طريقة عمل الغريبة للعيد مثل المحلات بخطوات سهلة

فيديو

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: المرأة وصناعة الإنسان الركيزة الأولى لبناء الوطن وحارسة الأمن القومي

د. خالد رحومة

د. خالد رحومة يكتب: على خط النار.. كيف تصنع مصر من الأزمة "جمهورية الإنتاج" وتعيد رسم خارطة المستقبل؟

المزيد