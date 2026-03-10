وزيرة التنمية المحلية تتابع الإجراءات الخاصة بتحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة

تابعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مع المحافظين ونواب المحافظين وسكرتيري عموم المحافظات، اليوم الثلاثاء، الإجراءات التي تم اتخاذها لتحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة لجميع المواصلات العامة الخطوط الداخلية والخارجية (سيارات الميكروباص والسرفيس والنقل الجماعي)، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بزيادة أسعار البنزين والسولار اعتباراً من اليوم 10 – 3 – 2026.

تحريك أسعار الركوب

وأجرت الدكتورة منال عوض عدداً من الاتصالات الهاتفية مع المحافظين لمتابعة تطورات الوضع في جميع المحافظات فيما يخص محطات الوقود والمواقف.

كما تواصلت وزيرة التنمية المحلية والبيئة عبر الفيديو كونفرانس من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وغرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة مع عدد من المحافظين والنواب وسكرتيري العموم.

اجتماعات موسعة للمحافظين والأجهزة التنفيذية

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن المحافظات شهدت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم عقد اجتماعات موسعة للمحافظين والأجهزة التنفيذية بحضور مديري إدارات المواقف و المرور والأزمات والتموين ومباحث المرور، وتشكيل لجان لتعديل التعريفة واعتماد تعريفة الركوب الجديدة للسيارات على مستوي كل محافظة والمحافظات المجاورة.

وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أن تكون تعريفة المواصلات العامة لنقل الركاب للخطوط الداخلية والخارجية بالمحافظات بما يتلاءم مع الزيادة التي شهدتها أسعار المواد البترولية الجديدة والإعلان عنها عبر جميع الوسائل المتاحة بالمحافظة من وسائل التواصل الاجتماعى والمنصات الإعلامية لكل محافظة، مع تكثيف الحملات الرقابية على مواقف السرفيس للتصدي لأي محاولات من السائقين لاستغلال المواطنين وتحديد أسعار السرفيس طبقاً للزيادة الجديدة، مع وضع التسعيرة داخل المواقف وعلى الزجاج الأمامي والخلفي للسيارات، وعمل بانرات ولوحات إرشادية بالتعريفة الجديدة في أماكن واضحة بالمواقف.

كما وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، القيادات التنفيذية بالمحافظات بالتنسيق والتعاون مع مديري إدارات المرور والمواقف للمتابعة الميدانية على مدار اليوم لمواقف السرفيس للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة التي تم إقرارها من المحافظين، وعدم مخالفة خطوط السير واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، وتكليف رؤساء المدن والمراكز والأحياء بالاشتراك مع مديريات التموين بتكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود والتأكد من وصول الحصص كاملة وعدم الاتجار بها في السوق السوداء، والتصدي لأى محاولة لاحتكار المواد البترولية، وإجراء المعايرة لطرمبات السولار والبنزين بالمحطات للتأكد من عملها بصورة سليمة، وعدم وجود غش في الكميات المنصرفة مع اتخاذ الإجراءات القانونية على المخالفين.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة وغرفة العمليات وإدارة الأزمات، سيقومان بمتابعة جميع التطورات بالمحافظات على مدار اليوم بالتنسيق مع غرف العمليات والأزمات ومراكز سيطرة الشبكة الوطنية بالمحافظات، والتأكد من انتظام العمل في جميع مواقف السيارات ومحطات الوقود.

وطالبت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، المواطنين في مختلف المحافظات بالتواصل مع أرقام الطوارئ والخطوط الساخنة وغرف العمليات وإدارة الأزمات المعلنة رسمياً من الأجهزة التنفيذية بجميع محافظات الجمهورية، وكذا مبادرة "صوتك مسموع" بالوزارة لتقديم أي شكوى على رقم الواتساب (01200353111 ) وعلى موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" ورقم الخط الساخن: "15330".

وخلال تواصل الدكتورة منال عوض مع سكرتيري العموم بالمحافظات، تمت الإشارة إلى هدوء واستقرار في مختلف المواقف ومحطات الوقود بالمحافظات، كما تم التنسيق بين جميع المحافظات المجاورة لضبط تعريفة الركوب الجديدة، مع رفع درجة الاستعداد والتواجد الميداني لرؤساء المدن والأحياء، والقيام بجولات ميدانية للمحافظين على المواقف والأسواق ومحطات الوقود.

وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على ضرورة استمرار المتابعة من جميع الأجهزة التنفيذية والقيادات المعنية والتصدي لأي مخالفات طبقاً لما تم إعلانه من المحافظات، مع التأكد من تطابق قيمة تعريفة الركوب بين المحافظات ذهاباً وعودة، وعدم وجود أي اختلاف أو زيادة من جانب السائقين.