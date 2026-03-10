ضياء رشوان: زيادة الوقود استثنائية بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية

قال الدكتور ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، إنه كان هناك قرار بعدم زيادة المواد البترولية لمدة عام، لافتا إلى أن الزيادة الحالية هي زيادة استثنائية بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية، مشيرا إلى أنه إذا انتهت الحرب ستتم مراجعة هذا الأسعار مرة أخرى.

وأضاف رشوان أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أكثر من مرة أن الشعب هو البطل، لافتا إلى أن الدولة تضع المواطن نصب عينيها.

وأكد أن الدولة مرت بعدد من التحديات منذ عام 2014 حتى الآن، منها الحرب على الإرهاب، وأزمة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، ثم حرب غزة، ثم الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية، وعدد من التوترات الجيوسياسية، وكل هذا يؤثر على الدولة المصرية.

وأوضح رشوان أن كل هذه الأحداث أثرت على الاقتصاد المصري.

وذكر أن الأزمة الحالية هي أخطر الأزمات التي مرت على المنطقة، مشيرا إلى أن هناك رقابة شديدة على التجار لعدم زيادة الأسعار والاحتكار.