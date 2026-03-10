قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحكومة ترد على سؤال لصدى البلد حول زيادة الأجور بالقطاع الخاص ووفرة السلع
الاحتلال يعتقل فلسطينيين ومستوطنون يعتدون على ناشط أجنبي في مسافر يطا
تقرير: خطط إسرائيلية لإلحاق أكبر ضرر بإيران مع احتمالية إنهاء الحرب أمريكيا
الرئيس السيسي: ملف تطوير الشركة الوطنية «مصر للطيران» يحظى بأولوية قصوى
وزير المالية: الدولة قد تتخذ قرارات بتأخير بعض المشروعات
رعب في تل أبيب.. صواريخ متزامنة من لبنان وإيران تشعل الأجواء الإسرائيلية
ضياء رشوان: زيادة الوقود استثنائية بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية
وزير البترول: الدولة تقوم باستيراد نحو 28% من البنزين و45% من السولار
فرنسا تكشف عن موقف «شارل ديجول» في الحرب على إيران
موهبة مصرية تشق طريقها في برشلونة.. هل يصبح حمزة عبدالكريم نسخة من محمد صلاح؟
تصريحات متناقضة.. روبيو: الضربات الأمريكية على إيران “استباقية”
الأسبوع المقبل.. وزير المالية يزف أخبارًا سارة للمواطنين بشأن المرتبات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ضياء رشوان: زيادة الوقود استثنائية بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية

الدكتور ضياء رشوان
الدكتور ضياء رشوان
محمود مطاوع

قال الدكتور ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، إنه كان هناك قرار بعدم زيادة المواد البترولية لمدة عام، لافتا إلى أن الزيادة الحالية هي زيادة استثنائية بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية، مشيرا إلى أنه إذا انتهت الحرب ستتم مراجعة هذا الأسعار مرة أخرى. 

وأضاف رشوان أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أكثر من مرة أن الشعب هو البطل، لافتا إلى أن الدولة تضع المواطن نصب عينيها.

وأكد أن الدولة مرت بعدد من التحديات منذ عام 2014 حتى الآن، منها الحرب على الإرهاب، وأزمة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، ثم حرب غزة، ثم الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية، وعدد من التوترات الجيوسياسية، وكل هذا يؤثر على الدولة المصرية.

وأوضح رشوان أن كل هذه الأحداث أثرت على الاقتصاد المصري.

وذكر أن الأزمة الحالية هي أخطر الأزمات التي مرت على المنطقة، مشيرا إلى أن هناك رقابة شديدة على التجار لعدم زيادة الأسعار والاحتكار.

ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام الحرب الأمريكية الإسرائيلية الايرانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

الحكومة تقرر مد زيادة الدعم النقدي على بطاقات التموين

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

أسطوانة البوتاجاز

بعد الزيادة الجديدة.. سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي يرتفع 50 جنيها

اسعار الدواجن اليوم

بعد زيادة البنزين.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 10-3-2026

البنزين

زيادة 3 جنيهات.. رسميا| البترول تعلن رفع أسعار البنزين والغاز والسولار

أسطوانة البوتاجاز

زيادة 100 جنيه.. تعرف على سعر اسطوانة البوتاجاز التجاري الآن

أسعار البنزين الجديدة

بعد زيادة أسعار البنزين .. الحبس والغرامة 100 ألف جنيه لمن يقوم بهذا الفعل

ترشيحاتنا

الدكتور مصطفى مدبولي

بث مباشر.. المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة

السفير عاطف سالم سيد الأهل

السفير عاطف سالم يفتح الصندوق الأسود لإسرائيل بعد 7 أكتوبر في «الجلسة سرية»

إيران

مخاوف في إسرائيل من استخدام إيران للصواريخ الانشطارية.. تفاصيل

بالصور

محافظ الشرقية يتابع انتظام حركة المواقف ومحطات الوقود والمخابز| صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

طريقة الكحك الناعم على البارد بمقادير مظبوطة

طريقة الكحك الناعم على البارد بمقادير مظبوطة..
طريقة الكحك الناعم على البارد بمقادير مظبوطة..
طريقة الكحك الناعم على البارد بمقادير مظبوطة..

يظهر في صمت.. 6 علامات قد تكشف ارتفاع الكوليسترول في الجسم

6 علامات قد تكشف ارتفاع الكوليسترول في الجسم
6 علامات قد تكشف ارتفاع الكوليسترول في الجسم
6 علامات قد تكشف ارتفاع الكوليسترول في الجسم

فاكهة رخيصة في الأسواق تحمي القلب وتنظم ضغط الدم.. تناولها يوميًا تفيد صحتك

فاكهة رخيصة في الأسواق تحمي القلب وتنظم ضغط الدم
فاكهة رخيصة في الأسواق تحمي القلب وتنظم ضغط الدم
فاكهة رخيصة في الأسواق تحمي القلب وتنظم ضغط الدم

فيديو

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: المرأة وصناعة الإنسان الركيزة الأولى لبناء الوطن وحارسة الأمن القومي

د. خالد رحومة

د. خالد رحومة يكتب: على خط النار.. كيف تصنع مصر من الأزمة "جمهورية الإنتاج" وتعيد رسم خارطة المستقبل؟

المزيد