الراجل مات.. القبص على المتهم بدهس مسن بالمنوفية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة "ربع نقل" بالإصطدام بأحد الأشخاص حال سيره بأحد الطرق مما أدى إلى وفاته بالمنوفية.





بالفحص تبين أنه بتاريخ 27 فبراير الماضى تبلغ لمركز شرطة تلا من إحدى المستشفيات بإستقبالها (موظف بالمعاش "مصاب بكسور وكدمات وتوفى عقب وصوله" – مقيم بدائرة المركز) وبسؤال شاهدى الواقعة (طالب ونجل المتوفى) أقرا بأنه حال سير سيارة "ربع نقل" بأحد الطرق بدائرة المركز إختلت عجلة القيادة بيد قائدها وإصطدم بالمتوفى حال عبوره الطريق وفر قائدها هارباً مترجلاً تاركاً سيارته.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة فى حينه (قائد السيارة "لا يحمل رخصة قيادة")، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه دون قصد .. وعلل هروبه خشية مساءلته قانونياً.



تم التحفظ علي السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





