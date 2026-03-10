وزير الخارجية يتابع مع نظيريه الإماراتي والتركي تداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة

تواصل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع كل من الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وهاكان فيدان، وزير خارجية الجمهورية التركية، اليوم الثلاثاء.

وأدان الوزير عبد العاطي استهداف القنصلية العامة لدولة الإمارات في كردستان العراق، مؤكداً تضامن مصر الكامل مع الإمارات العربية المتحدة في مواجهة أي تهديدات تطال بعثاتها الدبلوماسية أو تمس أمنها.

كما أعرب وزير الخارجية عن خالص التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب دولة الإمارات الشقيقة في استشهاد اثنين من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية إثر سقوط طائرة مروحية.

من ناحية أخرى، أكد عبد العاطي لنظيره التركي إدانة مصر لأي انتهاكات تطال السيادة التركية ومجالها الجوي، مشددا على الموقف المصري الثابت برفض المساس بسيادة ووحدة وسلامة أراضى الدول أو النيل من أمنها واستقرارها.

وأعاد وزير الخارجية التأكيد على ضرورة خفض التصعيد وتجنب انزلاق المنطقة نحو مواجهات أوسع بصورة يصعب التنبؤ بتداعياتها، مشددا على الأهمية القصوى لتغليب المسار الدبلوماسي كسبيل وحيد لاحتواء التوتر الراهن، بما يحفظ السلم والأمن الإقليميين.