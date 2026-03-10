قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عضو مجلس إدارة الأهلي السابق: زيزو لم يصنع الفارق وتسبب في أزمات داخل الفريق
رغم الارتفاع العالمي.. ضعف السيولة يضغط على أسعار الذهب في مصر
قطع الإنترنت أثناء امتحانات الثانوية العامة .. 10 صعوبات تواجه التنفيذ
سعر الذهب الآن.. عيار 21 يحلق عند مستوى 7450 جنيها
إسرائيل: سننسق مع واشنطن توقيت وآلية إنهاء الحرب مع إيران
توروب يحسم قراره.. من يحرس عرين الأهلي أمام الترجي التونسي
صفارات الإنذار تدوي في شمال إسرائيل
مفتي الجمهورية: الأمم القوية هي التي تتعلَّم من انكساراتها وتعيد البناء من جديد
الصحة: تشميع عيادة ضياء العوضي وإلغاء ترخيصه لنشر معلومات علاجية مضللة
مقتل رئيس قوات الباسيج الإيرانية في هجوم مشترك لإسرائيل وأمريكا
رئيس الوزراء يتابع مشروعات شركة سكاتك النرويجية وفرص التوسع في الاستثمارات
رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي والمالي للمرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

مدبولي: الحكومة اضطرت لرفع أسعار البنزين.. ولم نكن نريد ذلك

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
منار عبد العظيم

صرح رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بأن الحكومة اضطرت لرفع أسعار البنزين في ظل الظروف الحالية، مؤكداً أن هذه الإجراءات لم تكن في نية الدولة، ولكن لم يكن هناك خيار آخر.

وقال مدبولي: "نطلب من المواطنين أن يلتمسوا العذر لنا، فغصب عنا نضطر لأخذ إجراءات لم تكن الدولة تنوي اتخاذها. 

ولم يكن أمامنا خيار سوى أن نتحمل جزءًا من هذا العبء، والجزء الآخر يتحمله المواطن." 

وأضاف أن الأزمة الرئيسية تكمن في زيادة أسعار الوقود غير المسبوقة، والتي جاءت نتيجة اضطرابات في السوق العالمي.

وأوضح رئيس الوزراء أنه كان هناك خياران في هذا الظرف الاستثنائي: إما أن يتأثر إمداد الطاقة أو أن يتم اتخاذ إجراءات رفع الأسعار.

 وأكد أن الحكومة كانت حريصة على ألا تؤثر على إمدادات الغاز الطبيعي التي تعتبر حيوية للاقتصاد الوطني وللصناعات المحلية، مشيرًا إلى أن أصحاب المصانع طالبوا الحكومة بسرعة اتخاذ إجراءات للحفاظ على استمرارية الإنتاج.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تتحمل جزءًا من تكلفة الزيادة في أسعار الوقود ولن تُحمّل المواطن العبء الكامل.

 وأضاف: “في أكتوبر الماضي، كان توجه الدولة ألا نزيد الأسعار، ولكن في ظل الظروف الحالية التي شهدت ارتفاعًا كبيرًا في سعر البرميل من 61 دولارًا إلى 93 دولارًا، فإننا مضطرون لاتخاذ هذه الإجراءات.”

أكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستستمر في مراجعة القرارات المتعلقة بالأسعار، مشيرًا إلى أنه في حال توقف الحرب، ستتم مراجعتهما بشكل كامل، وأن تأثيراتها ستختفي مع مرور الوقت. 

وأشار إلى أن الدولة تعمل على ترشيد النفقات، وأنه تم اتخاذ قرار بتجميد بعض النفقات غير الضرورية في هذه الفترة.

رئيس مجلس الوزراء رفع أسعار البنزين الدكتور مصطفى مدبولي

قبل العيد.. طريقة عمل البيتي فور خطوة بخطوة

الوحدة الصامتة.. كيف تؤثر العزلة على الصحة النفسية للإنسان؟

حملات رقابية على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز بالشرقية

ماذا يفعل كوب من القهوة للكبد؟

