قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عضو مجلس إدارة الأهلي السابق: زيزو لم يصنع الفارق وتسبب في أزمات داخل الفريق
رغم الارتفاع العالمي.. ضعف السيولة يضغط على أسعار الذهب في مصر
قطع الإنترنت أثناء امتحانات الثانوية العامة .. 10 صعوبات تواجه التنفيذ
سعر الذهب الآن.. عيار 21 يحلق عند مستوى 7450 جنيها
إسرائيل: سننسق مع واشنطن توقيت وآلية إنهاء الحرب مع إيران
توروب يحسم قراره.. من يحرس عرين الأهلي أمام الترجي التونسي
صفارات الإنذار تدوي في شمال إسرائيل
مفتي الجمهورية: الأمم القوية هي التي تتعلَّم من انكساراتها وتعيد البناء من جديد
الصحة: تشميع عيادة ضياء العوضي وإلغاء ترخيصه لنشر معلومات علاجية مضللة
مقتل رئيس قوات الباسيج الإيرانية في هجوم مشترك لإسرائيل وأمريكا
رئيس الوزراء يتابع مشروعات شركة سكاتك النرويجية وفرص التوسع في الاستثمارات
رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي والمالي للمرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

قبل العيد.. طريقة عمل البيتي فور خطوة بخطوة

طريقة عمل البيتي فور خطوة بخطوة..
طريقة عمل البيتي فور خطوة بخطوة..
رنا عصمت

قدم الشيف محمد جمال عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل البيتى فور فى المنزل.

طريقة عمل البيتي فور خطوة بخطوة..

طريقة عمل البيتى فور بخطوات بسيطة.. جمعى حبايبك واعمليه النهارده - اليوم السابع

المقادير

4 كوب دقيق منخول

2 كوب زبدة صفراء مبردة

4/3 كوب سكر بودرة

4/1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

2 بيضة

رشة فانيليا

رشة ملح

للتزيين:

مربى فراولة

جوز هند ناعم

مكسرات مفرية ناعمة

شوكولاتة مذابة ملونة

شوكولاتة فارماسيل ملونة

الطريقة:

1 - يتم خفق الزبدة حتى تصبح كريمى ثم نضع عليها السكر والفانيليا والملح وتخفق حتى تصبح بيضاء اللون.

2 - نضع البيض واحدة واحدة مع الخفق حتى تمتزج مع الخليط.

3 - نضع البودر والدقيق قليلا قليلا حتى تتكون عجينة متماسكة الملمس ومرنة القوام

إذا كانت هتوضع في ماكينة البيتى فور.

أما إذا هتوضع في كيس الحلوانى تظل طرية أكثر حتى يقدر التحكم فيها.

4 - توضع في ماكينة البيت فور وتشكل حسب الرغبة في صوانى الفرن مباشرة دون دهانها بأى مادة دهنية.

5 - تدخل الفرن بعد تسخينه جيدا على الشبكة في وسط الفرن على حرارة 220 حتى يصبح القاع بلون أصفر جميل.

6 - تخرج وتترك لثانى يوم في الصوانى كما هي ثم يتم تزيينها عن طريق الشوكولاتة أو غمسها في المربى ووضعها في جوز الهند أو المكسرات.

طريقة عمل البيتي فور خطوة بخطوة البيتى فور طريقة عمل البيتي فور قبل العيد طريقة عمل البيتي فور قبل العيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

الحكومة تقرر مد زيادة الدعم النقدي على بطاقات التموين

اسعار الدواجن اليوم

بعد زيادة البنزين.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 10-3-2026

أسعار البنزين الجديدة

بعد زيادة أسعار البنزين .. الحبس والغرامة 100 ألف جنيه لمن يقوم بهذا الفعل

الدكتور مصطفى مدبولي

التمسوا لنا العذر.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة للمواطنين| تفاصيل

اسطوانة الغاز

سعر أسطوانة البوتاجاز بعد ارتفاع أسعار البنزين والسولار اليوم.. فيديو

المتهم

قرار عاجل من المحكمة بشأن واقعة التحرش بفتاة الأتوبيس

اسعار البنزين الجديدة

ارتفاع 3 جنيهات.. أسعار البنزين الجديدة بعد الزيادة اليوم

ترشيحاتنا

معرض فيصل للكتاب

«رمضان في الذاكرة العربية».. ندوة بمعرض فيصل للكتاب تستعيد ملامح الشهر الكريم في الوجدان الشعبي

محافظ الغربية

محافظ الغربية يتابع تطبيق التعريفة الجديدة والتزام السائقين بها في موقفي سبرباي والجلاء بطنطا

ليالي رمضان

مناقشة كتاب "مصر سيرا على الأقدام" ضمن برنامج ليالي رمضان بالسيدة زينب

بالصور

قبل العيد.. طريقة عمل البيتي فور خطوة بخطوة

طريقة عمل البيتي فور خطوة بخطوة..
طريقة عمل البيتي فور خطوة بخطوة..
طريقة عمل البيتي فور خطوة بخطوة..

الوحدة الصامتة.. كيف تؤثر العزلة على الصحة النفسية للإنسان؟

الوحدة الصامتة.. كيف تؤثر العزلة على الصحة النفسية للإنسان؟
الوحدة الصامتة.. كيف تؤثر العزلة على الصحة النفسية للإنسان؟
الوحدة الصامتة.. كيف تؤثر العزلة على الصحة النفسية للإنسان؟

حملات رقابية على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز بالشرقية

مخبز
مخبز
مخبز

ماذا يفعل كوب من القهوة للكبد؟

ماذا يفعل كوب من القهوة للكبد؟
ماذا يفعل كوب من القهوة للكبد؟
ماذا يفعل كوب من القهوة للكبد؟

فيديو

مي عز الدين

أول تعليق من مي عز الدين بعد العملية الجراحية وخروجها من المستشفى

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: المرأة وصناعة الإنسان الركيزة الأولى لبناء الوطن وحارسة الأمن القومي

د. خالد رحومة

د. خالد رحومة يكتب: على خط النار.. كيف تصنع مصر من الأزمة "جمهورية الإنتاج" وتعيد رسم خارطة المستقبل؟

المزيد