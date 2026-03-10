قبل العيد.. طريقة عمل البيتي فور خطوة بخطوة

قدم الشيف محمد جمال عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل البيتى فور فى المنزل.

طريقة عمل البيتي فور خطوة بخطوة..

المقادير

4 كوب دقيق منخول

2 كوب زبدة صفراء مبردة

4/3 كوب سكر بودرة

4/1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

2 بيضة

رشة فانيليا

رشة ملح

للتزيين:

مربى فراولة

جوز هند ناعم

مكسرات مفرية ناعمة

شوكولاتة مذابة ملونة

شوكولاتة فارماسيل ملونة

الطريقة:

1 - يتم خفق الزبدة حتى تصبح كريمى ثم نضع عليها السكر والفانيليا والملح وتخفق حتى تصبح بيضاء اللون.

2 - نضع البيض واحدة واحدة مع الخفق حتى تمتزج مع الخليط.

3 - نضع البودر والدقيق قليلا قليلا حتى تتكون عجينة متماسكة الملمس ومرنة القوام

إذا كانت هتوضع في ماكينة البيتى فور.

أما إذا هتوضع في كيس الحلوانى تظل طرية أكثر حتى يقدر التحكم فيها.

4 - توضع في ماكينة البيت فور وتشكل حسب الرغبة في صوانى الفرن مباشرة دون دهانها بأى مادة دهنية.

5 - تدخل الفرن بعد تسخينه جيدا على الشبكة في وسط الفرن على حرارة 220 حتى يصبح القاع بلون أصفر جميل.

6 - تخرج وتترك لثانى يوم في الصوانى كما هي ثم يتم تزيينها عن طريق الشوكولاتة أو غمسها في المربى ووضعها في جوز الهند أو المكسرات.