حملات رقابية على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز بالشرقية

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات والرقابية المفاجئة على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز والمخابز بالتنسيق مع مباحث التموين ورؤساء المراكز والمدن والأحياء للتأكد من انتظام سير العمل بها والاطمئنان علي التزام أصحابها بالأسعار المعلنة، وعدم تلاعب أصحابها بالتسعيرة الجديدة، وذلك عقب تحريك أسعار المواد البترولية صباح اليوم.

وفي هذا الإطار، قام مديرو الإدارات التموينية بتكثيف المرور علي محطات الوقود للتأكد من توافر المواد البترولية واسطوانات البوتاجاز والمخابز وعدم احتكارها لاستغلال المواطنين وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

وناشد محافظ الشرقية المواطنين بالتواصل مع غرفة عمليات المحافظة في حالة حدوث أي زيادة في تعريفة الأجرة أو زيادة في أسعار المواد البترولية داخل محطات الوقود أو زيادة في سعر رغيف الخبز المدعم وذلك من خلال الإتصال على الخــط الساخـــن: 2303693- 055 أو 114 (مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة على مدار 24 ساعة).