محافظ المنوفية يتقدم جنازة الشهيد العميد أحمد سمير نور الدين بمسقط رأسه بقرية شنشور في أشمون

تقدم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية الجنازة العسكرية لشهيد القوات المسلحة العميد أحمد سمير نور الدين رئيس أركان حرس حدود المنطقة الجنوبية العسكرية والذي استشهد أثناء أداء واجبه الوطني في تأمين حدود مصر الجنوبية، رافقه مساعد مدير أمن المنوفية لقطاع السادات، العميد محمد جعفر المستشار العسكري ، وطارق أبو حطب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون ومأمور مركز أشمون ، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.

انطلقت الجنازة بمسقط رأس الشهيد بقرية شنشور التابعة لمركز أشمون وسط جمع غفير من الأهالي ، وقدم محافظ المنوفية واجب العزاء لأسرة الشهيد، داعياً المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان وأن يتغمده الله بواسع رحمته ، لافتاً إلى أن الشهيد ضرب نموذجاً ومثالاً يحتذى به فى التضحية والدفاع عن الوطن .

كما أكد محافظ المنوفية حرصه واهتمامه بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الكاملة لأسر الشهداء والتواصل الدائم معهم لتلبية مطالبهم ، مؤكداً أن مصر تفتخر بكل شهدائها الأبطال الذين ضحوا بدمائهم الطاهرة في سبيل الحفاظ على مصرنا الغالية ، ومثمناً الجهود المتواصلة للقوات المسلحة وجيش مصر العظيم فى القضاء على الإرهاب وتوفير الأمن والأمان بكافة ربوع وطننا الغالي.

جدير بالذكر أن العميد أحمد سمير نور الدين كان نموذجاً مشرفاً لأبناء المنوفية ، عُرف بين الجميع بحسن الخلق والتفاني في العمل والإخلاص الشديد لوطنه ، وكرس حياته في صفوف القوات المسلحة دفاعاً عن مصر وحماية أمنها حتي نال شرف الشهادة وهو يؤدي مهمته الوطنية .