بكاء وسخرية وهجوم | دينا تنطق الشهادتين في رامز ليفل الوحش .. ماذا حدث؟

وقعت الراقصة الإستعراضية دينا، ضحية مقلب رامز ليفل الوحش، للفنان رامز جلال، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، مساء اليوم الثلاثاء.

ناظرة مدارس الرقص الشرقي

قال الفنان رامز جلال، إن الرقص الشرقي في خطر الروسيات والأوربيات هجمين علينا، والراقصات المصريات زي الديناصورات.

وأضاف الفنان رامز جلال، أن :"معايا ومعاكم ناظرة مدارس الرقص الشرقي واللي هطلع عنينا دينا".

عندي فوبيا من الصرصار

وقالت دينا، إن :"بحب الحياة اللي فيها أكشن وفي ناس في كل مرحلة في حياتي وقفوا جنبي وبخاف من الحاجات العالية وعندي فوبيا من الصرصار".

دينا

الدجاج يهاحم دينا في رامز ليفل الوحش

هاجمت الدجاج، الفنانة دينا خلال أحداث المقلب بطريقة مفاجئة الأمر الذي تسبب في حالة من الرعب والخوف الشديد.

مي عمر مش بتعرف ترقص

وقالت دينا ، إن :“نبيلة عبيد أكثر فنانة يعجبني رقصها.. مي عمر مش بتعرف ترقص وجابت حد في المسلسل يرقص مكانها”.

بكاء دينا في مقلب رامز ليفل الوحش

بكت الراقصة الاستعراضية دينا، بعد أن أكتشفت أنها ضحية مقلب رامز ليفل الوحش، وبعد شعورها بحالة من الرعب والخوف خلال احداث المقلب، قائلة :"أخص عليك وانا اتشهدت".

وقالت الراقصة الاستعراضية دينا، إن :"الراقصة الاستعراضية بدرة عندها حضور طاغي، واتجوزت 9 مرات ومفيش فيهم ممثل، ومفيش حاجة في الدنيا بتقلقني".

دينا

يعتبر برنامج المقالب السنوي الذي يقدمه الفنان رامز جلال الحدث الأبرز على الشاشة الرمضانية، حيث ينتظر الجمهور بشغف هوية الضحية الجديدة التي ستقع في فخ هذا العام الذي يحمل عنوان رامز ليفل الوحش.

ومع تصدر اسم الراقصة والفنانة دينا لمحركات البحث، نجد أن الاهتمام تضاعف لمعرفة كيف ستواجه تحديات هذا الموسم التي تبدو أكثر رعباً وإثارة من المواسم السابقة.

ضيف رامز جلال اليوم

يعتمد ضيف رامز جلال اليوم في برنامجه الشهير على الثبات الانفعالي والقدرة على التعامل مع المواقف المفاجئة، خاصة وأن دينا عُرفت دائماً بشخصيتها القوية وتصريحاتها الجريئة، مما يجعل حلقتها مادة دسمة للمشاهدة والتحليل عبر منصات التواصل الاجتماعي. إن اختيار ضيف رامز جلال اليوم لم يكن محض صدفة، بل هو استمرار لسياسة البرنامج في استضافة نجوم الصف الأول والشخصيات العامة التي تمتلك قاعدة جماهيرية واسعة وتفاعلاً كبيراً من الجمهور.

بالحديث عن سياق الموسم الحالي، فقد شهد البرنامج منذ بدايته استضافة كوكبة من النجوم الذين تصدروا التريند، فقد رأينا في الحلقات السابقة مواجهات قوية مع نجوم الرياضة والفن، مثل لاعبي النادي الأهلي والزمالك الذين أضفوا جواً من الحماس والمنافسة مثل مروان عطية زيزو وياسر إبراهيم، فضلا عن الفنانة أسماء جلال والفنانة عناد الزاهد والفنان ماجد المصري، والفنانة غادة عادل، غادة عبد الرازق، لكن يظل ضيف رامز جلال اليوم هو المحرك الأساسي لفضول المتابعين نظراً لتاريخ دينا الطويل في الوسط الفني وخبرتها في التعامل مع الكاميرات، وهو ما يضع رامز جلال أمام تحدٍ خاص لكسر هذا الثبات وإظهار الجانب العفوي أو الخائف من ضيفته.

