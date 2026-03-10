قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زي المسطول بعد الفطار .. حيل سهلة لتجنب النعاس عقب طعام المغرب
دعاء 21 رمضان أول ليلة وترية في العشر الأواخر.. لعلها تكون ليلة القدر
سبب عدم ظهور منحة التموين للمستحقين
مفاجأة .. دراسة إزاحة حارسي الأهلي من تشكيل مصر في المونديال
بعد حلقة دينا في ليفل الوحش .. رامز جلال يتصدر التريند
بفعل تراجع المخاوف التضخمية.. ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر
جيش الاحتلال: 50% من الصواريخ الإيرانية خلال الحرب مجهزة برؤوس عنقودية
برعاية يونيسيف | تركيب قطع موفرة للمياه في 50 مدرسة حكومية بمصر
مستشار المعهد النمساوي للسياسات الأوروبية يكشف لـ"صدى البلد" موعد انتهاء الحرب على إيران
دلتا النيل في مواجهة المناخ .. مشروع وطني لحماية السواحل وتنمية المجتمعات
الصدفة تجمع عامل نظافة في مصنع بـ عمرو الليثي ويجبر بخاطره بهذا الفعل

عمرو الليثي
عمرو الليثي
محمود محسن

قال الإعلامي عمرو الليثي في مقدمة الحلقة الثانية من برنامج " أجمل ناس " علي شاشة الحياة أننا يوميا نقابل الناس البسطاء ونقدم لهم جوائز مالية تحت شعار "هنسعد قلوبكم ونفرح بيوتكم" كما اننا نذهب الي أهالينا من الفلاحين ونستمع اي تجربتهم في الزراعة وأيضا من خلال فقرة" نهر الخير " نقدم المشاريع الخيرية لأهالينا في كافة المحافظات

وأضاف ان الدنيا لسه بخير وهنحاول طوال حلقات البرنامج في إسعاد القلوية الحزينة والمرضي ونسعد قلوبهم ويارب خلال شهر رمضان نملا حياتكم خير وبركة وسعادة

وافتتح الليثي الحلقة بالإشارة الي محتاج اننا نراعي المشاعر وان نجبر الخواطر ، ولا نشعر الشخص انه محتاج او غلبان ولهذا في برنامج اجمل ناس بتلعب الصدفة الدور الرئيسي في اختيار ابطال حلقتنا  

والتقي الليثي من خلال فقرة سيارة المفاجأت مع شخص يسير علي الطريق وبسؤاله اجاب ان اسمه ممدوح وهو من محافظة المنوفية 
،
وتحدث عن انه يعمل في نظافة احد المصانع ومتزوج ولديه ثلاثة اولاد ، واشتغل في هذا المصنع رغم ان راتبي محدود حوالي ٢٥٠٠ جنيه  بس الحمد الله

وتابع أنا بتمني عند الإفطار ان ربنا يسعد اولادي ويحفظهم ويعيني علي تربيتهم

ووجه الليثي الشكر له علي كفاحه ، وجبر بخاطره موجه له سؤال بسيط حتي يعطيه جائزة مالية ، وبالفعل أهداه جائزة مالية قدرها خمسة  الاف جنيه

