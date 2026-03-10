رمضان المصرى مع الحرافيش: السينما قدمت شخصيات مشابهة للمعلم عفيفة في "سوق السلاح"

لعام السابع على التوالى يقدم الإعلامى الدكتور عمرو الليثى والفنان أحمد صيام برنامج «رمضان المصرى مع الحرافيش» ودويتو من البرنامج الشهير «رمضان المصري»، وزيارة جديدة للتاريخ واللقاء مع فتوات والمعلمين وكل يوم حكاية جديدة من أجمل حكايات مصر المحروسة حكايات الحرافيش المعلمين .. والفتوات الكبار والتي تندمج مع حرافيش نجيب محفوظ الفتوات واللي كانوا المادة الاصلية لمعظم روايات اديب مصر العالمي نجيب محفوظ .. وأشهر معلمين السينما المصرية ومنهم زكي رستم محمود المليجي فريد شوقي توفيق الدقن .

وجاءت الحلقة اليوم من البرنامج والتي تتحدث عن منطقة سوق السلاح في الدرب الأحمر، حيث اللقاء والحديث عن المعلم عفيفة، الفتوة الذي كان يسيطر على المنطقة في الماضي.

وقال صيام المعلم عفيفة كان حدادًا بالوراثة، وكان معروفًا بمواقفه الوطنية ضد الاحتلال الإنجليزي. كان يصنع السلاح للمقاومة الشعبية، وكان يعرف كيف يتعامل مع الغلابة والفتوات.

وعقب الليثي عمرو الليثي إن السينما المصرية قدمت شخصيات مشابهة للمعلم عفيفة في أفلام مثل "سوق السلاح" مع محمود المليجي.

أضاف معلم رمضان المصري أن المعلم عفيفة كان شخصًا متواضعًا، وكان يعامل الحرافيش والعمال معاملة طيبة.

قال عمرو الليثي إن المعلم عفيفة كان يرفض بيع السلاح للغدر، وكان يعرف كيف يحافظ على أمان الحارة.