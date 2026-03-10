وزير الخارجية الصيني يؤكد دعم دول الخليج .. ويطالب بوقف فوري للحرب مع إيران

دعا وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، إلى وقف فوري لإطلاق النار وتسوية سياسية للصراع مع إيران، مؤكداً دعم بلاده لدول الخليج لتولي قيادة مستقبل المنطقة بأيديها، وذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن.

وأشار وانغ إلى رفض الصين "توسيع نطاق الضربات وإدانتها للهجمات العشوائية على المدنيين والأهداف غير العسكرية"، مشدداً على أهمية "احترام سيادة دول الخليج وأمنها ووحدة أراضيها".

كما نوه إلى أن استخدام الولايات المتحدة وإسرائيل للقوة ضد إيران دون تفويض من مجلس الأمن "يعد انتهاكاً واضحاً لمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة والقواعد الأساسية للعلاقات الدولية".

وأكد الوزير الصيني أن استمرار الحرب "لن يؤدي إلا إلى مزيد من الخسائر والضرر لجميع الأطراف"، داعياً إلى "وقف فوري لإطلاق النار وتسوية سياسية، مع دعم دول الخليج لتولي زمام مستقبل المنطقة".

وختم بالقول إن الصين "ستواصل لعب دور بناء بطريقتها الخاصة للمساهمة في تهدئة الوضع واستعادة السلام".