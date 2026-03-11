وسائل إعلام عراقية : غارة جوية تستهدف فصائل مسلحة في مدينة القائم

أفادت وسائل إعلام عراقية، يوم الأربعاء عن غارة جوية جديدة تستهدف فصائل مسلحة في مدينة القائم.

لقي أربعة مقاتلين من فصيل عراقي مسلح مصرعهم فجر الثلاثاء، في ضربة على مقر لهم في شمال العراق، بحسب ما أعلنت كتائب الإمام علي التي اتهمت الولايات المتحدة بتنفيذها.

وفي الموازاة، قال جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، إن أجزاء مسيرة سقطت في محيط القنصلية الإماراتية، ما أثار تنديدات من دول عربية.

وفي قضاء الدبس بمحافظة كركوك بشمال العراق، أشارت كتائب الإمام علي إلى أن "عدوانا أمريكيا غادرا استهدف أحد مقرات اللواء 40" التابع لها ضمن هيئة الحشد الشعبي.

وأكدت خلية الإعلام الأمني التابعة للحكومة العراقية أن عددا من مقاتلي الحشد قُتلوا في كركوك في "قصف غادر" لم تنسبه إلى أي جهة.

ومنذ بدء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران الأسبوع الماضي، استهدفت عدة ضربات مقار تابعة لفصائل موالية لإيران في قواعد تابعة للحشد الشعبي.