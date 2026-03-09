سفير الكويت يُعرب عن قلقه إزاء الهجمات التي انطلقت من العراق

دعا سفير الكويت لدى العراق محمد حسن الزمان ، جارتها إلى "التدخل" بعد أن صرّح بأن بلاده تعرضت لهجمات انطلقت من الأراضي العراقية.

وقدّم السفير الكويتي معلومات حول الهجمات إلى وكيل وزارة الخارجية العراقية، داعيًا الحكومة العراقية إلى "التدخل لوضع حدٍّ لها بما يحفظ العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين الجارين"، حسبما ذكرت الوزارة في بيان لها اليوم.

وردًا على ذلك، قال وكيل الوزارة إن الحكومة العراقية "تبذل جهودًا جبارة واستثنائية لتجنيب العراق تداعيات الحرب".

وأضاف المسؤول العراقي، أن الجهود تُبذل أيضًا "للحفاظ على أمن البلاد واستقرارها في مواجهة الهجمات التي يتعرض لها العراق، شأنه شأن بقية دول المنطقة".

ومن المرجح أن تؤدي الإشارة إلى عمليات الإطلاق من الأراضي العراقية إلى زيادة التدقيق في الميليشيات المدعومة من إيران والتي تعمل في البلاد، وسط مخاوف متزايدة بشأن دورها المحتمل في أعمال انتقامية مرتبطة بالحرب مع إيران.