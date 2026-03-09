قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر ومواصفات شيري تيجو 4 برو في السوق السعودي
طارق سعدة يكشف عن 3 محاور أساسية لمواجهة التحديات أمام الإعلام
دعاء العشر الأواخر من رمضان 2026.. ردّد أدعية ليلة القدر والليالي الوترية
لتوفير الوقود.. باكستان تغلق جميع المدارس مؤقتاً في ظل تداعيات الحرب
ماكرون يحذر: الشرق الأوسط على حافة تصعيد خطير قد يؤثر على الأمن الدولي وطرق التجارة
المرشد الجديد في دائرة الخطر.. إسرائيل تلمح إلى استهداف مجتبى خامنئي
بث مباشر صلاة العشاء والتراويح بالجامع الأزهر ليلة 20 رمضان
مدافع الأهلي: النادي تأثر برحيل محمد عبد المنعم
بث مباشر شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين في ليلة 21 رمضان
مقترح برلماني لإطلاق منصة وطنية رقمية للوقف الخيري لتعظيم عوائده
مواعيد عمل مترو الانفاق في عيد الفطر 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الشؤون المعنوية تستحضر بطولات الشهداء بأعمال فنية توثق التضحية والفداء في "يوم الشهيد"

الشؤون المعنوية
الشؤون المعنوية
أ ش أ

نجحت إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة في أداء دورها التنويري في تعريف المجتمع بجهود القوات المسلحة وتضحيات أبنائها في سبيل حماية الوطن وصون مقدراته من خلال ما تقدمه من أعمال إعلامية وثقافية تسهم في ترسيخ الوعي الوطني وتعزيز قيم الانتماء لدى مختلف فئات المجتمع.

وتجلى دور إدارة الشؤون المعنوية خلال خلال الندوة التثقيفية الـ43، التي نظمتها القوات المسلحة في إطار احتفالات مصر بيوم الشهيد والمحارب القديم، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث تم تقديم مجموعة من الأعمال الفنية والتسجيلية لتجسد بطولات الشهداء وتخلد ذكراهم في وجدان الشعب المصري، فضلا عن تعزيز الوعي الوطني لدى مختلف فئات المجتمع.

وتضمنت فعاليات الندوة التثقيفية عرض فيلم تسجيلي بعنوان "حتى لا ننسى"، تناول بطولات أبناء مصر من شهداء القوات المسلحة الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن، مسلطاً الضوء على تضحياتهم في مواجهة التحديات التي تعرضت لها البلاد، وما قدموه من نماذج مشرفة في التضحية والإخلاص خلال أداء واجبهم الوطني.

واستعرض الفيلم قصصاً إنسانية لعدد من الشهداء، موثقاً جانباً من حياتهم ومسيرتهم العسكرية، إلى جانب مشاهد تعبّر عن روح الانتماء التي يتحلى بها رجال القوات المسلحة في مختلف مواقعهم، مؤكداً أن تضحيات الشهداء ستظل حاضرة في وجدان الشعب المصري، ومصدر إلهام للأجيال القادمة.

كما تضمن البرنامج عرض أغنية بعنوان "أنت البطل"، جسدت معاني الفخر والاعتزاز بتضحيات الشهداء وما قدموه من بطولات دفاعاً عن الوطن، في رسالة تقدير ووفاء لأرواحهم التي بذلت في سبيل حماية مصر والحفاظ على أمنها واستقرارها.

وعقب ذلك تم عرض فيلم تسجيلي بعنوان "حلم الشهيد"، تناول ما يحمله أبناء القوات المسلحة من قيم راسخة تقوم على حب الوطن والاستعداد الدائم للتضحية من أجله، مستعرضاً تطلعات المقاتلين المصريين وإيمانهم العميق برسالة الدفاع عن الوطن وصون مقدراته.

كما عرضت إدارة الشؤون المعنوية فيلماً تسجيلياً آخر بعنوان "المهمة حماية وطن"، ركز على الدور الذي تقوم به القوات المسلحة في حماية الأمن القومي المصري، وما تبذله من جهود للحفاظ على استقرار الدولة في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة.

وسلط الفيلم الضوء على ما يتحلى به رجال القوات المسلحة من روح قتالية عالية وإيمان راسخ بواجبهم الوطني، إلى جانب استعراض جانب من الجهود التي تبذلها القوات المسلحة في مختلف المجالات للحفاظ على أمن البلاد واستقرارها.

وتأتي هذه الأعمال الفنية والتسجيلية ضمن الدور الذي تضطلع به إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة في توثيق بطولات الشهداء وتعريف المجتمع بها، من خلال إنتاج الأفلام التسجيلية والمواد الإعلامية التي تسهم في ترسيخ قيم الانتماء والولاء للوطن.

كما تحرص الإدارة على تقديم محتوى إعلامي وتوعوي يعكس تاريخ القوات المسلحة المصرية وما قدمه أبناؤها من بطولات عبر مختلف الحقب، بما يسهم في تعزيز الوعي الوطني لدى المواطنين وتعريف الأجيال الجديدة بحجم التضحيات التي بذلها الشهداء دفاعاً عن الوطن.

وتعمل إدارة الشؤون المعنوية كذلك على تنظيم الندوات التثقيفية والفعاليات الوطنية التي تستهدف رفع مستوى الوعي المجتمعي بالقضايا الوطنية المختلفة، وإبراز التحديات التي تواجه الدولة المصرية، بما يعزز إدراك المواطنين لطبيعة المتغيرات الإقليمية والدولية وتأثيرها على الأمن القومي.

وتمثل هذه الجهود إحدى الركائز الأساسية في بناء الوعي الوطني، حيث تسهم تلك الأعمال في نقل صورة واقعية عن بطولات رجال القوات المسلحة وتضحياتهم، بما يعزز روح الانتماء والفخر لدى أبناء الشعب المصري.

وتعكس هذه الأعمال التوثيقية جانباً من تقدير الدولة لتضحيات الشهداء، وحرصها على إبقاء ذكراهم حية في الوجدان الوطني، باعتبارهم رمزاً للعطاء والتضحية في سبيل رفعة الوطن.

القوات المسلحة الشؤون المعنوية الشؤون المعنوية للقوات المسلحة الشهداء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه زيادة اليوم| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

1000 جنيه زيادة اليوم| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

وزير التربية والتعليم

مصرع تلميذ في 4 ابتدائي بعد سقوطه من "شباك فصله" بمدرسة خاصة بالجيزة

الزوجة الضحية بالغربية

هددني بنشر صوري.. تفاصيل صادمة في أقوال ضحية زوجها بالغربية

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية يوم الإثنين

الذهب

تراجع أسعار الذهب عالميا مع ارتفاع النفط والدولار وسط تصاعد التوترات

مصر - علم

مصر تؤكد ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي أمام التصعيد بالمنطقة

ساديو ماني

ساديو ماني يعلق على تنظيف المسجد النبوي: خدمة بيوت الله شرف كبير

سعر الريال السعودي اليوم

بعد ارتفاع الدولار.. سعر الريال السعودي اليوم 9 مارس

ترشيحاتنا

شهادة الجيش

خطوات استخراج شهادة الجيش بالموبيل

مؤتمر إطلاق الرؤية الإستراتيجية للتنمية المحلية المتكاملة

استعراض ملامح الرؤية الاستراتيجية والخطة متوسطة الأجل لبعض محافظات الصعيد

الدكتور احمد السبكي

رئيس الرعاية الصحية يعلن حركة تكليفات وتنقلات لرؤساء الأقاليم ومديري أفرع الهيئة

بالصور

مسلسل الكينج الحلقة 20 .. زواج محمد عادل إمام للمرة الثالثة وصدمة جديدة لحنان مطاوع

محمد عادل إمام وإيمي سالم
محمد عادل إمام وإيمي سالم
محمد عادل إمام وإيمي سالم

لو بتعاني من الإمساك في رمضان .. 7 أطعمة تعيد حركة الأمعاء بشكل طبيعي

لو تعاني من الإمساك في رمضان
لو تعاني من الإمساك في رمضان
لو تعاني من الإمساك في رمضان

هل النوم بعد الإفطار مباشرة خطر على صحتك؟.. أطباء يكشفون الحقيقة وما يحدث للجسم

هل النوم بعد الإفطار مباشرة خطر على صحتك؟
هل النوم بعد الإفطار مباشرة خطر على صحتك؟
هل النوم بعد الإفطار مباشرة خطر على صحتك؟

على طريقة المطاعم.. طريقة عمل الأرز بالخلطة في رمضان بطعم مميز

طريقة عمل الأرز بالخلطة في رمضان بطعم مميز
طريقة عمل الأرز بالخلطة في رمضان بطعم مميز
طريقة عمل الأرز بالخلطة في رمضان بطعم مميز

فيديو

الرئيس عبد الفتاح السيسي

عايز أبقى ضابط علشان أجيب حق بابا.. لقطات مؤثرة لحظة تكريم الرئيس السيسي لأسر الشهداء

رسالة داليا فؤاد بعد السجن

عايزة الحقيقة الكاملة تظهر.. داليا فؤاد توجه رسالة إلي عمرو أديب بعد خروجها من السجن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الصمت المريب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الضحكة المسمومة

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية.. حكاية وطن

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

المزيد