الشؤون المعنوية تستحضر بطولات الشهداء بأعمال فنية توثق التضحية والفداء في "يوم الشهيد"

نجحت إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة في أداء دورها التنويري في تعريف المجتمع بجهود القوات المسلحة وتضحيات أبنائها في سبيل حماية الوطن وصون مقدراته من خلال ما تقدمه من أعمال إعلامية وثقافية تسهم في ترسيخ الوعي الوطني وتعزيز قيم الانتماء لدى مختلف فئات المجتمع.

وتجلى دور إدارة الشؤون المعنوية خلال خلال الندوة التثقيفية الـ43، التي نظمتها القوات المسلحة في إطار احتفالات مصر بيوم الشهيد والمحارب القديم، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث تم تقديم مجموعة من الأعمال الفنية والتسجيلية لتجسد بطولات الشهداء وتخلد ذكراهم في وجدان الشعب المصري، فضلا عن تعزيز الوعي الوطني لدى مختلف فئات المجتمع.

وتضمنت فعاليات الندوة التثقيفية عرض فيلم تسجيلي بعنوان "حتى لا ننسى"، تناول بطولات أبناء مصر من شهداء القوات المسلحة الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن، مسلطاً الضوء على تضحياتهم في مواجهة التحديات التي تعرضت لها البلاد، وما قدموه من نماذج مشرفة في التضحية والإخلاص خلال أداء واجبهم الوطني.

واستعرض الفيلم قصصاً إنسانية لعدد من الشهداء، موثقاً جانباً من حياتهم ومسيرتهم العسكرية، إلى جانب مشاهد تعبّر عن روح الانتماء التي يتحلى بها رجال القوات المسلحة في مختلف مواقعهم، مؤكداً أن تضحيات الشهداء ستظل حاضرة في وجدان الشعب المصري، ومصدر إلهام للأجيال القادمة.

كما تضمن البرنامج عرض أغنية بعنوان "أنت البطل"، جسدت معاني الفخر والاعتزاز بتضحيات الشهداء وما قدموه من بطولات دفاعاً عن الوطن، في رسالة تقدير ووفاء لأرواحهم التي بذلت في سبيل حماية مصر والحفاظ على أمنها واستقرارها.

وعقب ذلك تم عرض فيلم تسجيلي بعنوان "حلم الشهيد"، تناول ما يحمله أبناء القوات المسلحة من قيم راسخة تقوم على حب الوطن والاستعداد الدائم للتضحية من أجله، مستعرضاً تطلعات المقاتلين المصريين وإيمانهم العميق برسالة الدفاع عن الوطن وصون مقدراته.

كما عرضت إدارة الشؤون المعنوية فيلماً تسجيلياً آخر بعنوان "المهمة حماية وطن"، ركز على الدور الذي تقوم به القوات المسلحة في حماية الأمن القومي المصري، وما تبذله من جهود للحفاظ على استقرار الدولة في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة.

وسلط الفيلم الضوء على ما يتحلى به رجال القوات المسلحة من روح قتالية عالية وإيمان راسخ بواجبهم الوطني، إلى جانب استعراض جانب من الجهود التي تبذلها القوات المسلحة في مختلف المجالات للحفاظ على أمن البلاد واستقرارها.

وتأتي هذه الأعمال الفنية والتسجيلية ضمن الدور الذي تضطلع به إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة في توثيق بطولات الشهداء وتعريف المجتمع بها، من خلال إنتاج الأفلام التسجيلية والمواد الإعلامية التي تسهم في ترسيخ قيم الانتماء والولاء للوطن.

كما تحرص الإدارة على تقديم محتوى إعلامي وتوعوي يعكس تاريخ القوات المسلحة المصرية وما قدمه أبناؤها من بطولات عبر مختلف الحقب، بما يسهم في تعزيز الوعي الوطني لدى المواطنين وتعريف الأجيال الجديدة بحجم التضحيات التي بذلها الشهداء دفاعاً عن الوطن.

وتعمل إدارة الشؤون المعنوية كذلك على تنظيم الندوات التثقيفية والفعاليات الوطنية التي تستهدف رفع مستوى الوعي المجتمعي بالقضايا الوطنية المختلفة، وإبراز التحديات التي تواجه الدولة المصرية، بما يعزز إدراك المواطنين لطبيعة المتغيرات الإقليمية والدولية وتأثيرها على الأمن القومي.

وتمثل هذه الجهود إحدى الركائز الأساسية في بناء الوعي الوطني، حيث تسهم تلك الأعمال في نقل صورة واقعية عن بطولات رجال القوات المسلحة وتضحياتهم، بما يعزز روح الانتماء والفخر لدى أبناء الشعب المصري.

وتعكس هذه الأعمال التوثيقية جانباً من تقدير الدولة لتضحيات الشهداء، وحرصها على إبقاء ذكراهم حية في الوجدان الوطني، باعتبارهم رمزاً للعطاء والتضحية في سبيل رفعة الوطن.