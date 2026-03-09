قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إطلاق صواريخ من إيران ولبنان باتجاه الأراضي المحتلة.. وبابكو إنرجيز بالبحرين
ساديو ماني يعلق على تنظيف المسجد النبوي: خدمة بيوت الله شرف كبير
الإمارات: الدفاعات الجوية تتصدى لصواريخ ومسيرات إيرانية
هددني بنشر صوري.. تفاصيل صادمة في أقوال ضحية زوجها بالغربية
أمريكا تزعم عدم استهدافها لآبار النفط الإيرانية
هل تتضاعف السيئات كالحسنات في شهر رمضان؟.. الإفتاء تجيب
السعودية: اعتراض وتدمير مسيرتين في الربع الخالي والجوف
هل انتهت مغامرة كامويش في الأهلي مبكرا؟.. استبعاده المتكرر يثير علامات الاستفهام حول مستقبله مع توروب
تضحيات صنعت مجد .. 9 مارس يوم الشهيد
ماذا يحدث عند قراءة سورة الزلزلة في رمضان؟ 21 معجزة يغفل عنها كثيرون
هيومن رايتس ووتش: إسرائيل استخدمت الفوسفور الأبيض في لبنان
تشكيل الأهلي المتوقع أمام طلائع الجيش اليوم في الدوري المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية يوم الإثنين

سعر الذهب في مصر
سعر الذهب في مصر
علياء فوزى

يرصد موقع “صدى البلد” الإخباري، أسعار الذهب وتحركاته في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين 9 مارس 2026، وفقاً لنشرة أسعار السلع والخدمات المتنوعة.

سعر بيع وشراء الذهب في مصر اليوم الإثنين

سعر الذهب عيار 24

 سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، نحو 8550 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 8490  جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ  سعر بيع  جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا نحو  7480 جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 21  إلى نحو 7430 جنيها.

سعر الذهب عيار 18  

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 6410 جنيهًا. 

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 6370 جنيهًا. 

سعر الذهب عيار 14 

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 4985 جنيها.

بلغ سعر شراء  جرام الذهب عيار 14 اليوم 4955 جنيها. 

سعر الجنيه الذهب

بلغ  سعر  بيع الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 59840 جنيه.

بلغ سعر شراء الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 59440 جنيه.

 

سعر بيع أوقية الذهب

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 265890  جنيه.

وسجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 264111  جنيهًا.

الأونصة بالدولار:

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية الآن حوالي 5171 دولار.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب 

يُعد الذهب من السلع المتداولة يوميًا، ولذلك فإن سعره عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكل مستمر. وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب، منها:

معدل سعر الفائدة عالميًا

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية في بلدان العالم، إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقًا للحالة الاقتصادية للبلد.

 أسعار النفط عالميًا

عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعًا وانخفاضًا في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا من الناحية الاقتصادية، ما يؤدي إلى ارتفاع سعره.

كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب

تلعب كمية إنتاج الذهب ومعدلات العرض والطلب دورًا كبيرًا في تحديد سعره.

سعر بيع وشراء الذهب سعر الذهب سعر الذهب اليوم الجنيه الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة التموين

800 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تحصل على منحة التموين الجديدة؟

أسعار البنزين اليوم في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 8 مارس 2026 في البنوك

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 8 مارس 2026 في البنوك

موعد إجازة عيد الفطر 2026 في مصر وعدد أيام العطلة المتوقعة

موعد إجازة عيد الفطر 2026 في مصر وعدد أيام العطلة المتوقعة

الطماطم

قفص الطماطم يرتفع إلى 500 جنيه.. والفلاحين تكشف موعد الانخفاض

الدواجن

بعد انخفاض الكتكوت 10 جنيهات.. مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم الإثنين

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر 2026

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر 2026

الشيف شيماء

قفل تليفونه واختفى.. سيدة تخسر 8 آلاف جنيه بعد إعداد 100 وجبة إفطار لأوردر وهمي

ترشيحاتنا

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

علب كعك عيد الفطر 2026

تبدأ من 150 جنيهًا.. أسعار علب كعك عيد الفطر 2026

مباراة الأهلي والمقاولون العرب

تغييرات بالجملة وبن رمضان بديلا.. موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب اليوم في الدوري والقنوات الناقلة

فيديو

زلزال قادم لتركيا

قوته 7 ريختر.. دراسة تحذر من زلزال محتمل يهدد تركيا في الفترة المقبلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد