بوتين مهنئا مجتبى خامنئي : منصبك يحتاج شجاعة وتفانيا .. ونحن في ظهرك

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مجتبى حسيني خامنئي بانتخابه مرشدا أعلى جديدا لإيران، وأكد دعم روسيا الثابت لإيران وتضامنها مع الشعب الإيراني.





وكتب بوتين في برقية تهنئة نشرت على موقع الكرملين الإلكتروني اليوم الاثنين: "السيد حسيني خامنئي المحترم، أتقدم إليكم بخالص التهاني بمناسبة انتخابكم مرشدا أعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية".



وتابع الرئيس الروسي: "الآن في ظل تصدي إيران لعدوان مسلح، لا شك أن توليكم هذا المنصب الرفيع سيتطلب شجاعة وتفانيا كبيرين. وأنا على ثقة بأنكم ستواصلون مسيرة والدكم بكل فخر واعتزاز، وستوحدون صفوف الشعب الإيراني في مواجهة المحن الصعبة".



وأضاف بوتين: "أؤكد مجددا دعمنا الثابت لطهران وتضامننا مع أصدقائنا الإيرانيين"، مشددا على أن روسيا "كانت وستبقى شريكا موثوقا للجمهورية الإسلامية".





وتمنى الرئيس الروسي للقائد الإيراني الجديد أن يحالفه التوفيق في أداء المهام الصعبة الموكلة إليه، وأن ينعم بموفور الصحة والعافية.



وكان مجلس خبراء القيادة الإيراني أصدر بيانا في وقت متأخر من مساء أمس الأحد أعلن فيه تعيين آية الله السيد مجتبى حسيني خامنئي، نجل المرشد الراحل علي خامنئي، قائدا ثالثا للثورة الإسلامية في إيران، خلفا لوالده.