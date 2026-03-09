عيار 11 يقفز.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 9 مارس

مازالت أسعار الذهب اليوم في مصر تسجل آخر ارتفاع منذ أمس الاثنين في محلات الصاغة، حيث ارتفعت عمليات البحث عن سعر عيار 21 بالمصنعية باعتباره الأكثر انتشاراً وطلباً.

ويستعرض موقع صدى البلد أسعار الذهب اليوم الاثنين 9 مارس 2026بعد آخر ارتفاع.

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 يوم 8628 جنيها للجرام، و يتميز سجل الذهب بعيار 24 نسبة إلى أعلى مقارنة بالنحاس، لذلك فهو أعلى سعرا مقارنة بالعيرة الذهبية الأخرى.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 يوم الاثنين 9 مارس 2026، 7550 جنيهًا للجرام الواحد ، ومعيار 21 المقياس الحقيقى لسعر الذهب المحلى، فهو العيار الأكثر انتشارا ورواجا.

سعر عيار 21 بالمصنعية

وحال قياس قيمة الجرام بالمصنعية تم إضافة مبلغ بسيط ما بين (100 و200) جنيه بالسعر الأصلى للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجّل سعر الذهب عيار 18 قيمة 6471 جنيها للجرام، وهو يتميز بأشكاله المختلفة .

بكام الجنيه الذهب اليوم؟

سجل سعر جنيه الذهب 60400 جنيه، ليزن وزن الجنيه الذهب 8 جرامات من عيار 21، ويعتبر الأكثر طلبا لكن من يفكر في استثمار الأموال في الذهب وحفظ قيمته، فيتجه الكثير لشراء الجنيه الذهب أو السبائك الذهب .

سعر الذهب العالمي

سعر الذهب بحسب «رويترز» سجل العقود الفورية لسعر أونصة قيمة الذهب 5171 دولارًا للأونصة.

أسعار السبائك الذهب اليوم و الوزن