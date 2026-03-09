قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تداعيات حرب إيران تصل لمصر.. الرئيس السيسي يوجه تحذيرًا عاجلًا
للطلاب والموظفين.. إجازة عيد الفطر 2026 رسميًا
الرئيس السيسي أمام قمة "مصر والاتحاد الأوروبي": الأمن القومي العربي جزء لا يتجزأ من أمننا.. ونرفض أي مساس بسيادة الأشقاء
الرئيس السيسي يستمع لـ أوبريت 100 مليون فدائي
نال الشهادة وسلاحه بيده.. والدة الشهيد أحمد خالد تحكي عن بطولاته أمام الرئيس
تجاوز 117 دولار.. برميل النفط يحقق أعلى مستوى سعري بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران
خلال جولة مفاجئة.. جمبلاط يتابع سير العمل في "حلوان للمسبوكات والأجهزة المعدنية"
ضبط بلطجي اعتدى على عجوز في ميدان العباسي الجديد بالمحلة
مصطفي حسني: الشهيد عينه شافت غدر العدو ولكن قلبه كان شايف لطف وعناية ربنا
السفارة الأمريكية في تركيا تحذر مواطنيها من السفر إلى جنوب شرق البلاد
بث مباشر.. الرئيس السيسي يشارك باحتفالية يوم اليوم الشهيد
عيار 11 يقفز.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 9 مارس

اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم
رشا عوني

مازالت أسعار الذهب اليوم في مصر تسجل آخر ارتفاع منذ أمس الاثنين في محلات الصاغة، حيث ارتفعت عمليات البحث عن سعر عيار 21 بالمصنعية باعتباره الأكثر انتشاراً وطلباً.

ويستعرض موقع صدى البلد أسعار الذهب اليوم الاثنين 9 مارس 2026بعد آخر ارتفاع. 

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 يوم 8628 جنيها للجرام، و يتميز سجل الذهب بعيار 24 نسبة إلى أعلى مقارنة بالنحاس، لذلك فهو أعلى سعرا مقارنة بالعيرة الذهبية الأخرى.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 يوم الاثنين 9 مارس 2026،  7550 جنيهًا للجرام الواحد ، ومعيار 21 المقياس الحقيقى لسعر الذهب المحلى، فهو العيار الأكثر انتشارا ورواجا.

سعر عيار 21 بالمصنعية

وحال قياس قيمة الجرام بالمصنعية تم إضافة مبلغ بسيط ما بين (100 و200) جنيه بالسعر الأصلى للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجّل سعر الذهب عيار 18 قيمة 6471 جنيها للجرام، وهو يتميز بأشكاله المختلفة .

بكام الجنيه الذهب اليوم؟

سجل سعر جنيه الذهب 60400 جنيه، ليزن وزن الجنيه الذهب 8 جرامات من عيار 21، ويعتبر الأكثر طلبا لكن من يفكر في استثمار الأموال في الذهب وحفظ قيمته، فيتجه الكثير لشراء الجنيه الذهب أو السبائك الذهب .

سعر الذهب العالمي

سعر الذهب بحسب «رويترز» سجل العقود الفورية لسعر أونصة قيمة الذهب 5171 دولارًا للأونصة.

أسعار السبائك الذهب اليوم و الوزن

  • سعر سبيكة الذهب 2.5 جرام حوالي 20789.28 جنيه
  • سعر سبيكة الذهب 5 جرامات حوالي 41453.55 جنيه
  • سعر سبيكة الذهب 10 جرامات حوالي 82877.10 جنيه
  • سعر سبيكة الذهب 20 جرامًا حوالي 165714.20 جنيه
  • سعر سبيكة الذهب 31.1 جرام (الأونصة) حوالي 257657.58 جنيه
  • سعر سبيكة الذهب 50 جرامًا حوالي 401564.50 جنيه
  • سعر سبيكة الذهب 100 جرام حوالي 828071 جنيهًا
سعر الذهب اليوم اسعار الذهب اليوم سعر الجنيه الذهب اليوم سعر الدولار اليوم سعر عيار 21 اليوم

