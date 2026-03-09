إعلام إسرائيلي: تدمير أسطول طائرات فيلق القدس في مطار مهرآباد

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الطيران الإسرائيلي نفذ هجوما غير مألوف على مطار مهرآباد في طهران خلال عطلة نهاية الأسبوع.





وحسب التقرير أسفر الهجوم عن تدمير أسطول من الطائرات التابعة لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني.





وأفاد الجيش الإسرائيلي بأنه تم تدمير أكثر من 16 طائرة نقل تابعة لعدة شركات طيران، وأظهرت صور الأقمار الصناعية تدمير طائرة بوينغ 747 جامبو، إلى جانب طائرات أنتونوف سوفيتية الصنع. وتشير المعلومات إلى أن طائرة إيرانية مسلحة تحمل الرمز (EP-FAB)، والتي كانت رحلتها الأخيرة متجهة إلى موسكو، ربما تكون إحدى الطائرات المدمرة.





وأوضح الجيش الإسرائيلي أن المطار كان يخضع لمراقبة استخباراتية دقيقة، وأن جهاز المخابرات رصد في السنوات الأخيرة عمليات إقلاع وهبوط مشبوهة كجزء من إجراءات التحقيق الجنائي. وذكر أن الطائرات الإيرانية كانت تنقل إلى ساحات الخردة لتعمية تحديد هويتها من الجو.





وكان فيلق القدس يستخدم هذه الطائرات لنقل الأسلحة والأموال إلى وكلائه في أنحاء الشرق الأوسط، ولا سيما في لبنان، وفي السابق إلى سوريا أيضا.