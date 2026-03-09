قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لحظة أذان المغرب.. الأمن يفحص فيديو بكاء عامل دليفري واستيلاء العميل علي الأوردر
لم يتحرش بها.. النيابة تكشف حقيقة فيديو مضايقة صانعة محتوى بمدينة نصر
السعودية تدين الهجمات الإيرانية وتؤكد حقها في الرد لحماية أمنها
مواعيد مباريات اليوم الاثنين 9 - 3 - 2026 والقنوات الناقلة
الطن زاد 1000 جنيه.. تعرف على أسعار الأرز بالأسواق الآن
العشر الأواخر من رمضان.. موعد الليالي الوترية وأفضل الأعمال لاغتنامها
أسعار العملات العربية في البنك الأهلي مستهل تعاملات الأسبوع
ترامب ينتقد تعيين مجتبى خامنئي مرشدا لإيران: لست سعيدا
بعد انخفاض الكتكوت 10 جنيهات.. مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم الإثنين
دعاء الصباح 19 رمضان مكتوب.. كلمات تفتح لك أبواب الرحمة
متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الإثنين
تبدأ من 68 ألف ريال.. أسعار ومواصفات شانجان CS35 بلس في السعودية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

لم يتحرش بها.. النيابة تكشف حقيقة فيديو مضايقة صانعة محتوى بمدينة نصر

النيابة تكشف حقيقة فيديو مضايقة صانعة محتوى بمدينة نصر
النيابة تكشف حقيقة فيديو مضايقة صانعة محتوى بمدينة نصر

أصدرت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بيان بشأن مقطع فيديو تم تداوله مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه ما يزعم تعرض صانعة محتوى تحمل جنسية إحدى الدول للمضايقة من قبل عامل توصيل طلبات أثناء استقلالها لدراجة نارية بمساعدته لعبور أحد الطرق السريعة بمدينة نصر بالقاهرة.

وكشف الفحص أن الواقعة لم تسجل ضمن أي بلاغات رسمية، وتم تحديد الدراجة النارية الظاهرة في المقطع وضبط قائدها، عامل توصيل طلبات مقيم بدائرة مركز شرطة طامية بالفيوم.

وأفاد المتهم بأنه في تاريخ 3 من الشهر الجاري، حال سيره بدراجته النارية بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر، استوقفته صانعة المحتوى وطلبت مساعدته لعبور الطريق، وعند شعورها بطول المسافة، طلبت النزول، فتوقف على الفور دون التعرض لها أو مضايقتها.

وتم استدعاء صانعة المحتوى، وأكدت ما ورد بالفحص، ونفت تعرض العامل لها، موضحة أن تصويرها للفيديو كان اعتقادًا خاطئًا منها بأنها قد تتعرض للتحرش أثناء استقلالها الدراجة برفقته.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الطرفين، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

وزارة الداخلية مضايقة صانعة محتوى بمدينة نصر حقيقة فيديو مضايقة صانعة محتوى بمدينة نصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أعنف نوات الشتاء قادمة خلال ساعات.. ماذا تخبئ نوة الحسوم؟

أعنف نوات الشتاء قادمة خلال ساعات.. ماذا تخبئ نوة الحسوم؟

منحة التموين

800 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تحصل على منحة التموين الجديدة؟

الكويت فهد المجمد

بسبب صاروخ إيراني.. وفاة اللاعب فهد عبد العزيز نجم الكرة الكويتية

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 8 مارس 2026 في البنوك

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 8 مارس 2026 في البنوك

موعد إجازة عيد الفطر 2026 في مصر وعدد أيام العطلة المتوقعة

موعد إجازة عيد الفطر 2026 في مصر وعدد أيام العطلة المتوقعة

الطماطم

قفص الطماطم يرتفع إلى 500 جنيه.. والفلاحين تكشف موعد الانخفاض

الشيف شيماء

قفل تليفونه واختفى.. سيدة تخسر 8 آلاف جنيه بعد إعداد 100 وجبة إفطار لأوردر وهمي

كلب السويس

بعد تصدره الترند.. تفاصيل إصابة "كلب السويس" وكواليس نقله للعلاج

ترشيحاتنا

الدكتور عبد الفتاح خضر

أستاذ تفسير بالأزهر: أسلوب القرآن البياني يجعل اليقين متجذرا في العقل والقلب

سؤال الطفلة جنا

ما هي العبادة التي لا ترتبط بوقت معين؟.. إمام السيدة زينب يجيب

سؤال الطفل عبد الرحمن

ما هو دعاء الدخول والخروج من المسجد؟ طفل يسأل وإمام السيدة زينب يجيب

بالصور

مسلسل المتر سمير الحلقة 4 .. كريم محمود عبد العزيز يدخل عالم السرقة ورحاب الجمل تنتصر

كريم محمود عبد العزيز وشريف حسني
كريم محمود عبد العزيز وشريف حسني
كريم محمود عبد العزيز وشريف حسني

فيديو

زلزال قادم لتركيا

قوته 7 ريختر.. دراسة تحذر من زلزال محتمل يهدد تركيا في الفترة المقبلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد