لم يتحرش بها.. النيابة تكشف حقيقة فيديو مضايقة صانعة محتوى بمدينة نصر

أصدرت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بيان بشأن مقطع فيديو تم تداوله مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه ما يزعم تعرض صانعة محتوى تحمل جنسية إحدى الدول للمضايقة من قبل عامل توصيل طلبات أثناء استقلالها لدراجة نارية بمساعدته لعبور أحد الطرق السريعة بمدينة نصر بالقاهرة.

وكشف الفحص أن الواقعة لم تسجل ضمن أي بلاغات رسمية، وتم تحديد الدراجة النارية الظاهرة في المقطع وضبط قائدها، عامل توصيل طلبات مقيم بدائرة مركز شرطة طامية بالفيوم.

وأفاد المتهم بأنه في تاريخ 3 من الشهر الجاري، حال سيره بدراجته النارية بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر، استوقفته صانعة المحتوى وطلبت مساعدته لعبور الطريق، وعند شعورها بطول المسافة، طلبت النزول، فتوقف على الفور دون التعرض لها أو مضايقتها.

وتم استدعاء صانعة المحتوى، وأكدت ما ورد بالفحص، ونفت تعرض العامل لها، موضحة أن تصويرها للفيديو كان اعتقادًا خاطئًا منها بأنها قد تتعرض للتحرش أثناء استقلالها الدراجة برفقته.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الطرفين، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.