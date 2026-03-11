الصحة اللبنانية: 7 شهداء و11 جريحا في الغارات الإسرائيلية على بلدة الشهابية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "الصحة اللبنانية" بسقوط 7 شهداء و11 جريحا في الغارات الإسرائيلية على بلدة الشهابية جنوبي البلاد.

وأفادت وسائل الإعلام بشن الاحتلال قبل قليل 3 غارات على محيط بلدتي حربتا وشعث في البقاع شرقي لبنان وغارة من مسيرة إسرائيلية على مدينة النبطية جنوبي لبنان و غارة على محيط بلدة تمنين التحتا في البقاع شرقي لبنان.



كما أفادت وسائل الإعلام الرسمية أن غارة جوية إسرائيلية استهدفت شقة في وسط بيروت يوم الأربعاء، في ثاني استهداف لقلب العاصمة اللبنانية منذ اندلاع الحرب الأخيرة.