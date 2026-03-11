علامات ليلة القدر .. هل كانت ليلة 21 رمضان؟

علامات ليلة القدر ، يكثر البحث عن علامات ليلة القدر، وكيفية إحيائها على الهدي النبوي كي ينال كل منا طاعة ليلة خير من ألف سنة، خاصة مع مرور اول ليلة وتية منها وهي ليلة 21 رمضان.

ومن خلال التقرير التالي نرصد لك علامات ليلة القدر الصحيحة والثابتة.

علامات ليلة القدر

1. أن ليلة القدر ليست حارة ولا باردة ، أي أن جوها معتدل.

2. من علامات ليلة القدر قوة الإضاءة في تلك الليلة وهذه العلامة قد لا يشعر بها أهل المدن لكثرة المصابيح بالشوارع.

3. الرياح تكون ساكنة في ليلة القدر.

4. قد تراها في المنام كما حدث مع بعض السلف الصالح.

5. لا يحل لشيطان أن يخرج فيها حتى الفجر، ولا يستطيع الإيذاء.

6.من علامات ليلة القدر الطمأنينة أي طمأنينة القلب وانشراح الصدر.

7. الشعور بلذة القيام في هذه الليلة ، فيما ورد عن بعص الصحابة -رضوان الله تعالى عنهم-.

8.الشمس تطلع صبيحتها حمراء ضعيفة ليس لها شعاع صافية، كما القمر البدر.

9.لا ينزل فيها النيازك والشهب.

10. يوفق الشخص فيها بدعاء لم يقله من قبل.

دعاء ليلة القدر

الاجتهاد في طلب ليلة القدر من الأمور التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم وليس أدل على ذلك من تلك الكلمات التي علم إياهن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أن ترددها في ليلة القدر حيث قال أشرف الخلق:" اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني".

قال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن ليلة القدر ستظل مخفية، مشيراً إلى أن ليلة القدر تعلم من الليلة التالية، وبالتالي لن ينال أجرها إلا من وفق لها بفضل الله، داعياً إلى ترديد قول النبي "اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني".

وتابع في جوابه على سؤال: هل اتباع علامات ليلة القدر اجتهاد أم حقيقة ؟ هناك قواعد وضعها الغزالي والأولياء وغيرهم، هناك من رصد العلامات التي أخبر عنها النبي، وجدوا أنها ليلة 29 وهذا لعدة سنوات متصلة، مشدداً على أننا سنظل في حيرة والأفضل أن تتحرى في كل ليلة وترية.

الليالي الوترية في العشر الأواخر من رمضان

ليلة 21 رمضان : مساء الثلاثاء 10 مارس 2026 وتنتهي عند أذان الفجر(وهذه الليلة انتهت)

ليلة 23 رمضان : مساء الخميس 12 مارس 2026 وتنتهي عند أذان الفجر

ليلة 25 رمضان: مساء السبت 14 مارس 2026 وتنتهي عند أذان الفجر

ليلة 27 رمضان: مساء الاثنين 16 مارس 2026 وتنتهي عند أذان الفجر

ليلة 29 رمضان: مساء الأربعاء 18 مارس 2026 وتنتهي عند أذان الفجر.

متى ليلة القدر 2026

متى ليلة القدر بناء على ما ذهب إليه العلماء بالإجماع ، ينبغي تحريها في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، ومن وحي السُنة النبوية الشريفة يمكن تحديدها بأنها إحدى ليالي الوتر الخمس والتي تبدأ بليلة الحادي والعشرين من رمضان وتنتهي في ليلة التاسع والعشرين، وما بينهما من ليلة الثالث والعشرين وليلة الخامس والعشرين وليلة السابع والعشرين، هي واحدة من الليالي الخمس المذكورة في السُنة النبوية الشريفة، فهي : «ليلة الحادي والعشرين من رمضان ، ليلة الثالث والعشرين من رمضان، وليلة الخامس والعشرين رمضان، وليلة السابع والعشرين من رمضان، وليلة التاسع والعشرين من رمضان»، وجميعها يبدأ وقت ليلة القدر من المغرب إلى الفجر.

قال عنها أبا هريرة –رضي الله تعالى عنه- إن ليلة القدر في شهر رمضان دون سائر العام، والصحيح المشهور من الأقوال كما قال القرطبي رحمه الله تعالى إنها في العشر الأواخر من رمضان وهو قول مالك والشافعي والأوزاعي وأحمد.موعد ليلة القدر وعلاماتها وعنه قال قوم: هي ليلة الحادي والعشرين ومال إليه الشافعي، والصحيح أنها في العشر الأواخر دون تعيين والحكمة من إخفائها لكي يجتهد الناس في العبادة في العشر الأواخر كلها، كما أخفى الصلاة الوسطى في الصلوات الخمس واسمه الأعظم بين أسمائه الحسنى، وعن موعد ليلة القدر وعلاماتها ، فورد بعض علامات ليلة القدر ومنها: «سكون في النفس، وصفاء السماء، وعدم نزول النيازك والشهب».

أعمال ليلة القدر

ليلة القدر هي ليلةٌ من ليالي شهر رمضان، تنزل فيها مقادير الخلائق إلى السماء الدنيا، ويستجيب الله فيها الدعاء، وهي اللَّيلة التي نزل فيها القرآن العظيم.

جاء عن أبى هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. أما بالنسبة للدعاء المأثور إذا أكرم الله المسلم بهذه الليلة فعن عائشة _رضي الله عنها_ قالت: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ وَافَقْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، بِمَ أَدْعُو؟ قَالَ: «قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي» أخرجه الترمذي وصححه.

ليلة القدر من الليالي التي عظم أجرها وكثر الحديث عن مكانتها في القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة وأقوال العلماء، بل إن فضلها لا جدال عليه، ففيها أنزلت سورة من سور القرآن الكريم، بل إنها ليلة أنزل فيها القرآن الكريم على خاتم الرسل وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يقول تعالى: “إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ”.

والقَدَرُ: وقتُ الشيء أَو مكانه المقدَّر له، وهو القضاءُ الذي يَقضي به الله على عباده، فالقدر: مبلغُ كلِّ شيء. يقال: قَدْرُه كذا، أي مبلغُه، والجمع أَقْدَارٌ، وهو في اللغة: اسم مصدر من قدر الشيء يقدره تقديراً، وقيل إنه مصدر من قدر يقدر قدراً، عبارة عما قضاه الله وحكم به من الأمور.[ابن الأثير]، وقيل: هو كون الشيء مساوياً لغيره من غير زيادة ولا نقصان، وقدّر الله هذا الأمر بقدره قدراً: إذ جعله على مقدار ما تدعو إليه الحكمة، أما في الشرع فهو ما يقدره الله من القضاء ويحكم به من الأمور.

وسميت ليلة القدر بذلك؛ لأنه يُقَدَّر فيها ما يكون في تلك السَّنَة؛ لقوله تعالى: {فِيهَا يُفۡرَقُ كُلُّ أَمۡرٍ حَكِيمٍ} [الدخان: 4]، وقيل: سميت به لعظم قدرها عند الله، وقيل: لضيق الأرض عن الملائكة التي تنزل فيها، وقيل: لأن للطاعات فيها قَدْرًا.