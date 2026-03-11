جيش الاحتلال يرسل تعزيزات عسكرية إلى القطاع الشمالي على الحدود مع لبنان

أفادت دانا أبو شمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس، بأن الساعات الأخيرة شهدت تصاعداً في التطورات العسكرية على الجبهة الشمالية، بالتزامن مع استهدافات إسرائيلية في جنوب لبنان وأوامر إخلاء جديدة في المنطقة، إضافة إلى سقوط صواريخ أُطلقت من إيران ومن الجنوب اللبناني.

وأوضحت أبو شمسية خلال رسالة على الهواء، أن هرتسي هاليفي أصدر توجيهات برفع حالة التأهب، مع قرار نقل وحدات عسكرية بينها لواء جولاني من قطاع غزة إلى الحدود الشمالية، في ظل تقديرات أمنية تشير إلى صعوبات تواجه أنظمة الدفاع الجوي في التصدي لبعض التهديدات، خصوصاً الطائرات المسيّرة القادمة من جنوب لبنان.

وأضافت أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تبدي قلقاً من نوعية الصواريخ التي يطلقها حزب الله، والتي توصف بأنها دقيقة وتستهدف مواقع عسكرية واستراتيجية، مشيرة إلى أن نطاق الضربات اتسع جغرافياً ليصل إلى مناطق أعمق داخل إسرائيل، بينها تل أبيب، وسط رقابة عسكرية مشددة على نشر تفاصيل بعض الهجمات.