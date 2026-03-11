انتبه بعد الإفطار.. علامة قد تكشف ارتفاع السكر في الدم

مع حلول شهر رمضان يحرص الكثيرون على تناول وجبة الإفطار بعد ساعات طويلة من الصيام، لكن بعض الأشخاص قد يلاحظون ظهور أعراض غير معتادة بعد تناول الطعام مباشرة.

علامة قد تكشف ارتفاع السكر في الدم

ويؤكد الدكتور مصعب إبراهيم أخصائي الكلى والباطنة، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن هناك علامات قد تظهر بعد الإفطار وتشير إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم خاصة لدى مرضى السكري أو الأشخاص المعرضين للإصابة به.

ويحدث ارتفاع السكر عادة بعد تناول وجبة غنية بالكربوهيدرات أو السكريات، وهو ما قد يسبب مجموعة من الأعراض التي ينبغي الانتباه إليها.

العطش الشديد بعد الإفطار

من أبرز العلامات التي قد تشير إلى ارتفاع السكر في الدم الشعور بعطش شديد بعد الإفطار حتى بعد شرب كمية من الماء.

ويرجع ذلك إلى أن ارتفاع السكر يجعل الجسم يحاول التخلص من الجلوكوز الزائد عن طريق البول، ما يؤدي إلى فقدان السوائل والشعور بالعطش.

كثرة التبول

إذا لاحظت أنك تحتاج إلى دخول الحمام بشكل متكرر بعد الإفطار، فقد يكون ذلك بسبب ارتفاع مستوى السكر في الدم، حيث يعمل الجسم على إخراج السكر الزائد مع البول.

الشعور بالتعب أو الخمول

يشعر بعض الأشخاص بخمول شديد أو إرهاق بعد الإفطار، وقد يكون ذلك نتيجة الارتفاع المفاجئ في مستوى السكر، خاصة بعد تناول كميات كبيرة من الحلويات أو المشروبات السكرية.

زغللة في العين

ارتفاع السكر قد يؤثر أيضًا على الرؤية، لذلك قد يلاحظ البعض تشوشًا أو زغللة في العين بعد تناول الطعام.

صداع مفاجئ

الصداع بعد الإفطار قد يكون أحيانًا مرتبطًا بالجفاف أو الإفراط في الطعام، لكنه قد يكون أيضًا علامة على ارتفاع مستوى السكر في الدم.

لماذا يرتفع السكر بعد الإفطار؟

هناك عدة أسباب قد تؤدي إلى ارتفاع السكر بعد الإفطار في رمضان، منها:

تناول كميات كبيرة من الحلويات مثل الكنافة والقطايف.

شرب العصائر والمشروبات الغنية بالسكر.

الإفراط في تناول الأرز أو الخبز الأبيض.

تناول الطعام بسرعة بعد الصيام.

نصائح لتجنب ارتفاع السكر في رمضان

السكري

لتجنب ارتفاع السكر بعد الإفطار ينصح الأطباء باتباع بعض العادات الصحية، منها: