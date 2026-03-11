وزارة الصحة تبحث مع التحالف المصري لمصنعي اللقاحات توطين الصناعة وتحويل مصر لمركز إقليمي

في خطوة استراتيجية نحو تحقيق الأمن الدوائي، وتعزيز القدرات الوطنية في مجال التكنولوجيا الحيوية، عقد الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان الاجتماع الأول للجنة التحالف المصري لمصنعي اللقاحات (EVMA)، بحضور قيادات هيئة الشراء الموحد وهيئة الدواء المصرية، وممثلي وزارات المالية والتخطيط والاستثمار، إلى جانب نخبة من الشركات الوطنية والدولية الرائدة في تصنيع اللقاحات.

جاء الاجتماع تنفيذًا لقرار وزير الصحة رقم (449) لسنة 2025 بتشكيل اللجنة، بهدف توحيد جهود الجهات الحكومية والقطاع الخاص لدعم توطين صناعة اللقاحات، والاستعداد لمواجهة التحديات الصحية المستقبلية.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور عمرو قنديل عرضين مقدّمين من شركات عالمية لتوطين لقاح الإنفلونزا الموسمية، موضحًا أنه "تمت مناقشتهما وفقًا لرؤية الدولة للوصول إلى العرض الأنسب والأفضل لتحقيق الأهداف الوطنية ودعم القدرات التصنيعية والتصديرية".

مصانع مجهزة وقدرات تصنيعية

من جانبه، أكد الدكتور هشام بدر نائب رئيس هيئة الشراء الموحد أن "مصر تمتلك مصانع مجهزة وقدرات تصنيعية تؤهلها لريادة هذا المجال بقوة على مستوى القارة الإفريقية"، فيما شدد الدكتور تامر الحسيني نائب رئيس هيئة الدواء المصرية على "الاستعداد التام لتقديم كافة سبل الدعم للشركات لتيسير عمليات التصنيع والتصدير الخارجي".

وناقشت اللجنة آليات نقل التكنولوجيا ووضع خطوات تنفيذية بجداول زمنية محددة تتوافق مع المعايير الدولية، واختتمت المناقشات بوضع خارطة طريق تحدد أولويات المرحلة المقبلة، حيث توافق المشاركون على أن "هذا الاجتماع يمثل خطوة محورية نحو تحويل مصر إلى مركز إقليمي رائد لتصنيع وتصدير اللقاحات في الشرق الأوسط وإفريقيا، بما يدعم الأمن الصحي الإقليمي ويرفع الجاهزية لمواجهة الأوبئة المستقبلية".