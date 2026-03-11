قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية ونظيره البرتغالي يبحثان مستجدات الوضع الإقليمي وسبل خفض التصعيد في المنطقة
وزارة الصحة تبحث مع التحالف المصري لمصنعي اللقاحات توطين الصناعة وتحويل مصر لمركز إقليمي
خاتم الأنبياء: لن نسمح بتصدير لتر واحد من النفط لصالح أمريكا وحلفائها
القومي للإعاقة يشيد بمسلسل اللون الأزرق.. ويؤكد أهمية التوعية باضطراب طيف التوحد
الفيفا: ترامب يرحب بمشاركة إيران في كأس العالم 2026
أفضل 10 أسواق في صادرات الصناعات الغذائية المصرية
إنفانتينو: مشاركة المنتخب الإيراني في كأس العالم 2026 محل ترحيب من ترامب
اتق الله يا اختاه.. القبض على المتهم بالتحرش بفتاة داخل ميكروباص بالإسكندرية
أسبانيا تتخذ قرارا شجاعا ضد دولة الاحتلال | تفاصيل
الرئيس السيسي يؤكد موقف مصر الثابت تجاه خفض التصعيد بالمنطقة| وخبير: القاهرة تهيئ الظروف السياسية لمنع تفاقم الأزمات الإقليمية
الرئيس السيسي يؤكد ضرورة الحفاظ على انتظام سداد مستحقات شركات البترول العالمية
إجلاء 20 شخصا بينهم مصابون من السفينة التايلندية المستهدفة قرب سواحل عمان
وزارة الصحة تبحث مع التحالف المصري لمصنعي اللقاحات توطين الصناعة وتحويل مصر لمركز إقليمي

الاجتماع الأول للتحالف المصري لمصنعي اللقاحات
الاجتماع الأول للتحالف المصري لمصنعي اللقاحات
عبدالصمد ماهر

في خطوة استراتيجية نحو تحقيق الأمن الدوائي، وتعزيز القدرات الوطنية في مجال التكنولوجيا الحيوية، عقد الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان الاجتماع الأول للجنة التحالف المصري لمصنعي اللقاحات (EVMA)، بحضور قيادات هيئة الشراء الموحد وهيئة الدواء المصرية، وممثلي وزارات المالية والتخطيط والاستثمار، إلى جانب نخبة من الشركات الوطنية والدولية الرائدة في تصنيع اللقاحات.

جاء الاجتماع تنفيذًا لقرار وزير الصحة رقم (449) لسنة 2025 بتشكيل اللجنة، بهدف توحيد جهود الجهات الحكومية والقطاع الخاص لدعم توطين صناعة اللقاحات، والاستعداد لمواجهة التحديات الصحية المستقبلية.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور عمرو قنديل عرضين مقدّمين من شركات عالمية لتوطين لقاح الإنفلونزا الموسمية، موضحًا أنه "تمت مناقشتهما وفقًا لرؤية الدولة للوصول إلى العرض الأنسب والأفضل لتحقيق الأهداف الوطنية ودعم القدرات التصنيعية والتصديرية".

 مصانع مجهزة وقدرات تصنيعية

من جانبه، أكد الدكتور هشام بدر نائب رئيس هيئة الشراء الموحد أن "مصر تمتلك مصانع مجهزة وقدرات تصنيعية تؤهلها لريادة هذا المجال بقوة على مستوى القارة الإفريقية"، فيما شدد الدكتور تامر الحسيني نائب رئيس هيئة الدواء المصرية على "الاستعداد التام لتقديم كافة سبل الدعم للشركات لتيسير عمليات التصنيع والتصدير الخارجي".

وناقشت اللجنة آليات نقل التكنولوجيا ووضع خطوات تنفيذية بجداول زمنية محددة تتوافق مع المعايير الدولية، واختتمت المناقشات بوضع خارطة طريق تحدد أولويات المرحلة المقبلة، حيث توافق المشاركون على أن "هذا الاجتماع يمثل خطوة محورية نحو تحويل مصر إلى مركز إقليمي رائد لتصنيع وتصدير اللقاحات في الشرق الأوسط وإفريقيا، بما يدعم الأمن الصحي الإقليمي ويرفع الجاهزية لمواجهة الأوبئة المستقبلية".

