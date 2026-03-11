قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السفارة الأمريكية في العراق تدعو مواطنيها للحذر من الاختطاف
مقر خاتم الأنبياء: سياسة الضربات المتبادلة انتهت وسننفذ ضربات متواصلة
شهداء لقمة العيش.. الصور الأولى لموقع حادث محور الضبعة المأساوي بمطروح
"روساتوم" الروسية تُجلي موظفيها من إيران
اتحاد عمال مصر: الزيادة المتوقعة في الأجور من 20 إلى 25% تقريبًا
المركزية الأمريكية: دمرنا 60 سفينة لطهران والأسطول الإيراني كله بات خارج المعركة
بعد سنوات من الهيمنة.. هل يقترب محمد صلاح من نهاية دوره في ليفربول؟
وزير الخارجية ونظيره البرتغالي يبحثان مستجدات الوضع الإقليمي وسبل خفض التصعيد في المنطقة
وزارة الصحة تبحث مع التحالف المصري لمصنعي اللقاحات توطين الصناعة وتحويل مصر لمركز إقليمي
خاتم الأنبياء: لن نسمح بتصدير لتر واحد من النفط لصالح أمريكا وحلفائها
القومي للإعاقة يشيد بمسلسل اللون الأزرق.. ويؤكد أهمية التوعية باضطراب طيف التوحد
الفيفا: ترامب يرحب بمشاركة إيران في كأس العالم 2026
بالصور

سر لا يعرفه كثيرون.. لماذا يضيف بعض الطهاة اللبن إلى عجينة القطايف؟

سر لا يعرفه كثيرون.. لماذا يضيف بعض الطهاة اللبن إلى عجينة القطايف؟
سر لا يعرفه كثيرون.. لماذا يضيف بعض الطهاة اللبن إلى عجينة القطايف؟

تُعد القطايف من أشهر الحلويات المرتبطة بشهر رمضان، فهي ضيفة أساسية على مائدة الإفطار في معظم البيوت العربية. ورغم أن مكوناتها تبدو بسيطة، فإن هناك بعض الأسرار الصغيرة التي يستخدمها الطهاة للحصول على قطايف ناجحة بطعم وقوام مميز مثل التي تباع في المحلات.

لماذا يضيف بعض الطهاة اللبن إلى عجينة القطايف؟ 

ومن بين هذه الأسرار إضافة اللبن إلى عجينة القطايف بدلًا من استخدام الماء فقط، وهي حيلة يلجأ إليها بعض الطهاة وربات البيوت للحصول على نتيجة أفضل، للشيف سارة الحافظ.

لماذا يضيف الطهاة اللبن إلى عجينة القطايف؟

إضافة اللبن إلى عجينة القطايف ليست خطوة عشوائية، بل لها عدة فوائد تساعد على تحسين الطعم والقوام.

يمنح القطايف طراوة أكبر

يحتوي اللبن على دهون وبروتينات تساعد على جعل عجينة القطايف أكثر طراوة وليونة، وهو ما يمنع جفافها أثناء التسوية.

يحسن المذاق

اللبن يعطي عجينة القطايف نكهة أغنى وألذ مقارنة باستخدام الماء فقط، لذلك تبدو القطايف بطعم أقرب إلى الحلويات الجاهزة في المحلات.

القطايف

يساعد على تكوين الفقاعات

من أهم علامات نجاح القطايف ظهور فقاعات صغيرة على سطحها أثناء الطهي، وهي التي تعطيها شكلها المميز. ويُعتقد أن اللبن يساعد على تحسين تفاعل الخميرة في العجين، ما يساهم في تكوين هذه الفقاعات.

يمنح لونًا أجمل

يساعد اللبن أيضًا على إعطاء القطايف لونًا ذهبيًا خفيفًا عند الطهي، وهو ما يجعل شكلها أكثر شهية.

متى يمكن استخدام اللبن؟

القطايف

يمكن استبدال نصف كمية الماء في عجينة القطايف باللبن، أو استخدام اللبن كاملًا حسب الرغبة. كما يمكن استخدام اللبن الدافئ للمساعدة على تنشيط الخميرة.

نصائح لنجاح عجينة القطايف

للحصول على قطايف ناجحة مثل التي تباع في المحلات، ينصح الطهاة ببعض الخطوات البسيطة، منها:

  • ترك العجينة لترتاح لمدة 30 دقيقة حتى تتخمر جيدًا.
  • استخدام مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة.
  • عدم قلب القطايف أثناء الطهي، فهي تُطهى من جانب واحد فقط.
  • تغطية القطايف بعد خروجها من المقلاة حتى لا تجف.
