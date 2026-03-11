قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سلطنة عمان تعلن إصابة خزانات الوقود في ميناء صلالة بمسيرة
رسميا.. مجلس الوزراء يقرر موعد إجازة عيد الفطر المبارك
انتصار السيسي تكرم مي زين الدين تقديرًا لدورها في تمكين ذوي الإعاقة ودعم الرياضة البارالمبية
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 19 مسؤولاً وكياناً إيرانياً
موعد مباراة أرسنال وباير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا
الشحات مبروك يعلن مفاجأة بشأن أحمد العوضي.. والأرصاد توضح حالة الجو اليوم.. أخبار التوك شو
نجل الرئيس الإيراني: المرشد الجديد "آمن وسليم"
"محتاس" في الدوري وسقط في الكأس.. هل يواجه النادي الأهلي موسم صفري؟
سويسرا تغلق سفارتها في إيران وتسحب سفيرها لدى طهران
تعديل حدود الدخل الشهري والدعم النقدي للمواطنين المستفيدين بسكن لكل المصريين
الوزراء: الموافقة على تمويل الأعمال الاستشارية لدعم مشروع امتداد الخط الأول للمترو
رغم ترحيب ترامب .. إيران تستبعد إمكانية المشاركة في كأس العالم
محافظات

11 سيارة إسعاف شاركت فى نقل ضحايا حادث مطروح.. والمحافظ يوجه بتقديم الرعاية اللازمة

حادث مطروح
حادث مطروح
ايمن محمود

وجه اللواء محمد الزملوط محافظ مطروح ، بتقدم كافة أوجه الرعاية لمصابي حادث انقلاب سيارة ربع نقل بمحور الضبعة بعد الكارتة اتجاه القاهرة بطريق البترول، والذى  أسفر عنه مصرع ثلاثة أشخاص ، وإصابة 11 آخرين تم نقلهم إلى مستشفى العلمين النموذجى .

وشاركت 9 سيارات إسعاف فور الابلاغ عن الحادث لسرعة نقلهم لمستشفى العلمين لتقديم الرعاية الطبية والعلاجية العاجلة للمصابين .

وتلقت غرفة عمليات طوارئ مديرية الصحة بمطروح، إخطارًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق، محور الضبعة  بعد الكارتة  بطريق البترول بمحافظة مطروح. 

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الأمن إلى موقع الحادث وتم نقل ضحايا الحادث للستشفى ورفع آثار الحادث من الطريق.

واستقبلت مستشفى العلمين النموذجي 3 وفيات و11 مصاب، وتم تحرير المحضر اللازم  والجثث تحت تصرف تصرف النيابة ومفتش الصحة بمطروح.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح حادث

