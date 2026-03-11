11 سيارة إسعاف شاركت فى نقل ضحايا حادث مطروح.. والمحافظ يوجه بتقديم الرعاية اللازمة

وجه اللواء محمد الزملوط محافظ مطروح ، بتقدم كافة أوجه الرعاية لمصابي حادث انقلاب سيارة ربع نقل بمحور الضبعة بعد الكارتة اتجاه القاهرة بطريق البترول، والذى أسفر عنه مصرع ثلاثة أشخاص ، وإصابة 11 آخرين تم نقلهم إلى مستشفى العلمين النموذجى .



وشاركت 9 سيارات إسعاف فور الابلاغ عن الحادث لسرعة نقلهم لمستشفى العلمين لتقديم الرعاية الطبية والعلاجية العاجلة للمصابين .

وتلقت غرفة عمليات طوارئ مديرية الصحة بمطروح، إخطارًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق، محور الضبعة بعد الكارتة بطريق البترول بمحافظة مطروح.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الأمن إلى موقع الحادث وتم نقل ضحايا الحادث للستشفى ورفع آثار الحادث من الطريق.

واستقبلت مستشفى العلمين النموذجي 3 وفيات و11 مصاب، وتم تحرير المحضر اللازم والجثث تحت تصرف تصرف النيابة ومفتش الصحة بمطروح.