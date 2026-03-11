محافظ بني سويف يستمع لمطالب واحتياجات أهالي سمسطا

أجرى اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، اليوم، زيارة لمركز ومدينة سمسطا، تفقد خلالها شادر السلع واللحوم، ضمن جهود المحافظة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة وعادلة خلال شهر رمضان المبارك وتزامنا مع قرب عيد الفطر المبارك من خلال التوسع في إقامة المعارض ومنافذ البيع.

وتجول المحافظ داخل الشادر الذي أقامته الوحدة المحلية بشارع 26 يوليو، بالتنسيق مع وحدة التنمية الاقتصادية بالمحافظة، ويخضع لإشراف من التموين والطب البيطري وسلامة الغذاءويضم العديد من السلع الأساسية والإستراتيجية من السكر، الأرز، المكرونة، زيوت الطعام والجبن ، بجانب باكيتين للحوم والخضروات والفاكهة.

وشدد المحافظ، على استمرار المتابعة والمرور الدوري لمنظومة المعارض والمنافذ والشوادر، بالتنسيق بين الجهات المختصة، للتأكد من جودة ونوعية السلع والمنتجات المعروضة واستيفائها للاشتراطات الصحية ومراجعة الأوزان والأسعار المعلنة والتي تم الاتفاق عليها مع العارضين، فضلا عن طرحها بكميات ونوعيات تناسب مستوى الدخل والقوة الشرائية لمختلف الفئات من المواطنين.

كما حرص المحافظ، على التجول ببعض شوارع المدينة لمتابعة الحالة العامة للنظافة والإشغالات ، والتقى بعض المواطنين واستمع لمطالبهم وشكواهم المتعلقة بالخدمات والمرافق والمطالب الإنسانية والشخصية لبعض الحالات الأولى بالرعاية ، موجها مسؤولي مكتبه بتدوين مضمون الشكوى أو الطلب وتسجيل أرقام هواتف مقدميها للتواصل معهم لدراستها والعمل على الاستجابة لها قدر الإمكان وفي إطار القانون.

رافق المحافظ خلال الجولة، المهندس محمد عبد الرحمن وكيل وزارة التموين ، اللواء أسامة يونس رئيس الوحدة المحلية ، أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، الدكتور علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية بالمحافظة ، الدكتور أحمد الجبالي مدير عام الطب البيطري، ونواب رئيس المدينة ومسؤولى تموين سمسطا.