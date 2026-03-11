يُعد مشروب السوبيا من أشهر المشروبات التي ترتبط بشهر رمضان، حيث يفضله الكثيرون لمذاقه اللذيذ وقدرته على ترطيب الجسم بعد ساعات الصيام الطويلة.

طريقة عمل مشروب السوبيا في البيت.. مشروب رمضاني منعش بطعم المحلات

وتتميز السوبيا بلونها الأبيض وطعمها الحلو الخفيف، كما أنها تمنح الجسم طاقة وانتعاشًا بعد الإفطار. ويمكن تحضيرها بسهولة في المنزل بمكونات بسيطة متوفرة في كل مطبخ، لتكون بديلًا صحيًا وأقل تكلفة من السوبيا الجاهزة.

في السطور التالية نقدم لك طريقة عمل السوبيا في البيت مثل المحلات بخطوات سهلة ونتيجة مضمونة، للشيف منى بهاء.

مكونات السوبيا

1 لتر ماء بارد

3 ملاعق كبيرة سكر (حسب الرغبة)

2 ملعقة كبيرة جوز هند ناعم

1 ملعقة صغيرة فانيليا

1 ملعقة كبيرة لبن بودرة

1 ملعقة صغيرة نشا

كوب لبن بارد

مكعبات ثلج

طريقة عمل السوبيا

في البداية ضعي النشا في نصف كوب ماء وقلبيه جيدًا حتى يذوب تمامًا دون تكتلات.

بعد ذلك ضعي الخليط على نار هادئة مع التقليب المستمر حتى يبدأ القوام في التماسك قليلًا، ثم ارفعيه من على النار واتركيه حتى يبرد. بعد أن يبرد الخليط، ضعيه في الخلاط الكهربائي، ثم أضيفي اللبن البارد وجوز الهند والسكر والفانيليا واللبن البودرة.

اخلطي المكونات جيدًا لمدة دقيقة حتى تحصلي على مشروب متجانس وقوامه كريمي خفيف. اسكبي السوبيا في أكواب التقديم وأضيفي مكعبات الثلج، ويمكن وضعها في الثلاجة لمدة ساعة قبل التقديم للحصول على طعم أكثر انتعاشًا.

سر طعم السوبيا مثل المحلات

هناك بعض الحيل البسيطة التي تجعل السوبيا بطعم رائع مثل التي تباع في المحلات، ومنها:

استخدام جوز الهند الطازج يعطي نكهة أقوى.

إضافة ملعقة صغيرة من ماء الورد أو ماء الزهر يمنح المشروب رائحة مميزة.

ترك السوبيا في الثلاجة لمدة ساعتين قبل التقديم يجعل الطعم ألذ.

يمكن إضافة القليل من الكريمة أو الحليب المكثف للحصول على قوام أغنى.

فوائد مشروب السوبيا

لا يقتصر دور السوبيا على كونها مشروبًا لذيذًا فقط، بل لها عدة فوائد للجسم بعد الصيام، من أهمها:

تساعد على ترطيب الجسم وتعويض السوائل المفقودة خلال النهار.

تمنح الجسم طاقة سريعة بفضل احتوائها على السكر والكربوهيدرات.

تحتوي على جوز الهند الذي يمد الجسم ببعض المعادن المفيدة.

تساعد على الشعور بالانتعاش وتقليل الإحساس بالعطش.

نصيحة عند تناول السوبيا

رغم مذاقها اللذيذ، يُفضل تناول السوبيا باعتدال خاصة لمرضى السكري أو من يتبعون حمية غذائية، لأنها تحتوي على نسبة من السكر. ويمكن تقليل كمية السكر أو استبداله بالعسل أو محليات طبيعية.