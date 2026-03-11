قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سلطنة عمان تعلن إصابة خزانات الوقود في ميناء صلالة بمسيرة
رسميا.. مجلس الوزراء يقرر موعد إجازة عيد الفطر المبارك
انتصار السيسي تكرم مي زين الدين تقديرًا لدورها في تمكين ذوي الإعاقة ودعم الرياضة البارالمبية
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 19 مسؤولاً وكياناً إيرانياً
موعد مباراة أرسنال وباير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا
الشحات مبروك يعلن مفاجأة بشأن أحمد العوضي.. والأرصاد توضح حالة الجو اليوم.. أخبار التوك شو
نجل الرئيس الإيراني: المرشد الجديد "آمن وسليم"
"محتاس" في الدوري وسقط في الكأس.. هل يواجه النادي الأهلي موسم صفري؟
سويسرا تغلق سفارتها في إيران وتسحب سفيرها لدى طهران
تعديل حدود الدخل الشهري والدعم النقدي للمواطنين المستفيدين بسكن لكل المصريين
الوزراء: الموافقة على تمويل الأعمال الاستشارية لدعم مشروع امتداد الخط الأول للمترو
رغم ترحيب ترامب .. إيران تستبعد إمكانية المشاركة في كأس العالم
بالصور

طريقة عمل مشروب السوبيا في البيت.. مشروب رمضاني منعش بطعم المحلات

طريقة عمل مشروب السوبيا في البيت.. مشروب رمضاني منعش بطعم المحلات
طريقة عمل مشروب السوبيا في البيت.. مشروب رمضاني منعش بطعم المحلات
أسماء عبد الحفيظ

يُعد مشروب السوبيا من أشهر المشروبات التي ترتبط بشهر رمضان، حيث يفضله الكثيرون لمذاقه اللذيذ وقدرته على ترطيب الجسم بعد ساعات الصيام الطويلة.

طريقة عمل مشروب السوبيا في البيت.. مشروب رمضاني منعش بطعم المحلات

وتتميز السوبيا بلونها الأبيض وطعمها الحلو الخفيف، كما أنها تمنح الجسم طاقة وانتعاشًا بعد الإفطار. ويمكن تحضيرها بسهولة في المنزل بمكونات بسيطة متوفرة في كل مطبخ، لتكون بديلًا صحيًا وأقل تكلفة من السوبيا الجاهزة.

طريقة عمل مشروب السوبيا في البيت.. مشروب رمضاني منعش بطعم المحلات

في السطور التالية نقدم لك طريقة عمل السوبيا في البيت مثل المحلات بخطوات سهلة ونتيجة مضمونة، للشيف منى بهاء.

مكونات السوبيا

طريقة عمل مشروب السوبيا في البيت.. مشروب رمضاني منعش بطعم المحلات
  • 1 لتر ماء بارد
  • 3 ملاعق كبيرة سكر (حسب الرغبة)
  • 2 ملعقة كبيرة جوز هند ناعم
  • 1 ملعقة صغيرة فانيليا
  • 1 ملعقة كبيرة لبن بودرة
  • 1 ملعقة صغيرة نشا
  • كوب لبن بارد
  • مكعبات ثلج

طريقة عمل السوبيا

  • في البداية ضعي النشا في نصف كوب ماء وقلبيه جيدًا حتى يذوب تمامًا دون تكتلات.
    بعد ذلك ضعي الخليط على نار هادئة مع التقليب المستمر حتى يبدأ القوام في التماسك قليلًا، ثم ارفعيه من على النار واتركيه حتى يبرد.
  • بعد أن يبرد الخليط، ضعيه في الخلاط الكهربائي، ثم أضيفي اللبن البارد وجوز الهند والسكر والفانيليا واللبن البودرة.
    اخلطي المكونات جيدًا لمدة دقيقة حتى تحصلي على مشروب متجانس وقوامه كريمي خفيف.
  • اسكبي السوبيا في أكواب التقديم وأضيفي مكعبات الثلج، ويمكن وضعها في الثلاجة لمدة ساعة قبل التقديم للحصول على طعم أكثر انتعاشًا.

سر طعم السوبيا مثل المحلات

هناك بعض الحيل البسيطة التي تجعل السوبيا بطعم رائع مثل التي تباع في المحلات، ومنها:

  • استخدام جوز الهند الطازج يعطي نكهة أقوى.
  • إضافة ملعقة صغيرة من ماء الورد أو ماء الزهر يمنح المشروب رائحة مميزة.
  • ترك السوبيا في الثلاجة لمدة ساعتين قبل التقديم يجعل الطعم ألذ.
  • يمكن إضافة القليل من الكريمة أو الحليب المكثف للحصول على قوام أغنى.

فوائد مشروب السوبيا

لا يقتصر دور السوبيا على كونها مشروبًا لذيذًا فقط، بل لها عدة فوائد للجسم بعد الصيام، من أهمها:

  • تساعد على ترطيب الجسم وتعويض السوائل المفقودة خلال النهار.
  • تمنح الجسم طاقة سريعة بفضل احتوائها على السكر والكربوهيدرات.
  • تحتوي على جوز الهند الذي يمد الجسم ببعض المعادن المفيدة.
  • تساعد على الشعور بالانتعاش وتقليل الإحساس بالعطش.

نصيحة عند تناول السوبيا

رغم مذاقها اللذيذ، يُفضل تناول السوبيا باعتدال خاصة لمرضى السكري أو من يتبعون حمية غذائية، لأنها تحتوي على نسبة من السكر. ويمكن تقليل كمية السكر أو استبداله بالعسل أو محليات طبيعية.

السوبيا مشروب السوبيا طريقة عمل مشروب السوبيا طريقة عمل مشروب السوبيا في البيت مكونات السوبيا مشروب رمضاني فوائد مشروب السوبيا سر طعم السوبيا مثل المحلات طريقة عمل السوبيا

فيروز مكي

بالراحة على الأرض مش بتاعتهم.. مذيعة القاهرة الإخبارية تعلق على هجمات إيران وتدمير تل أبيب

مرتبات شهر مارس 2026

التبكير بسبب العيد .. الحكومة تقرّر صرف مرتبات شهر مارس 2026 في هذا الموعد

مشغولات ذهبية

تقلب حركة الأسعار .. قيمة الذهب عيار 21 الآن في مصر

مشغولات ذهبية

تذبذب جديد.. سعر أعلى جرام ذهب اليوم الأربعاء

توروب

هاني رمزي يرشح مدربا مصريا لخلافة توروب في الأهلي ويشيد بما يقدمه الزمالك

صاروخ إيراني

فجر ليلة 21 رمضان .. إيران توجّه موجة من الصواريخ تجاه إسرائيل وخسائر فادحة في تل أبيب

وزير التربية والتعليم

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 .. التعليم تعلن رسمياً موعد بدايته

صور من الحادث

نجاة النائب أحمد الجرواني ومدير مكتبه من حادث بطريق «القاهرة – قويسنا» | صور

الدكتور حسام موافي

حسام موافي: فقدان الوزن دون سبب يستدعي زيارة الطبيب

الدكتور حسام موافي

حسام موافي يحذر من الإفراط في القهوة: تؤثر على كهرباء القلب

حسام موافي

حسام موافي: الصيام يعلمنا أشياء كثيرة منها لم شمل الأسرة

بالصور

طريقة عمل مشروب السوبيا في البيت.. مشروب رمضاني منعش بطعم المحلات

طريقة عمل مشروب السوبيا في البيت.. مشروب رمضاني منعش بطعم المحلات
طريقة عمل مشروب السوبيا في البيت.. مشروب رمضاني منعش بطعم المحلات
طريقة عمل مشروب السوبيا في البيت.. مشروب رمضاني منعش بطعم المحلات

لوك أنيق.. ياسمين عبد العزيز تخطف الأنظار بظهورها

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

لا تتجاهلها.. علامات تشير إلى أن جسمك لا يتحمل الصيام

لا تتجاهلها.. علامات تشير إلى أن جسمك لا يتحمل الصيام
لا تتجاهلها.. علامات تشير إلى أن جسمك لا يتحمل الصيام
لا تتجاهلها.. علامات تشير إلى أن جسمك لا يتحمل الصيام

سر لا يعرفه كثيرون.. لماذا يضيف بعض الطهاة اللبن إلى عجينة القطايف؟

سر لا يعرفه كثيرون.. لماذا يضيف بعض الطهاة اللبن إلى عجينة القطايف؟
سر لا يعرفه كثيرون.. لماذا يضيف بعض الطهاة اللبن إلى عجينة القطايف؟
سر لا يعرفه كثيرون.. لماذا يضيف بعض الطهاة اللبن إلى عجينة القطايف؟

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم: أحمد العوضي أعلى المشاهدات.. ومحمد إمام كسب النجاح الحقيقي .. فيديو

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

