الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

الحلقة 21 من "على قد الحب" يدخل ضمن الأعلى مشاهدة على Watch It"

نيللى كريم
نيللى كريم
تقى الجيزاوي

شهدت الحلقة 21 من مسلسل "على قد الحب" تصاعدًا دراميًا لافتًا جعلها تتصدر نسب المشاهدة على منصة Watch It، بعدما حملت العديد من المفاجآت والأحداث المشوقة التي قلبت موازين القصة.

وجاءت أبرز أحداث الحلقة عندما أقدمت سارة التي تجسد شخصيتها الفنانة مها نصار على خطوة صادمة، بعدما اختطفت شقيقتها مريم التي تلعب دورها النجمة نيللي كريم، وأودعتها داخل مصحة نفسية دون علم أي من المقربين منها، مستغلة غيابها للسيطرة على أعمالها وتحقيق مصالح شخصية، في خطوة تكشف حجم الصراع والمؤامرة داخل العائلة.

مها نصار"سارة" ابنة خالة مريم، أقنعتها أنها مريضة وأخذتها إلى مصحة نفسية بعد أن قامت مريم بعمل توكيل لها، ومن هنا استحوذت سارة على كل الأشياء التي تمتلكها مريم بما فيها البراند الخاص بها.

وفي المقابل، يبدأ كريم الذي يجسده الفنان شريف سلامة رحلة البحث عن مريم، بعد أن ساوره الشك في اختفائها المفاجئ، ليحاول الوصول إلى الحقيقة وكشف الطبيب النصاب المتورط في إدخالها المصحة وتعريضها للخطر، وسط شبكة معقدة من الأكاذيب والتلاعب.

وتنتهي الحلقة 21 بنقطة تشويق قوية، حيث يظل مصير مريم مجهولًا في ظل الخطة المحكمة التي تدبرها سارة للسيطرة على حياتها وأعمالها، بينما يتعهد كل من كريم وجميل باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكشف الحقيقة وضمان سلامة مريم، ومحاسبة كل من تورط في إيذائها.

يُعرض المسلسل عبر قناة CBC في تمام الساعة 8:30 مساءً، كما يُعاد عرضه على قناة CBC Drama، إضافة إلى إتاحته للمشاهدة عبر منصة Watch iT.

مسلسل «على قد الحب» بطولة  نيللى كريم، شريف سلامة ، مها نصار ، أحمد سعيد عبد الغنى، أحمد ماجد، محمود الليثى، محمد أبو داوود، محمد على رزق، صفاء الطوخى، راندا إبراهيم، آية سليم، ميمى جمال ،  يوسف حشيش، محمود فايز، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم ، تسبيح ماهر و محمد الشخيبي وإخراج خالد سعيد.

تدور أحداث المسلسل الذى تنتجه شركة S productions للمنتجة سالى والى، فى إطار درامى اجتماعى رومانسى، يجمع بين المشاعر الإنسانية والتفاصيل العائلية.

WATCH IT نيللى كريم مسلسل على قد الحب

