الجلوكوما .. مرض العين الصامت قد يسرق البصر دون إنذار

الجلوكوما او المياه الزرقاء حالة شائعة تصيب العين وقد تؤدي إلى فقدان البصر، وتحدث عندما لا يتم تصريف السائل الطبيعي داخل العين بصورة صحيحة، مما يؤدي إلى تراكمه وزيادة الضغط داخل مقلة العين.

هذا الضغط المرتفع يسبب تلف العصب البصرى الذي يربط العين بالدماغ، وإذا تُركت الحالة دون علاج، فقد تضيق الأوعية الدموية في العين وقد تتمزق في بعض الحالات.

قد تستغرق الأعراض سنوات حتى تظهر، لذلك يُعد التشخيص المبكر والعلاج المناسب أمرين أساسيين للسيطرة على الحالة.

قد تمر العلامات المبكرة دون ملاحظة إذا لم تُجرَ فحوصات العين الدورية كل عامين، وإذا لم يتم علاج الحالة، فقد تتطور الجلوكوما وتؤدي إلى ضعف دائم في الرؤية أو العمى خلال فترة تتراوح غالبًا بين 10 إلى 20 عامًا.

من العلامات التي قد تشير إلى الإصابة بالجلوكوما:

-تشوش أو ضبابية الرؤية.

-رؤية هالات ملونة حول الأضواء الساطعة.

-ظهور بقع عمياء في مجال الرؤية.

-الرؤية النفقية (فقدان الرؤية الطرفية)، حيث يختفي جزء من الرؤية عند أطراف مجال النظر.

أما الأشخاص المصابون بالجلوكوما الحادة مغلقة الزاوية (وهي أقل شيوعًا)، فقد يعانون من:

-ألم شديد ومفاجئ في العين.