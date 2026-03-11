التبكير بسبب العيد .. الحكومة تقرّر صرف مرتبات شهر مارس 2026 في هذا الموعد

تزامنًا مع اقتراب عيد الفطر المبارك، يسعى العديد من الموظفين إلى معرفة موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026، والتي من المقرر صرفها قبل العيد، لتسهيل الأمور عليهم وتمكينهم من تلبية الاحتياجات الأساسية.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه سيتم صرف مرتبات مارس مع حلول منتصف الشهر الحالي بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك في خطوة جديدة للتيسير على العاملين بالدولة.

وقال وزير المالية، إنه تم التنسيق مع الوحدات الحسابية بالجهات الإدارية بالدولة للعمل على سرعة بدء إجراءات تقديم صرف مرتبات شهر مارس، استهدافًا لإتاحتها للعاملين بالدولة في المواعيد المقررة، اعتبارًا من يوم 16 مارس الحالي، لافتًا إلى أن هناك تواصلًا مستمرًا بين وزارة المالية، وكل الجهات الإدارية لتعميق التنسيق المشترك لصالح العاملين بالدولة، والتيسير عليهم، وصون حقوقهم.

من جانبه أوضح الدكتور أحمد هريدي، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أنه سيتم بدء صرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه عن مارس 2026 بدءًا من 16 مارس الحالي، مشيرًا إلى أنه سيتم صرف متأخرات شهر فبراير أيام 8، 9، 10 مارس.

أماكن صرف مرتبات شهر مارس 2026

ويمكن للمواطنين الحصول على مرتبات شهر مارس من الأماكن التالية:

ـ فروع البنوك.

ـ فروع البريد المصري.

ـ ماكينات الصرف الآلي.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة المالية، على منع التزاحم على ماكينات الصرف الآلي.

وناشدت وزارة المالية، العاملين بعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، مشيرة إلى أن المرتبات ستكون متاحة للصرف في أي وقت اعتبارًا من تاريخ الإتاحة المحدد لكل جهة.

الحد الأدنى لمرتبات شهر مارس 2026

ـ الدرجة الممتازة أو ما يُعادلها .. 13.800 جنيه

ـ الدرجة العالية أو ما يُعادلها.. 11.800 جنيه

ـ درجة مدير عام أو ما يُعادلها.. 10.300 جنيه

ـ الدرجة الأولى أو ما يُعادلها.. 9.800 جنيه

ـ الدرجة الثانية أو ما يُعادلها.. 8.500 جنيه

ـ الدرجة الثالثة أو ما يُعادلها.. 8000 جنيه

ـ الدرجة الرابعة أو ما يُعادلها.. 7300 جنيه

ـ الدرجة الخامسة أو ما يُعادلها.. 7100 جنيه

ـ الدرجة السادسة أو ما يُعادلها.. 7100 جنيه.