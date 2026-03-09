قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفتي الجمهورية يشهد احتفال وزارة الأوقاف بذكرى فتح مكة بمسجد العلي العظيم
مفيش روح.. أحمد حسن ينتقد أداء الأهلي بعد الهزيمة من طلائع الجيش بالدوري
الحزن يخيم على سيد عبد الحفيظ بعد خسارة الأهلي أمام طلائع الجيش
ترتيب هدافي الدوري المصري.. بعد فوز بيراميدز وخسارة الأهلي
موعد أذان الفجر يوم الثلاثاء 20 رمضان في مصر.. احذر التوقيت إتغير
بعد هزيمة الأهلي وتفوق بيراميدز.. اعرف جدول ترتيب الدوري المصري
وسائل إعلام عربية ودولية تبرز تحذيرات الرئيس السيسي من تداعيات الحرب على المنطقة والعالم
اشتعال صراع الصدارة.. ترتيب الدوري المصري بعد خسارة الأهلي وفوز بيراميدز
صرف منحة التموين في هذا الموعد
مصدر فخر.. اتحاد العمال: شهداء الوطن قدموا حياتهم دفاعا عن مصر
بوتين وترامب يبحثان هاتفيا الوضع في إيران والتسوية الأوكرانية
مش مهم.. أحمد دويدار يعلق على هزيمة الأهلي من الجيش
موعد زيادة المرتبات 2026 وإعلان الحد الأدنى للأجور الجديد

موعد زيادة المرتبات 2026 وإعلان الحد الأدنى للأجور الجديد
موعد زيادة المرتبات 2026 وإعلان الحد الأدنى للأجور الجديد
موعد زيادة المرتبات 2026 وإعلان الحد الأدنى للأجور الجديد .. تصدر موعد زيادة المرتبات 2026 ورفع الحد الأدنى للأجور، محركات البحث خلال الساعات الماضية؛ بعدما تزايد اهتمام العاملين في الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص بمتابعة التصريحات الحكومية الأخيرة بشأن تحسين الدخول، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية، وحرص المواطنين على معرفة تفاصيل الزيادة المرتقبة في الرواتب خلال العام الجاري.

وجاء هذا الاهتمام الواسع عقب تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، التي تناولت موعد الإعلان عن الحد الأدنى الجديد للأجور، وهو ما دفع العديد من الموظفين والعاملين إلى البحث عن موعد تطبيق الزيادة المرتقبة وقيمتها المتوقعة، بالإضافة إلى متابعة تطورات القرارات الحكومية المرتبطة بالرواتب.

زيادة المرتبات

موعد إعلان الحد الأدنى للأجور الجديد 2026

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعتزم الإعلان رسميًا عن الحد الأدنى الجديد للأجور خلال النصف الثاني من شهر مارس الجاري، وذلك ضمن حزمة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي تستهدف تحسين مستوى دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وتأتي هذه الخطوة؛ في إطار توجه الحكومة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية ودعم العاملين في مختلف القطاعات، حيث تسعى الدولة إلى رفع مستوى الدخل بما يساهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة للعاملين وأسرهم.

اهتمام واسع بموعد زيادة المرتبات في 2026

تزايدت عمليات البحث خلال الفترة الأخيرة حول موعد زيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور لعام 2026، خاصة من جانب الموظفين في الجهاز الإداري للدولة والعاملين في القطاع الخاص، الذين يتابعون عن كثب أي قرارات حكومية تتعلق بتحسين الرواتب.

ويرتبط هذا الاهتمام بمتابعة المواطنين للتطورات الاقتصادية المختلفة، حيث تمثل زيادة الأجور أحد أهم القرارات التي ينتظرها العاملون بشكل دوري، لما لها من تأثير مباشر على مستوى المعيشة والقدرة على مواجهة متطلبات الحياة اليومية.

قانون العمل وزيادة المرتبات

تفاصيل قيمة الزيادة المرتقبة في الأجور

أكد رئيس مجلس الوزراء أن القيمة النهائية للزيادة المنتظرة في الحد الأدنى للأجور سيتم الإعلان عنها؛ فور اعتمادها رسميًا، مشيرًا إلى أن القرار يأتي ضمن توجه الدولة نحو تحسين مستويات الدخل للعاملين في الجهاز الإداري للدولة.

وأوضح أن الإعلان عن تفاصيل الزيادة سيكون بعد الانتهاء من جميع الإجراءات اللازمة لاعتمادها، بما يضمن تطبيقها بشكل منظم ويحقق الهدف الأساسي منها وهو دعم الموظفين وتعزيز قدرتهم على مواجهة الأعباء الاقتصادية.

جدول الحد الأدنى للأجور في 2025

شهد العام الماضي رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في الجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وذلك بناءً على التوجيهات الرئاسية، حيث تضمنت الزيادات تحسين الرواتب بمبالغ تتراوح بين 1100 و1600 جنيه وفقًا للدرجة الوظيفية.

زيادة المرتبات

وجاء جدول الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة على النحو الآتي:

الدرجة الممتازة ارتفعت من 12200 إلى 13800 جنيه بزيادة 1600 جنيه.

الدرجة العالية أو ما يعادلها ارتفعت من 10200 إلى 11800 جنيه بزيادة 1600 جنيه.

درجة مدير عام أو ما يعادلها ارتفعت من 8700 إلى 10300 جنيه بزيادة 1600 جنيه.

الدرجة الأولى أو ما يعادلها ارتفعت من 8200 إلى 9800 جنيه بزيادة 1600 جنيه.

الدرجة الثانية ارتفعت من 7200 إلى 8500 جنيه بزيادة 1300 جنيه.

الدرجة الثالثة التخصصية ارتفعت من 6700 إلى 8000 جنيه بزيادة 1300 جنيه.

الدرجة الرابعة ارتفعت من 6200 إلى 7300 جنيه بزيادة 1100 جنيه.

الدرجة الخامسة الخدمات المعاونة ارتفعت من 6000 إلى 7100 جنيه بزيادة 1100 جنيه.

الدرجة السادسة الخدمات المعاونة ارتفعت من 6000 إلى 7100 جنيه بزيادة 1100 جنيه.

توقعات الموظفين بشأن زيادة المرتبات

ينتظر العديد من العاملين إعلان الحكومة الرسمي عن الحد الأدنى الجديد للأجور خلال الفترة المقبلة، حيث يتابع الموظفون تفاصيل القرارات المرتبطة بالرواتب والزيادات السنوية التي تهدف إلى دعم الاستقرار المعيشي وتحسين مستوى الدخل.

كما تمثل زيادة المرتبات أحد الإجراءات الاقتصادية التي تندرج ضمن سياسات الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين أوضاع العاملين في الجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية.

زيادة المرتبات

وتظل مسألة زيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور من الموضوعات التي تحظى بمتابعة واسعة من المواطنين، خاصة مع قرب الإعلان عن القرارات الجديدة المتعلقة بالأجور خلال العام 2026، والتي ينتظرها الموظفون لمعرفة تفاصيلها وقيمة الزيادة المقرّرة.

