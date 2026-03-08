قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«الشيوخ» يوافق على سياسات التشغيل واشتراطات التراخيص ضمن اختصاصات المجلس الأعلى للجامعات
وزير التعليم العالي يرد على برلمانية الوفد: لا مانع من ضم مستشفيات الأزهر للمجلس الأعلى للجامعات
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن استهداف 400 موقع داخل إيران خلال 24 ساعة
الأزهر يحتفل بذكرى غزوة بدر .. ويؤكد: الإيمان والعمل طريق النصر | صور
قرار من المحكمة في دعوى إقالةحسام حسن وجهازه الفني
قرار جديد من توروب حول كامويش في الأهلي
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة مروحيات أمريكية في الكويت بصواريخ ومسيرات
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة مروحيات أمريكية في الكويت بصواريخ ومسيرات
الجيش الإيراني: استهدفنا حيفا و«تل أبيب» ومراكز وقواعد أمريكية في الكويت
يارا السكري: شخصية روح في مسلسل علي كلاي تمثل تحدٍ كبير والتعاون مع العوضي مريح.. حوار
تفاصيل القبض على طالب عمره 10 سنوات صدم طفلا بدراجة كهربائية ببني سويف
الصحة الإيرانية: مقتل أكثر من 1200 مدني وإصابة 10 آلاف منذ بدء الحرب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تقترب من 700 مليون دولار.. ما سر حزمة رواتب رئيس جوجل التي وضعته بين الأعلى أجرا في العالم؟

شيماء عبد المنعم

رفعت شركة جوجل Google، إجمالي التعويضات المحتملة لرئيسها التنفيذي سوندار بيتشاي إلى نحو 692 مليون دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، ما يجعله من بين أعلى الرؤساء التنفيذيين أجرا في العالم.

وأوضحت شركة جوجل، التابعة لمجموعة ألفابت، أن الجزء الأكبر من هذه الحزمة يأتي على شكل وحدات أسهم مرتبطة بالأداء بقيمة مستهدفة تبلغ 126 مليون دولار، مقسمة بالتساوي إلى شريحتين. 

وتعتمد قيمة هذه الأسهم على إجمالي عائد المساهمين للشركة مقارنة بشركات مؤشر S&P 100، ما يعني أن العائد قد يصل إلى ضعف القيمة المستهدفة (252 مليون دولار) في حال تفوق الأداء بشكل كبير، أو قد ينخفض إلى الصفر إذا تراجع الأداء.

مكونات الحزمة المالية

إلى جانب ذلك، سيحصل بيتشاي على 84 مليون دولار من الأسهم المقيدة على مدى ثلاث سنوات، تمنح تدريجيا بشكل شهري طالما استمر في منصبه داخل الشركة، إضافة إلى راتب سنوي يبلغ مليوني دولار.

كما أعلنت الشركة عن حافزين جديدين للأسهم قد تصل قيمتهما إلى 350 مليون دولار، ويرتبطان بنمو شركتين تابعتين تعملان في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، وهي شركة Waymo المتخصصة في سيارات الأجرة ذاتية القيادة، وشركة Wing Aviation التي تطور خدمات توصيل الطرود باستخدام الطائرات المسيرة.

وبموجب هذه الحوافز، سيحصل بيتشاي على أسهم في Waymo بقيمة مستهدفة 130 مليون دولار، إضافة إلى 45 مليون دولار من أسهم Wing، على أن تقيم قيمتها وفق السعر العادل المتوقع بعد ثلاث سنوات، ويمكن أن تصل قيمة كل من الحافزين إلى 200% من القيمة المستهدفة في حال تحقيق نتائج تفوق التوقعات.

وبذلك قد تصل مكافآت الرئيس التنفيذي إلى الحد الأقصى البالغ 692 مليون دولار إذا تجاوز الأداء التوقعات، بينما يبلغ الحد الأساسي للحزمة 391 مليون دولار بين أسهم ورواتب.

أداء الشركة في عهد بيتشاي

وأشار مجلس إدارة ألفابت إلى أن شركتي Waymo وWing “تواجهان تحديات كبيرة في مجالي القيادة الذاتية والتوصيل، وقد أحرزتا تقدما ملحوظا تحت إشراف بيتشاي”، مضيفا أن تعزيز حوافز الرئيس التنفيذي يصب في مصلحة الشركة ومساهميها.

ومنذ تولي بيتشاي منصب الرئيس التنفيذي في أغسطس 2015، ارتفعت القيمة السوقية لـ جوجل بنحو سبعة أضعاف، من حوالي 535 مليار دولار إلى 3.6 تريليون دولار، بل وتجاوزت لفترة قصيرة 4 تريليونات دولار في يناير الماضي، ما ساهم في تحوله إلى ملياردير.

مسيرته داخل الشركة

انضم بيتشاي إلى جوجل عام 2004، واشتهر بقيادته تطوير متصفح “كروم”، إضافة إلى إدارته لنظام التشغيل أندرويد.

ورغم تعرضه لانتقادات سابقا بسبب بطء الشركة في دخول سباق الذكاء الاصطناعي، ما سمح لشركة OpenAI بإطلاق المنتج الشهير ChatGPT عام 2022، فإن الشركة عادت لاحقا بقوة عبر إطلاق نماذج متقدمة للذكاء الاصطناعي ودمجها في محرك البحث الخاص بها.

تحديات قانونية ومنافسة

كما قاد بيتشاي الشركة خلال قضايا احتكار كبرى استهدفت أعمال البحث ومتجر التطبيقات، وتمكن من تجنب السيناريو الأسوأ المتمثل في تفكيك الشركة، بينما لا تزال دعوى ثالثة مرتبطة بشبكة الإعلانات قيد النظر.

ثروته وممتلكاته من الأسهم

وكان بيتشاي قد حصل آخر مرة على حزمة أسهم كبيرة في ديسمبر 2022 بقيمة 218 مليون دولار، كما ارتفعت نفقات الأمن الشخصي الخاصة به إلى 8.3 مليون دولار في 2024.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، باع بيتشاي 32500 سهم من الفئة C بمتوسط سعر 303 دولارات للسهم، أي ما يقارب 9.8 مليون دولار، وتشير تقديرات مؤشر مليارديرات "بلومبرج" إلى أنه باع أسهما بنحو 650 مليون دولار منذ توليه منصب الرئيس التنفيذي.

ووفقا للملفات التنظيمية، يمتلك بيتشاي وزوجته أنجالي بيتشاي نحو 1.67 مليون سهم في جوجل بقيمة تقارب 498 مليون دولار.

هيكل السيطرة على الشركة

ولا يزال مؤسسا الشركة سيرجي برين ولاري بايج يحتفظان بالسيطرة على ألفابت عبر امتلاكهما أسهما من الفئة B ذات حقوق التصويت الفائقة، ما يمنحهما نحو 56% من قوة اتخاذ القرار.

مقارنة برواتب قادة التكنولوجيا

في المقابل، بلغ دخل الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت ساتيا ناديلا نحو 96.5 مليون دولار في السنة المالية 2025، بينما حصل الرئيس التنفيذي لشركة آبل “تيم كوك” على 74.3 مليون دولار في العام نفسه.

كريم فهمي

كنت بقعد يومين من غير أكل.. كريم فهمي يكشف أصعب فترات حياته

