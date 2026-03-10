مفاجأة من الحرس الثوري الإيراني: أي دولة تطرد سفراء أمريكا وإسرائيل من أراضيها لها حرية المرور بمضيق هرمز

ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية، الاثنين، أن الحرس الثوري ‌أعلن أن أي دولة عربية أو أوروبية ستطرد سفراء إسرائيل والولايات المتحدة من أراضيها ستتمتع بكامل السلطة ⁠والحرية في العبور من مضيق هرمز.





وأدت الأزمة في الشرق الأوسط إلى توقف الشحن البحري وصادرات الطاقة عبر مضيق هرمز الحيوي الذي ينقل ما يقرب من خمس ‌تدفقات ⁠النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.





ولا تزال مئات السفن راسية على جانبي الممر المائي الاستراتيجي، في ⁠حين تراقب أسواق النفط والشحن أي مؤشر على احتمال استئناف ⁠الملاحة عبر الممر المائي الضيق.







و من جانبه، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، بأن الولايات المتحدة قضت تماما على قدرات إيران النووية.





وأضاف ترامب في خطاب متلفز: "لن نتوقف إلى يتم إلحاق الهزيمة الكاملة بالعدو، لولا ضرباتنا في إيران لكانوا امتلكوا سلاحا نوويا خلال أسبوعين".





وتابع: "البحرية الإيرانية انتهت وكل سفنها تقريبا في قاع البحر".





ووصف ترامب اسم "عملية الغضب الملحمي بالاسم الرائع.







وأكد ترامب قائلا: "قضينا على مسيرات إيران وقدراتها الصاروخية وبحريتهم".







وختم : "حققنا انتصارات كثيرة بالفعل ولكننا لم نحقق انتصارات كافية".