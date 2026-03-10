قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسميا.. تعرف على أسعار البنزين بعد الزيادة الجديدة اليوم
سيحل عليهم الموت والغضب.. ترامب يتوعد إيران إذا أوقفت تدفق النفط من مضيق هرمز
زيادة 3 جنيهات.. رسميا| البترول تعلن رفع أسعار البنزين والغاز والسولار
متعب ينتقد أداء الأهلي بعد الخسارة أمام طلائع الجيش
موعد صلاة عيد الفطر 2026 في القاهرة والمحافظات وتكبيرات العيد
بمساحة عائلية.. الكشف عن ساويست S08DM وكم سعرها في الإمارات؟
بقوة 6 ريختر.. زلزال بالقرب من مدينة نابولي الإيطالية
السعودية: اعتراض صاروخ باليستي أُطلق باتجاه المنطقة الشرقية
اللاعبون يتعمدون ضربه.. مسئول بالزمالك يطالب بحماية نجم الفريق
تداعيات زلزال الطلائع.. الأهلي يرفض إقالة توروب ويدعو لإجتماع طارئ
من أجل الترند.. القبض على الفتاة المتهمة بالإساءة للمقدسات الدينية
انفجار بمحيط مقر الأمم المتحدة في السليمانية بالعراق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

قبل طرحها.. اعرف مواصفات وسعر نيسان روج 2027 في السعودية

نيسان روج 2027
نيسان روج 2027
كريم عاطف

تستعد شركة نيسان لطرح الجيل الجديد من سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات نيسان روج 2027، المعروفة في العديد من أسواق الشرق الأوسط باسم “نيسان إكس تريل”، مع تحديثات تقنية كبيرة تركز على أنظمة الدفع الهجينة المتطورة. 

ويأتي الطراز الجديد نيسان روج 2027، ليقدم مزيجا من الأداء القوي وكفاءة استهلاك الوقود، في محاولة لمنافسة سيارات بارزة في هذه الفئة مثل Toyota RAV4 وHonda CR‑V داخل أسواق الخليج وبالتحديد السوق السعودي.

يعتمد الطراز الجديد على تقنية Nissan e‑Power، وهي منظومة هجينة تعمل بطريقة مختلفة عن الأنظمة التقليدية، ففي هذا النظام لا يقوم محرك البنزين بتحريك العجلات بشكل مباشر، بل يعمل كمولد كهربائي لإنتاج الطاقة، بينما يتولى المحرك الكهربائي قيادة السيارة بالكامل، ويمنح هذا الأسلوب، السائق، إحساس قيادة قريب من السيارات الكهربائية من حيث الهدوء وسرعة الاستجابة، مع الاحتفاظ بإمكانية التزود بالوقود من محطات البنزين دون الحاجة إلى شحن خارجي.

وتتكون المنظومة من محرك بنزين تيربو سعة 1.5 لتر يعمل كمصدر للطاقة، إلى جانب محرك كهربائي مسؤول عن تحريك العجلات، وبطارية ليثيوم-أيون بسعة 2.1 كيلوواط/ساعة لتخزين الطاقة، كما يمكن تزويد السيارة بنظام الدفع الرباعي الذكي Nissan e‑4ORCE الذي يعزز الثبات والتحكم على الطرق الزلقة أو الرملية.

من ناحية الأداء، تشير التقديرات الأولية إلى أن السيارة قادرة على التسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال نحو 7.6 ثانية، مع تحقيق كفاءة وقود تصل إلى حوالي 22.5 كيلومتر لكل لتر في القيادة المختلطة، وبفضل خزان وقود بسعة 55 لترا، يمكن أن يتجاوز مدى القيادة 1,200 كيلومتر قبل الحاجة لإعادة التزود بالوقود، وهو ما يجعلها أكثر توفيرا مقارنة بالعديد من المحركات التقليدية في هذه الفئة.

أما من حيث التصميم والتجهيزات، فمن المتوقع أن تحصل السيارة على ملامح خارجية أكثر عصرية مستوحاة من لغة تصميم Nissan Ariya الكهربائية، مع مقصورة متطورة تضم شاشة معلومات وترفيه بقياس 12.3 بوصة تدعم خدمات Google Built‑in، بالإضافة إلى نظام القيادة شبه الذاتية Nissan ProPILOT Assist للمساعدة على الطرق السريعة.

وبحسب التوقعات، قد تبدأ أسعار السيارة في السوق السعودي من نحو 130 ألف ريال للفئة الأساسية المزودة بتقنية e-Power، بينما قد تصل الفئات الأعلى تجهيزا إلى قرابة 165 ألف ريال سعودي، ما يجعلها منافسا قويا في فئة السيارات العائلية الهجينة متوسطة الحجم.

شركة نيسان نيسان روج 2027 نيسان روج نيسان إكس تريل إكس تريل Nissan e‑Power

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين الآن في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين الآن في مصر

الحكومة تعلن زيادة الحد الأدنى للأجور رسميًا.. تعرف على موعد التنفيذ

الحكومة تعلن زيادة الحد الأدنى للأجور رسميًا.. تعرف على موعد التنفيذ

1000 جنيه زيادة اليوم| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

1000 جنيه زيادة اليوم| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

أذان الفجر

موعد أذان الفجر يوم الثلاثاء 20 رمضان في مصر.. احذر التوقيت إتغير

زيادة الحد الادني للاجور - زيادة المرتبات

زيادة المرتبات قريبا.. الحكومة تعلن عن حزمة اجتماعية جديدة لمساندة المواطنين خلال أيام

منحة التموين الجديدة

صرف 800 جنيه على البطاقة.. آخر موعد للحصول على منحة التموين الجديدة

توروب

مفاجأة.. أول قرار من الأهلي بعد الخسارة أمام طلائع الجيش

إيران وإسرائيل

الضربة القاضية ضد إسرائيل.. الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير مركز الاتصالات الفضائية في تل أبيب

ترشيحاتنا

حادث تصادم بالمنيا الجديدة

مصرع شخص وإصابة 8 آخرين في تصادم ربع نقل ودراجه بخارية بالمنيا الجديدة

أرشيفية

حبس سيدة وزوجها سرقا مشغولات ذهبية ومبالغ مالية من شقة بالقاهرة

مجلس الدولة

قضاة وقاضيات مجلس الدولة يواصلون عطائهم الوطني والإنساني ويتبرعون بمبلغ أربعة ملايين جنيه لدعم مستشفى أبو الريش الجامعي

بالصور

قبل طرحها.. اعرف مواصفات وسعر نيسان روج 2027 في السعودية

نيسان روج 2027
نيسان روج 2027
نيسان روج 2027

سعر إم جي 5 ‏موديل 2020‏ المستعملة

ام جى 5 ‏موديل 2020‏
ام جى 5 ‏موديل 2020‏
ام جى 5 ‏موديل 2020‏

لا تنسيه في سحور طفلك.. طعام بسيط يمنحه طاقة ويمنع الجوع والعطش في الصيام

لا تنسيه في سحور طفلك.. طعام بسيط يمنحه طاقة ويمنع الجوع والعطش في الصيام
لا تنسيه في سحور طفلك.. طعام بسيط يمنحه طاقة ويمنع الجوع والعطش في الصيام
لا تنسيه في سحور طفلك.. طعام بسيط يمنحه طاقة ويمنع الجوع والعطش في الصيام

عند العطارين.. عشبة تقوي المناعة وتقلل تكرار نزلات البرد والإنفلونزا

نبات بسيط موجود عند العطارين.. خبراء يكشفون عشبة تقوي المناعة وتقلل تكرار نزلات البرد والإنفلونزا
نبات بسيط موجود عند العطارين.. خبراء يكشفون عشبة تقوي المناعة وتقلل تكرار نزلات البرد والإنفلونزا
نبات بسيط موجود عند العطارين.. خبراء يكشفون عشبة تقوي المناعة وتقلل تكرار نزلات البرد والإنفلونزا

فيديو

أحمد العوضي

تبقى عينيها حلوة وقورتها صغيرة.. أحمد العوضي يكشف عن مواصفات فتاة أحلامه

عادل إمام

مفاجأة.. مذكرات الزعيم عادل إمام في مشروع تلفزيوني جديد

ساديو ماني وزوجته

بينظفوا السجاد.. ساديو ماني وزوجته يتطوعان لخدمة المسجد النبوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: المرأة وصناعة الإنسان الركيزة الأولى لبناء الوطن وحارسة الأمن القومي

د. خالد رحومة

د. خالد رحومة يكتب: على خط النار.. كيف تصنع مصر من الأزمة "جمهورية الإنتاج" وتعيد رسم خارطة المستقبل؟

المزيد