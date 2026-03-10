قبل طرحها.. اعرف مواصفات وسعر نيسان روج 2027 في السعودية

تستعد شركة نيسان لطرح الجيل الجديد من سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات نيسان روج 2027، المعروفة في العديد من أسواق الشرق الأوسط باسم “نيسان إكس تريل”، مع تحديثات تقنية كبيرة تركز على أنظمة الدفع الهجينة المتطورة.

ويأتي الطراز الجديد نيسان روج 2027، ليقدم مزيجا من الأداء القوي وكفاءة استهلاك الوقود، في محاولة لمنافسة سيارات بارزة في هذه الفئة مثل Toyota RAV4 وHonda CR‑V داخل أسواق الخليج وبالتحديد السوق السعودي.

يعتمد الطراز الجديد على تقنية Nissan e‑Power، وهي منظومة هجينة تعمل بطريقة مختلفة عن الأنظمة التقليدية، ففي هذا النظام لا يقوم محرك البنزين بتحريك العجلات بشكل مباشر، بل يعمل كمولد كهربائي لإنتاج الطاقة، بينما يتولى المحرك الكهربائي قيادة السيارة بالكامل، ويمنح هذا الأسلوب، السائق، إحساس قيادة قريب من السيارات الكهربائية من حيث الهدوء وسرعة الاستجابة، مع الاحتفاظ بإمكانية التزود بالوقود من محطات البنزين دون الحاجة إلى شحن خارجي.

وتتكون المنظومة من محرك بنزين تيربو سعة 1.5 لتر يعمل كمصدر للطاقة، إلى جانب محرك كهربائي مسؤول عن تحريك العجلات، وبطارية ليثيوم-أيون بسعة 2.1 كيلوواط/ساعة لتخزين الطاقة، كما يمكن تزويد السيارة بنظام الدفع الرباعي الذكي Nissan e‑4ORCE الذي يعزز الثبات والتحكم على الطرق الزلقة أو الرملية.

من ناحية الأداء، تشير التقديرات الأولية إلى أن السيارة قادرة على التسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال نحو 7.6 ثانية، مع تحقيق كفاءة وقود تصل إلى حوالي 22.5 كيلومتر لكل لتر في القيادة المختلطة، وبفضل خزان وقود بسعة 55 لترا، يمكن أن يتجاوز مدى القيادة 1,200 كيلومتر قبل الحاجة لإعادة التزود بالوقود، وهو ما يجعلها أكثر توفيرا مقارنة بالعديد من المحركات التقليدية في هذه الفئة.

أما من حيث التصميم والتجهيزات، فمن المتوقع أن تحصل السيارة على ملامح خارجية أكثر عصرية مستوحاة من لغة تصميم Nissan Ariya الكهربائية، مع مقصورة متطورة تضم شاشة معلومات وترفيه بقياس 12.3 بوصة تدعم خدمات Google Built‑in، بالإضافة إلى نظام القيادة شبه الذاتية Nissan ProPILOT Assist للمساعدة على الطرق السريعة.

وبحسب التوقعات، قد تبدأ أسعار السيارة في السوق السعودي من نحو 130 ألف ريال للفئة الأساسية المزودة بتقنية e-Power، بينما قد تصل الفئات الأعلى تجهيزا إلى قرابة 165 ألف ريال سعودي، ما يجعلها منافسا قويا في فئة السيارات العائلية الهجينة متوسطة الحجم.