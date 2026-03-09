محلل سياسي: اختيار مجتبى خامنئي مرشداً لإيران يفتح الباب لمرحلة تصعيد إقليمي يصعب احتوائها

مع تصاعد التوترات الإقليمية وتزايد حالة الغموض التي تحيط بمستقبل القيادة في إيران، تتجه الأنظار إلى طبيعة المرحلة المقبلة وتأثيرها المحتمل على توازنات الشرق الأوسط.

فاختيار مجتبى خامنئي لا يمثل مجرد تغيير في السلطة، بل يعد تحولاً سياسياً واستراتيجياً قد ينعكس على مسار الأزمات والصراعات في المنطقة.

أحمد يونس: منصب المرشد في إيران مركز القرار الاستراتيجي وليس موقعًا رمزيًا



قال المحلل السياسي اللبناني أحمد يونس في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إن تولي مرشد جديد في إيران في ظل اللحظة الإقليمية المضطربة الحالية لا يمكن النظر إليه باعتباره مجرد انتقال طبيعي للسلطة داخل بنية النظام، بل يمثل حدثاً يحمل أبعاداً تتجاوز الداخل الإيراني إلى مجمل توازنات الشرق الأوسط.

وأوضح أن منصب المرشد في النظام الإيراني لا يقتصر على كونه موقعاً رمزياً، بل يعد مركز القرار الاستراتيجي الذي تتقاطع عنده ملفات السياسة والدفاع والعلاقات الخارجية، وهو ما يجعل شخصية المرشد الجديد وطبيعة تعامله مع المرحلة المقبلة عاملاً حاسماً في رسم مسار التطورات في المنطقة.

وأضاف يونس أن أحد السيناريوهات الأكثر خطورة يتمثل في أن تسعى القيادة الجديدة إلى تثبيت شرعيتها عبر تبني خطاب أكثر تشدداً، مشيراً إلى أن لحظات الانتقال السياسي غالباً ما تدفع النخب الحاكمة إلى إظهار قدر أكبر من الصلابة في مواجهة الخصوم.

أحمد يونس: توسيع نطاق الاشتباك الإقليمي أحد السيناريوهات المطروحة

ولفت إلى أن مثل هذا النهج قد ينعكس عملياً في توسيع نطاق الاشتباك الإقليمي أو تفعيل أدوات النفوذ الإيراني في عدة ساحات، وهو ما قد يفتح الباب أمام موجات تصعيد جديدة يصعب احتواء تداعياتها.

وأشار المحلل السياسي إلى أن من بين السيناريوهات المقلقة أيضاً احتمال أن تنظر القيادة الجديدة إلى الصراع القائم باعتباره فرصة لإعادة صياغة قواعد الردع في المنطقة، من خلال رفع مستوى المواجهة السياسية أو العسكرية مع خصومها.

وبين أن هذا التوجه قد يؤدي إلى زيادة الضغط على خطوط التماس الإقليمية، سواء في منطقة الخليج أو في المشرق، ما يضع المنطقة أمام مرحلة طويلة من التوتر المتصاعد.

وتابع يونس أن هذه المرحلة قد تشهد كذلك تشدداً أكبر في المواقف المرتبطة بالملفات الاستراتيجية الحساسة، الأمر الذي قد يرفع مستوى القلق الدولي ويزيد من احتمالات الاحتكاك المباشر بين الأطراف المتنازعة، خاصة في ظل حساسية التوازنات الأمنية في الشرق الأوسط.

وفي المقابل، أكد يونس أن قراءة أعمق لطبيعة النظام الإيراني تشير إلى أن القيادة الجديدة، مهما بدا خطابها الأولي حاداً، ستظل محكومة بحسابات معقدة تتعلق بالأوضاع الاقتصادية الداخلية وموازين القوى الإقليمية، إضافة إلى طبيعة علاقات إيران مع القوى الدولية.

وأوضح أن الخطر الحقيقي لا يكمن في قرار مفاجئ بحرب شاملة، بل في تراكم خطوات تصعيدية متبادلة قد تقود تدريجياً إلى وضع يخرج عن السيطرة.

واختتم المحلل اللبناني تصريحاته بالتأكيد على أن منطقة الشرق الأوسط، المثقلة أصلاً بالصراعات والتوترات، قد تتحول بسرعة إلى ساحة مواجهة أوسع إذا ما حدث خطأ في الحسابات أو سوء تقدير بين الأطراف المختلفة، مشيراً إلى أن مثل هذه الأخطاء قد تكون كافية لتحويل التوتر السياسي القائم إلى صدام إقليمي واسع.

