الحزن يخيم على سيد عبد الحفيظ بعد خسارة الأهلي أمام طلائع الجيش

سيطرت حالة من الحزن والذهول على الكابتن سيد عبد الحفيظ عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، عقب خسارة الفريق أمام طلائع الجيش بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الإثنين 9 مارس 2026، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وظهرت علامات الصدمة الواضحة على وجه عبد الحفيظ فور إطلاق حكم اللقاء صافرة النهاية، بعدما فشل الأهلي في تحقيق نتيجة إيجابية كانت ستساعده في مواصلة المنافسة على صدارة جدول ترتيب الدوري.

حزن واضح بعد صافرة النهاية

ورصدت عدسات الكاميرات الكابتن سيد عبد الحفيظ أثناء تواجده في مدرجات الملعب، حيث بدا متأثرًا بشدة بنتيجة المباراة، خاصة في ظل التوقعات الكبيرة التي سبقت اللقاء بقدرة الأهلي على تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

وظل عبد الحفيظ لعدة دقائق في حالة من الذهول، وهو يتابع مغادرة اللاعبين أرضية الملعب، في مشهد عكس حجم الإحباط داخل أروقة النادي بعد خسارة نقاط مهمة في سباق الدوري.

خسارة مؤثرة في سباق الدوري

وجاءت خسارة الأهلي أمام طلائع الجيش لتزيد من تعقيد موقف الفريق في جدول ترتيب الدوري، خاصة في ظل المنافسة القوية مع باقي الأندية على القمة. وكان الجهاز الفني ولاعبو الفريق يطمحون لتحقيق الفوز لتعويض أي تعثر سابق ومواصلة الضغط على فرق الصدارة.

لكن مجريات اللقاء لم تسِر كما خطط لها الفريق، حيث نجح طلائع الجيش في استغلال الفرص التي أتيحت له ليحسم المباراة لصالحه بنتيجة 2-1، في مفاجأة أثارت حالة من الغضب والحزن بين جماهير الأهلي ومسؤوليه.

ردود فعل داخل القلعة الحمراء

وتأتي هذه الخسارة لتفتح باب التساؤلات داخل النادي الأهلي حول أسباب تراجع الأداء في بعض المباريات خلال الفترة الأخيرة، وسط مطالب جماهيرية بضرورة تصحيح الأخطاء سريعًا قبل المباريات المقبلة في المسابقة.

ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة اجتماعات داخل القلعة الحمراء لتقييم الموقف الفني للفريق والعمل على استعادة الانتصارات والعودة بقوة إلى المنافسة على لقب الدوري.