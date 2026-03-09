قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الشؤون المعنوية تستحضر بطولات الشهداء بأعمال فنية توثق التضحية والفداء في "يوم الشهيد"
تحذير مصري من التصعيد الإسرائيلي.. وخبير: تل أبيب تستغل الحرب على إيران لتنفيذ التطهير العرقي في الضفة
حسام موافي: ضعف العضلات المفاجئ علامة على أمراض المناعة أو الغدة
بسبب تداعيات الحرب.. حزمة من الإجراءات الحكومية لترشيد الإنفاق والاستهلاك
أحمد الشرع يؤكد دعم سوريا لموقف لبنان بشأن نزع سلاح حزب الله
احتفالًا بالذكرى الـ107 لثورة 1919.. «البدوى» يشكل لجنة لتوثيق تاريخ الوفد المصري
طهران توسع هجماتها.. الحرس الثوري يضرب 5 قواعد أمريكية وتل أبيب وحيفا
ياسر إبراهيم ضحية حلقة اليوم من رامز ليفل الوحش
متى تبدأ العشر الأواخر من رمضان 2026؟ اعرف الليالي الوترية وعلامات ليلة القدر
متعب الهداف.. تاريخ مواجهات بين الأهلي وطلائع الجيش قبل لقاء اليوم
لاريجاني: تحقيق الأمن بمضيق هرمز سيظل بعيد المنال بسبب استمرار الحرب
أصل الحكاية

الاتحاد الدولي لكرة القدم يوجه ضربة قوية لأندية مصرية.. ماذا حدث؟

فيفا
فيفا
أحمد أيمن

شهدت الكرة المصرية، تطورًا جديدًا قد ينعكس سلبًا على عدد من الأندية، بعد القرارات الأخيرة الصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم، والتي تقضي بفرض عقوبات تتعلق بحظر قيد اللاعبين على بعض الفرق بسبب نزاعات وقضايا مالية مع لاعبين أو أطراف أخرى.

وارتفع عدد الأندية المصرية التي تواجه عقوبة إيقاف القيد خلال الفترة الأخيرة، بعدما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم تحديث قائمته الخاصة بالأندية الممنوعة من تسجيل لاعبين جدد. 

يأتي ذلك في ظل وجود عدة قضايا منظورة ضد أندية مصرية لدى الاتحاد الدولي، ما أدى إلى توقيع عقوبات مباشرة لحين تسوية النزاعات القائمة. 

الأندية المصرية الممنوعة من القيد 

بحسب البيانات المعلنة، وصل عدد الأندية المصرية الخاضعة لعقوبة حظر القيد إلى سبعة أندية، بينما بلغ إجمالي القضايا المسجلة ضدها نحو 23 قضية. 

وتعد هذه الأرقام مؤشرًا على حجم الأزمات الإدارية والمالية التي تواجه بعض الفرق، خاصة في ما يتعلق بمستحقات اللاعبين والمدربين السابقين.

وتتصدر القائمة بعض الأندية المعروفة في الدوري المصري، حيث يواجه نادي الزمالك العدد الأكبر من القضايا، إذ تصل القضايا المسجلة ضده إلى 11 قضية. 

كما تشمل القائمة أندية أخرى مثل الإسماعيلي وإيسترن كومباني، بالإضافة إلى الاتحاد السكندري وعدد من الفرق الأخرى التي تواجه قضايا أقل عددًا لكنها كافية لفرض عقوبة منع القيد عليها. 

ومن بين القرارات الأخيرة، جاء إيقاف قيد نادي الاتحاد السكندري لمدة ثلاث فترات تسجيل متتالية، وهو ما يعني عدم قدرته على التعاقد مع لاعبين جدد خلال هذه الفترات ما لم يتم حل النزاع القائم مع الطرف الشاكي. 

ويُعد هذا القرار ضربة قوية للفريق، خاصة في ظل سعي الأندية دائمًا لتدعيم صفوفها خلال فترات الانتقالات المختلفة.

كيف يتم رفع القيد؟

ولا يقتصر تأثير هذه العقوبات على الجانب الإداري فقط، بل يمتد أيضًا إلى الجوانب الفنية، حيث قد تضطر الأندية المعاقبة للاعتماد على عناصرها الحالية دون إمكانية تعزيز الفريق بصفقات جديدة.

وقد يؤثر ذلك على نتائجها في البطولات المحلية والقارية، خصوصًا في ظل المنافسة القوية بين الأندية.

وفي المقابل، يتيح الاتحاد الدولي لكرة القدم إمكانية رفع عقوبة إيقاف القيد في حال قيام الأندية بتسوية النزاعات وسداد المستحقات المالية المطلوبة للأطراف المتضررة، وبمجرد التوصل إلى اتفاق رسمي أو تنفيذ الأحكام الصادرة، يمكن رفع الحظر والسماح للنادي بتسجيل لاعبين جدد بشكل طبيعي.

وتبقى هذه الأزمة بمثابة رسالة تحذير للأندية بضرورة الالتزام باللوائح المالية والتعاقدية، لتجنب التعرض لعقوبات قد تؤثر على استقرارها الفني والإداري خلال المواسم المقبلة.

