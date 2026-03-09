هل النوم بعد الإفطار مباشرة خطر على صحتك؟.. أطباء يكشفون الحقيقة وما يحدث للجسم

هل النوم بعد الإفطار مباشرة خطر على الصحة؟ سؤال يتردد على ألسنة الكثير، فمع حلول شهر رمضان يتغير نمط الحياة لدى كثير من الناس، خاصة مواعيد النوم والطعام. وبعد الإفطار يشعر البعض بالكسل والرغبة في النوم مباشرة نتيجة تناول الطعام بعد ساعات طويلة من الصيام. لكن يتساءل كثيرون: هل النوم بعد الإفطار مباشرة عادة صحية أم قد تسبب مشكلات للجسم؟

هل النوم بعد الإفطار مباشرة خطر على صحتك؟

النوم

أكد الدكتور مصعب إبراهيم استشارى الكلى والجهاز الهضمي، أن النوم فور الانتهاء من الإفطار قد يؤدي إلى بعض المشكلات الصحية، خاصة إذا كانت وجبة الإفطار ثقيلة أو غنية بالدهون. ويرجع ذلك إلى أن الجهاز الهضمي يحتاج إلى وقت كافٍ ليبدأ عملية الهضم بشكل طبيعي، بينما يؤدي النوم مباشرة إلى إبطاء هذه العملية.

عسر الهضم والشعور بالانتفاخ

من أكثر المشكلات المرتبطة بالنوم بعد الإفطار مباشرة عسر الهضم. فعند تناول الطعام يبدأ المعدة في إفراز العصارات الهاضمة لتحليل الطعام، وتحتاج هذه العملية إلى نشاط الجسم وحركته بشكل طبيعي.

لكن عند النوم مباشرة بعد الأكل يقل نشاط الجهاز الهضمي، مما قد يؤدي إلى بطء الهضم والشعور بالانتفاخ أو الثقل في المعدة. كما قد يشعر بعض الأشخاص بحرقة في المعدة أو غازات نتيجة عدم هضم الطعام بشكل جيد.

زيادة الحموضة وارتجاع المريء

وأوضح إبراهيم في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن النوم بعد الإفطار مباشرة قد يزيد أيضًا من فرص الإصابة بالحموضة أو ارتجاع المريء، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من هذه المشكلة من قبل. فعند الاستلقاء بعد تناول الطعام يمكن أن ترتد أحماض المعدة إلى المريء، مما يسبب الشعور بحرقة في الصدر أو الحلق.

وينصح الأطباء بالانتظار لمدة لا تقل عن ساعة إلى ساعتين بعد الإفطار قبل النوم، حتى يتمكن الجسم من بدء عملية الهضم بشكل أفضل.

الشعور بالخمول والكسل

كثير من الأشخاص يعتقدون أن النوم بعد الإفطار يمنح الجسم الراحة، لكن في الحقيقة قد يؤدي إلى الشعور بمزيد من الكسل والخمول. فعندما ينام الإنسان مباشرة بعد تناول الطعام يقل تدفق الدم إلى الدماغ، حيث يتركز جزء كبير من الدورة الدموية في المعدة لإتمام عملية الهضم.

هذا الأمر قد يجعل الشخص يشعر بثقل في الجسم وعدم القدرة على النشاط بعد الاستيقاظ، كما قد يؤثر على مستوى الطاقة خلال الليل.

تأثيره على زيادة الوزن

النوم مباشرة بعد الإفطار قد يكون أحد العوامل التي تساعد على زيادة الوزن خلال شهر رمضان. فعندما يقل النشاط البدني بعد تناول الطعام يصبح الجسم أقل قدرة على حرق السعرات الحرارية.

تناول وجبات ثقيلة ثم النوم مباشرة قد يؤدي إلى تخزين جزء من الدهون في الجسم، خاصة إذا تكرر هذا السلوك بشكل يومي طوال الشهر.

ما العادات الصحية بعد الإفطار؟

وأضاف إبراهيم أنه يجب اتباع بعض العادات الصحية بعد الإفطار لتجنب المشكلات المرتبطة بالنوم بعد الطعام. من أهم هذه العادات تناول الإفطار بشكل متدرج، حيث يفضل البدء بالتمر والماء أو الشوربة ثم أخذ استراحة قصيرة قبل تناول الوجبة الرئيسية.

ونصح بالمشي الخفيف لمدة 10 إلى 15 دقيقة بعد الإفطار، لأن الحركة تساعد على تنشيط عملية الهضم وتحسين الدورة الدموية.

ويفضل تجنب تناول الأطعمة الدسمة أو المقلية بكثرة في الإفطار، لأنها تحتاج وقتًا أطول للهضم وقد تزيد الشعور بالكسل.

متى يمكن النوم بعد الإفطار؟

النوم

وأكد استشارى الكلى أن أفضل وقت للنوم بعد الإفطار يكون بعد مرور ساعة إلى ساعتين على الأقل من تناول الطعام. خلال هذه الفترة يكون الجسم قد بدأ عملية الهضم بشكل جيد، مما يقلل احتمالات حدوث الحموضة أو عسر الهضم.

ونصح إبراهيم بتناول وجبة سحور خفيفة ومتوازنة والحرص على الحصول على عدد ساعات نوم كافية للحفاظ على نشاط الجسم خلال ساعات الصيام.