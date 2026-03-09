مواعيد عمل مترو الانفاق في عيد الفطر 2026

مع اقتراب إجازة عيد الفطر 2026 ، يستعد الجميع لقضاء عطلة مميزة بعد شهر رمضان، ويبحثون عن مواعيد عمل مترو الانفاق في العيد وموعد آخر مترو في جميع الخطوط طوال فترة عيد الفطر2026 .

قرار تشغيل المترو في العيد

وقررت الشركات المشغلة لخطوط مترو الأنفاق استمرار العمل بمواعيد التشغيل الخاصة بشهر رمضان حتى انتهاء عيد الفطر المبارك .

وتستمر مواعيد تشغيل المترو حتى آخر يوم من أيام عيد الفطر على أن يعود العمل للمواعيد الطبيعية المقررة قبل شهر رمضان مع نهاية إجازة عيد الفطر المبارك.

مواعيد خطوط المترو في عيد الفطر 2026

الخط الأول (حلوان - المرج الجديدة)

أول قطار: 5:15 صباحا

آخر قطار: 12:15 صباحًا

يبدأ الخط الأول في تشغيل قطاراته من الساعة 5:15 صباحًا من محطتي حلوان والمرج الجديدة، ويستمر حتى الساعة 12:15 صباحًا.

الخط الثاني (شبرا الخيمة - المنيب)

أول قطار: 5:15 صباحًا

آخر قطار من شبرا الخيمة: 12:30 صباحًا

آخر قطار من المنيب: 12:40 صباحًا

على الخط الثاني، تبدأ الرحلات في الساعة 5:15 صباحًا، حيث ينطلق أول قطار من محطة شبراالخيمة، أما آخر قطار من محطة شبرا الخيمة فسيكون في الساعة 12:30 صباحًا، بينما ينطلق آخر قطار من محطة المنيب في الساعة 12:40 صباحًا.

الخط الثالث (عدلي منصور - جامعة القاهرة - روض الفرج)

أول قطار: 5:15 صباحًا

آخر قطار من عدلي منصور: 12:02 صباحًا

آخر قطار من روض الفرج: 12:26 صباحًا

آخر قطار من جامعة القاهرة: 12:23 صباحًا

تبدأ قطارات الخط الثالث أيضًا في الساعة 5:15 صباحًا، ولكن هناك بعض التغييرات فيمواعيد آخر القطارات، حيث يختلف الوقت بين محطة روض الفرج ومحطة عدلي منصور.

مواعيد تبادل القطارات بين الخطوط

تم تمديد ساعات خدمة تبادل القطارات بين الخطوط الثلاثة حتى ساعات متأخرة من الليل فيالمحطات الرئيسية، مما يسهل على الركاب الانتقال بين الخطوط المختلفة:

محطة أنور السادات (التبادل بين الخط الأول والخط الثاني): حتى 1:00 صباحًا

محطة العتبة وجمال عبد الناصر (التبادل بين الخطوط 1 و3 / 2 و3): حتى 12:30 صباحًا

محطة جامعة القاهرة (التبادل بين الخط الثاني والخط الثالث): حتى 12:15 صباحًا