رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 7000 جنيه.. مشروع قانون جديد بالنواب
سعر ومواصفات شيري تيجو 4 برو في السوق السعودي
طارق سعدة يكشف عن 3 محاور أساسية لمواجهة التحديات أمام الإعلام
دعاء العشر الأواخر من رمضان 2026.. ردّد أدعية ليلة القدر والليالي الوترية
لتوفير الوقود.. باكستان تغلق جميع المدارس مؤقتاً في ظل تداعيات الحرب
ماكرون يحذر: الشرق الأوسط على حافة تصعيد خطير قد يؤثر على الأمن الدولي وطرق التجارة
المرشد الجديد في دائرة الخطر.. إسرائيل تلمح إلى استهداف مجتبى خامنئي
بث مباشر صلاة العشاء والتراويح بالجامع الأزهر ليلة 20 رمضان
مدافع الأهلي: النادي تأثر برحيل محمد عبد المنعم
بث مباشر شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين في ليلة 21 رمضان
مقترح برلماني لإطلاق منصة وطنية رقمية للوقف الخيري لتعظيم عوائده
مواعيد عمل مترو الانفاق في عيد الفطر 2026
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مواعيد عمل مترو الانفاق في عيد الفطر 2026

رشا عوني

مع اقتراب إجازة عيد الفطر 2026 ، يستعد الجميع لقضاء عطلة مميزة بعد شهر رمضان، ويبحثون عن مواعيد عمل مترو الانفاق في العيد وموعد آخر مترو في جميع الخطوط طوال فترة عيد الفطر2026 .

قرار تشغيل المترو في العيد

وقررت الشركات المشغلة لخطوط مترو الأنفاق استمرار العمل بمواعيد التشغيل الخاصة بشهر رمضان حتى انتهاء عيد الفطر المبارك .

وتستمر مواعيد  تشغيل المترو حتى آخر يوم من أيام عيد الفطر على أن يعود العمل للمواعيد الطبيعية المقررة قبل شهر رمضان مع نهاية إجازة عيد الفطر المبارك.

مواعيد خطوط المترو في عيد الفطر 2026

الخط الأول (حلوان - المرج الجديدة)

أول قطار: 5:15 صباحا

آخر قطار: 12:15 صباحًا

يبدأ الخط الأول في تشغيل قطاراته من الساعة 5:15 صباحًا من محطتي حلوان والمرج الجديدة، ويستمر حتى الساعة 12:15 صباحًا.

الخط الثاني (شبرا الخيمة - المنيب)

أول قطار: 5:15 صباحًا

آخر قطار من شبرا الخيمة: 12:30 صباحًا

آخر قطار من المنيب: 12:40 صباحًا

على الخط الثاني، تبدأ الرحلات في الساعة 5:15 صباحًا، حيث ينطلق أول قطار من محطة شبراالخيمة، أما آخر قطار من محطة شبرا الخيمة فسيكون في الساعة 12:30 صباحًا، بينما ينطلق آخر قطار من محطة المنيب في الساعة 12:40 صباحًا.

الخط الثالث (عدلي منصور - جامعة القاهرة - روض الفرج)

أول قطار: 5:15 صباحًا

آخر قطار من عدلي منصور: 12:02 صباحًا

آخر قطار من روض الفرج: 12:26 صباحًا

آخر قطار من جامعة القاهرة: 12:23 صباحًا

تبدأ قطارات الخط الثالث أيضًا في الساعة 5:15 صباحًا، ولكن هناك بعض التغييرات فيمواعيد آخر القطارات، حيث يختلف الوقت بين محطة روض الفرج ومحطة عدلي منصور.

 مواعيد تبادل القطارات بين الخطوط

تم تمديد ساعات خدمة تبادل القطارات بين الخطوط الثلاثة حتى ساعات متأخرة من الليل فيالمحطات الرئيسية، مما يسهل على الركاب الانتقال بين الخطوط المختلفة:

محطة أنور السادات (التبادل بين الخط الأول والخط الثاني): حتى 1:00 صباحًا

محطة العتبة وجمال عبد الناصر (التبادل بين الخطوط 1 و3 / 2 و3): حتى 12:30 صباحًا

محطة جامعة القاهرة (التبادل بين الخط الثاني والخط الثالث): حتى 12:15 صباحًا

مواعيد عمل مترو الأنفاق في العيد عيد الفطر 2026 مواعيد عمل المترو مترو الانفاق مواعيد خطوط المترو

