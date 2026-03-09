عصام شلتوت: جماهير الأهلي غير مقتنعة بمهاجم الأهلي كامويش

أكد الناقد الرياضي عصام شلتوت أن هناك بعض القرارات تتخذ من إدارات الأندية أو المدربين من أجل إرضاء الجمهور، موضحًا أن السوشيال ميديا لها تأثير كبير، وأن بعض المدربين الأجانب يظهرون تأثرهم بسبب ما يصدر من الجمهور.

وأضاف عصام شلتوت، خلال حواره ببرنامج «لازم يتشاف»، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن الجميع شاهد تصريح المدير الفني للنادي الأهلي بعد التعادل مع فريق زد في الدوري، وهو يقول: «ما أنتم طلبتم إشراك بنعمري وتمت مشاركته في المباريات».

ولفت إلى أن إدارة النادي الأهلي تشعر بأن الجمهور معترض على التعاقد مع مهاجم الأهلي، وهو اللاعب الأنجولي كامويش، “ الجماهير مش راضية عن اللاعب” وأن هناك إصرارًا على وجوده خطأ، ولذلك نؤكد أن السوشيال ميديا لها تأثير وتكوّن رؤية.

وأشار إلى أن الجماهير قد يكون لها دور في بقاء مدرب أو رحيل مدرب، فالسوشيال ميديا أصبحت مؤثرة.